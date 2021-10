Le duc de Savoie humilié à Villefranche en 1560 par le pirate Ali Ulug

Le duc de Savoie Emmanuel-Philibert était bien décidé à remettre de l’ordre dans notre région. En 1553, à l’âge de 25 ans, il avait succédé à son père Charles III à la tête du duché de Savoie et régnait sur le comté de Nice.

Bien qu’ayant été, comme militaire, au service de son oncle Charles Quint qui était l’ennemi de François Ier, il épousa la fille cadette de ce dernier, la princesse Marguerite de Valois. Amour et diplomatie!

Le mariage fut mémorable. Lors des noces, le roi de France Henri II, frère de la mariée, fut tué dans une joute organisée contre le comte de Montgommery!

Nice traumatisée par le siège des Turcs

Emmanuel-Philibert séjournait souvent à Nice. Il y faisait même battre monnaie. L’Hôtel de la Monnaie à Nice se trouvait alors dans l’actuelle rue du Marché dans le Vieux-Nice.

Avec l’aide de son conseiller André Provana de Leyni, il voulut sécuriser la zone littorale. Nice et sa région étaient traumatisées par le siège que leur avaient infligé les Turcs de Barberousse en 1543. Emmanuel-Philibert décide de construire la citadelle de Villefranche, le fort du mont Alban et le fort de Saint Hospice au cap Ferrat. Fort détruit plus tard par Louis XIV.

Les pirates sont nombreux dans les parages. Parmi eux sévit le redoutable Occhiali, connu aussi sous les noms d’Aochiali, Ulug Ali ou Aluch Ali. C’est un Calabrais converti à l’islam.

En 1560, Emmanuel Philibert, qui séjourne au château de Nice en compagnie de sa femme Marguerite, lui lance un défi. Il veut l’empêcher de débarquer. Pour ce faire, il réunit cinq cents arquebusiers, à cheval, ou fantassins. Que vont pouvoir faire un groupe de pirates face à cette armée?

L’ennui est que lorsque l’armée d’Emmanuel Philibert arrive à l’extrémité du cap Ferrat, les hommes d’Occhiali... ont déjà débarqué! Le pirate calabrais nargue le duc de Savoie depuis sa petite flotte qui mouille au large, composée de trois galiotes et de trois voiliers.

Plus question d’interdire aux barbares de mettre le pied sur le rivage, ils y sont déjà! Une bataille s’engage alors à terre, au milieu des fondations et des murs du fort en cours de construction. Des coups de feu et de sabre sont échangés sauvagement. Les assaillants sont sans pitié. Ils se battent en désordre, avec la force et la vigueur des barbares. Du sang coule.

Soixante-dix morts

Finalement, quarante soldats et trente gentilshommes de l’armée du duc de Savoie sont tués. C’est un désastre! Les comtes de Valperga et de Montrevel sont faits prisonniers. Le majordome du duc, dont le cheval a été abattu alors qu’il le chevauchait, ne doit son salut qu’à s’être jeté à la mer.

C’est en traversant la rade de Villefranche à la nage qu’il peut rejoindre le Duc, resté à l’abri dans la citadelle.

Emmanuel-Philibert est obligé de reconnaître sa défaite et s’humilie en recevant l’émissaire d’Occhiali.

Celui-ci impose ses conditions: "Pour retrouver vos prisonniers vivants, vous devrez verser 12.000 écus!"

La somme est importante mais Emmanuel Philibert n’a pas le choix. Il donne son accord et renvoie l’émissaire d’Occhiali auprès de son maître.

Mais, peu de temps après, l’émissaire revient:

"Mon maître Ali Uug impose une condition supplémentaire. Il exige que la somme lui soit remise par votre épouse en personne et qu’elle se rende seule auprès de mon maître!"

La demande est inadmissible. Emmanuel Philibert réclame un délai de réflexion.

Lorsque l’émissaire du pirate revient, Emmanuel-Philippe lui donne sa réponse: il accepte toutes les conditions, en particulier que son épouse aille lui remettre la rançon en personne.

Humiliation totale! L’entourage du duc de Savoie est consterné.

La jeune femme, âgée de 30 ans, est donc conduite sous bonne garde par les chemins du cap Ferrat vers la pointe Saint Hospice. Là, confiée aux émissaires du pirate, elle est amenée en barque sur le bateau où l’attend leur chef.

Que se passa-t-il alors? Nul ne l’a jamais su. L’entretien fut privé.

Toujours est-il qu’au retour de la jeune femme, la rançon de 12.000 écus avait été payée et les prisonniers libérés.

Les deux adversaires quittèrent les lieux: le pirate Occhiali par la mer, heureux de sa double victoire militaire et personnelle, le duc de Savoie à cheval, en direction du château de Nice.

Emmanuel Philibert était déçu, bien sûr, d’avoir perdu la bataille, d’avoir été rançonné d’autant d’écus. Mais il était heureux d’avoir berné le pirate: en effet, la femme qu’il avait envoyée n’était pas la sienne! C’était l’une de ses dames d’honneur, déguisée en habit de duchesse. Elle s’était sacrifiée pour sa maîtresse.

Dans cette affaire le duc de Savoie Emmanuel-Philibert avait perdu l’argent mais point l’honneur!