Le sous-marin Minerve aurait été victime d'une collision au large de Toulon

Dans Retrouver la Minerve (1), livre écrit en collaboration avec le journaliste Léonard Lièvre, Hervé Fauve évoquait d’ailleurs cette possible collision avec un navire. Sans trop insister. "Le livre était déjà écrit lorsqu’on a réalisé cette ultime plongée. J’ai retardé sa sortie de quelques semaines afin de modifier la fin en y intégrant les impressions ressenties lors de cette plongée", déclare-t-il pour expliquer sa prudence.



Plus de six mois après, Hervé Fauve n’a plus vraiment les mêmes réserves. Et semble faire siennes les conclusions de l’amiral Barbier qui, de sa "propre initiative" certes, s’est lancé dans une "étude" quasi scientifique, analysant les causes possibles de l’accident à la lumière des images remontées des récentes plongées et des informations de la commission d’enquête. Les conclusions de l’ancien sous-marinier sont éloquentes. Ni l’incendie, ni l’avarie de propulsion ou de barre de plongée, pas plus qu'une voie d’eau ou une éventuelle explosion ne peuvent être démontrés à ses yeux.



"Considérer l’hypothèse de la collision a du sens", explique-t-il. "En effet, les conditions d’état de mer étaient réunies, pour qu’une collision avec un navire de surface soit possible, d’autant que la navigation de la Minerve, la plaçait sur le rail commercial."

Implosion à 700-800 mètres

Et d’imaginer le scénario catastrophe suivant : "La Minerve se rend compte très tardivement de la situation de proximité avec un bâtiment de commerce. Elle donne l’alerte ; le clapet général schnorchel est fermé. Le bâtiment de commerce heurte le tube d’air, en cours de rentrée, le clapet de tête est endommagé n’est plus étanche, le tube d’air se bloque. Avec le tube d’air bloqué, le clapet de tête bloqué ouvert, l’intégrité de la coque repose sur la fermeture de l’obturateur coupole. Si celui-ci se ferme, la Minerve se retrouve dans le cas d’une voie d’eau obturée au bout d’un certain délai…"

La suite conduira, d’après lui, à "une implosion survenue aux environs de 700-800 mètres de profondeur".

Reste quelques questions en suspens. Quel est le navire de commerce qui serait à l’origine du drame ? Celui-ci aurait-il eu connaissance de l’impact au matin du 27 janvier 1968 ? Comment un tel bateau a pu passer au travers des mailles du filet alors qu’au moment du drame, la Minerve était survolée par un Breguet-Atlantic, lequel n’a aperçu aucun navire à proximité immédiate.



Ces interrogations, Hervé Fauve se les est posées. Plus d’un demi-siècle après le drame, il n’attend plus vraiment de réponse. "Treize navires naviguaient dans la zone du naufrage de la Minerve le 27 janvier 1968, mais dans l’après-midi, soit bien après l’heure de l’accident. De plus, il est fort probable que le bateau en question ne se soit aperçu de rien…"



2. Le livre, paru au mois de mai dernier, vient de recevoir le prix André Vovard qui récompense un ouvrage sur l’histoire de la Marine.