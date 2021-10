Le voyage de l’enfant roi: quand Charles IX visitait la région en 1564, à 14 ans

Quelle est cette armée qui, le 28 octobre 1564, s’avance vers la ville d’Hyères en provenance de Cuers? Il y a là plusieurs milliers d’hommes à cheval ou à pieds, des cavaliers brandissant des drapeaux et des oriflammes, des soldats portant des armes et des arbalètes, des gardes suisses et écossais, reconnaissables à leurs lances et leurs costumes. Il y a aussi une interminable suite de chaises à porteurs, de véhicules à chevaux, de carrosses, de charrettes.

À côté vont et viennent des dizaines d’hommes de main, des domestiques, des laquais. On peut voir également des cages avec des animaux comme dans un cirque. Jamais on n’a connu de tel cortège!

Cette armée n’a rien d’offensif.

Elle accompagne le déplacement du roi de France, Charles IX, âgé de 14 ans. Sa mère, Catherine de Médicis qui assure la régence du Royaume a décidé de faire connaître au pays son nouveau souverain et a entrepris un voyage de deux années à travers la France. L’immense périple a commencé le 24 janvier 1564. On l’a appelé le "Grand Tour de France"

Des confitures pour Catherine de Médicis

Pour que le pays continue à être administré, les principaux membres du gouvernement font partie du voyage, dont le prince de Condé, lieutenant général du royaume et le chancelier Michel de l’Hospital. Les représentants des ambassades ainsi que de nombreux seigneurs de la Cour sont là. Tout comme trois frères et sœurs de Charles IX: le futur roi Henri III, âgé de 13 ans, le duc d’Anjou, 9 ans, Marguerite, 11 ans, future épouse du roi Henri IV.

Henri IV, lui aussi âgé de 11 ans, fait lui aussi partie du voyage ainsi que les cardinaux de Guise et de Bourbon, le connétable de Montmorency, qui est maréchal de France.

Catherine de Médicis et le jeune roi voyagent dans un véhicule de plusieurs tonnes qui ressemble à une chambre roulante, tirée par six chevaux, tendue de velours, meublée de canapés.

Les bagages suivent, remplissant d’innombrables coffres. On transporte un lit démontable qu’on remonte à chaque étape, du mobilier pour aménager les chambres, de la vaisselle d’or et d’argent pour les banquets organisés en ville, du matériel de tournois, des déguisements pour les bals costumés, des tapisseries, des arcs de triomphe démontables pour les villes qui n’en possèdent pas.

Catherine de Médicis a bien sûr amené une armée de cuisiniers, médecins – parmi lesquels le célèbre Ambroise Paré – de musiciens et artistes. À proximité trottent les deux mulets qui transportent les confitures de Catherine de Médicis! Car la mère du roi, régente du royaume, ne saurait se passer de ses confitures. Dans une charrette spéciale se trouvent ses chiens et son perroquet.

Une escorte de filles de joie

Catherine de Médicis a également prévu une "escorte volante" de filles de joie destinées à distraire les hommes de la caravane. Mais gare à celles qui tombent enceinte, elles seront enfermées dans un couvent sur le trajet.

L’ahurissant cortège s’approche de la ville. Des musiques retentissent, faisant tourbillonner dans le vent les sons roques de leurs instruments.

Aux portes d’Hyères, la foule des badauds s’est massée. Un cri se répand: "Le roi arrive, voilà le roi!".

Il y a dix jours que le cortège est arrivé en Provence. Le 18 octobre exactement.

Il était parti de Paris le 24 janvier et avait traversé la Champagne, la Lorraine, la Bourgogne, la Vallée du Rhône.

Une visite chez Nostradamus

À Salon de Provence, Catherine de Médicis et son fils avaient rendu visite à Nostradamus et l’avaient nommé "médecin et conseiller du roi".

Après être arrivés le 24 octobre à Saint-Maximin, le roi et sa suite avaient dîné au château de Pourrières. Le 25, Charles IX et Catherine de Médicis avaient fait l’ascension de la Sainte-Baume pour se recueillir dans la grotte de Marie-Madeleine. Impressionné par l’ambiance sacrée du lieu, Charles IX avait décidé d’interdire désormais de couper les arbres de cette forêt "même pour construire des navires".

Dans la nuit du 25 octobre, le cortège royal était arrivé à Brignoles. Le 26, les filles de la ville avaient dansé pour le roi sur la place Carami. Premiers émois amoureux pour Charles IX, adolescent. C’est à Brignoles que le roi a découvert les filles. Elles l’invitèrent à danser. Timide, il finit par accepter. La chronique de l’époque dit qu’"il offrit aux demoiselles des fruits et des confitures".

Le 27, l’armée royale était arrivée à Cuers. Éblouissement devant la découverte des orangers, des palmiers, des poivriers. Dîner à Garéout. Le 28, on avait fait étape au château des Forbins à Solliès.

Entrée triomphale à Hyères

Et nous voici à Hyères. Le cortège fait une entrée triomphale dans la ville, au milieu d’une allée bordée d’orangers. Une fontaine a été aménagée pour pulvériser sur le roi et sa suite de l’eau parfumée à la fleur d’oranger. C’est la découverte de la côte méditerranéenne dans toute sa splendeur. Le roi est sous le charme. Il n’a jamais vu ça. Il passe une nuit de rêve. Le lendemain, lors d’une cérémonie en l’église des Cordeliers – aujourd’hui église Saint-Louis – il va, selon la tradition, toucher les écrouelles des malades. Cela fait partie de son rôle de roi. Certains malades, paraît-il, guériront.

La suite du séjour est racontée dans le Manuscrit de Manne, conservé aux archives d’Aix en Provence: "Le roi se montra plein de bienveillance pour les habitants d’Hyères. Par décret du 5 novembre 1564, il leur donna 2.000 livres pour parachever la fontaine de la ville; il leur accorda une annuité pareille pendant huit ans pour construire un port dans la rade. De son côté la reine mère, émerveillée elle aussi par les orangers, les palmiers, les poivriers, les caroubiers d’Espagne, des cannes à sucre et... de l’arbre qui porte le coton, fit promettre à son fils qu’il lui ferait bâtir une maison royale entourée de jardins. Charles acquiesça sur-le-champ."

Promenade en mer

Mais le jeune roi n’est pas au bout de ses découvertes. Durant son séjour à Hyères, on lui offre, le 30 octobre, une escapade au fort de Brégançon, où il dîne. Charles IX voit la mer pour la première fois. Le paysage l’enchante. Il a découvert les filles à Brignoles et la mer à Hyères! Depuis le fort de Brégançon, il ne se lasse pas d’admirer, au loin, ce que l’on appelle les "Isles d’or".

Mais le voyage doit continuer. Après Hyères, Toulon. Le 3 novembre, entrée solennelle dans la ville portuaire par la porte Saint-Michel, près de la cathédrale. Un arc de triomphe a été dressé. Afin de mettre les petits plats dans les grands, le conseil municipal a contracté un emprunt. Un crédit de 18 écus a été accordé aux trois consuls de la ville "pour qu’ils accueillent le souverain en chemise de damas de soie", raconte l’historien Tony Marmottans dans son livre Toulon et son histoire. Le roi et sa mère logent à l’évêché.

Un oranger en cadeau

Le lendemain, le marquis René d’Elbeuf, héros des guerres de religion, vient rejoindre le roi à Toulon avec une flotte de sept galères et, après une parade dans le port, invite le jeune souverain à une promenade en mer.

Le passage du "Tour de France" en Provence va s’achever. Le 4 novembre, Charles IX fait brièvement halte à Ollioules. Le cortège s’est frayé un chemin à travers les gorges comme si la montagne s’était ouverte sur le passage de l’armée royale. À Ollioules Charles IX reçoit un oranger en cadeau. Mais ce n’est pas là qu’il va dormir. Il passera la nuit plus à l’ouest, dans ce riant village bâti sur une colline au-dessus de la baie de Bandol: la Cadière. Il entre sous les vivats par la porte Saint-Jean. Le lendemain, le roi accorde au village, en récompense de son accueil, le droit d’organiser deux foires par an et d’ouvrir un marché tous les samedis. Le remerciement des villageois ne se fit pas attendre. Ainsi que le rapporte Paul Maurel dans son Histoire de Toulon et du Var, "une chasse fut ordonnée pour faire au roi un beau présent de gibier".

Le 5 novembre, le tour de France repartit en direction de Marseille. C’en était fini du passage dans notre région d’un des plus extraordinaires périples royaux de l’Histoire de France.