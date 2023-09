Le Conseil national rend hommage à Rainier III, une exposition retrace l'histoire de la Constitution

Cela avait tout d’un moment particulier, spécial. Rare même. La Principauté a vécu un moment "historique" pour reprendre les mots de Brigitte Boccone-Pagès, présidente du Conseil national. Ce dernier a accueilli la famille princière ce vendredi matin pour rendre hommage au prince Rainier III en cette année de commémoration du centenaire de sa naissance.

Rare car les visites de la famille princière au Conseil national sont exceptionnelles et ne sont jamais dues au hasard. Certains auront notamment en tête l’intervention du 10 mai 1974 – qui fut la première de l’histoire de la Principauté – du prince Rainier III à l’occasion des festivités des 25 ans de son règne. Celle également de 1993, pour préparer l’entrée de Monaco à l’ONU ou encore en 1999, là aussi en présence de la famille princière pour célébrer les 50 ans de règne du prince Rainier III.

Une "indéfectible fidélité"

Pour l’occasion, la présidente du Conseil national a d’abord accueilli la famille princière, chaleureusement applaudie quelques secondes plus tard lors de son entrée dans l’hémicycle.

Un court documentaire – intitulé Le Prince Constituant, l’accord des volontés, thème de cette cérémonie hommage et de l’exposition consacrée au Prince bâtisseur – a été diffusé avant que la cheffe de la représentation nationale ne prenne la parole.

Il retrace les dates importantes qui ont marqué l’histoire du Conseil national dans son étroite collaboration avec le prince régnant.

"En janvier 2022 nous étions réunis ici même pour l’hommage du Conseil national à son fondateur le prince Albert 1er en célébrant les 110 ans de notre constitution", a déclaré en préambule Brigitte Boccone-Pagès. Cette dernière, en s’adressant directement au Souverain, a d’abord rappelé l’attachement et les liens forts de la population monégasque à ses Princes. De même pour le Conseil national envers le prince Albert II. "Aujourd’hui, vous me permettez de vous renouveler l’indéfectible fidélité de la représentation nationale à votre personne et à la famille princière."

Une difficile cohabitation entre le Prince le Conseil

Car cela n’a pas toujours été le cas. Les liens entre les Princes et le Conseil national ont été quelque peu chahutés, notamment dans les années 1950-60.

Tout d’abord, quelques années auparavant, en 1942, Louis Aureglia alors président du Conseil national est partisan d’une révision de la Constitution. "Le peuple monégasque entend rester fidèle à ses traditions démocratiques vieilles de plus de six siècles et rénovées par la Constitution de 1911. L’union du Prince et du peuple restera la base fondamentale du régime", avait-il déclaré dans des propos rapportés par le président de la Haute assemblée. Une proposition de révision est alors soumise et fait apparaître pour la première fois la fameuse expression d’"accord des volontés du prince et du Conseil."

Quelques années plus tard, en janvier 1959, le prince Rainier III décide de suspendre la Constitution alors que les élus travaillent en commission sur un projet de révision et font régulièrement état de désaccords avec le gouvernement. "C’est l’aboutissement d’une longue crise qui, depuis plusieurs années, oppose le prince souverain aux représentants élus de la population monégasque, pouvait-on lire dans les archives du Monde. Elle était entrée dans sa phase active depuis que le Conseil national montrait une mauvaise volonté persistante pour voter le budget."

1962 et la promulgation d’une nouvelle Constitution

Quelques années plus tard, en 1962, le prince Rainier III signe une nouvelle Constitution qui promeut le droit de vote des femmes et l’abolition de la peine de mort. Elle lui assure un pouvoir exécutif et confère des compétences législatives et budgétaires au Conseil national. La Principauté en sort modernisée, grandie, et le Souverain renforce sa popularité auprès du peuple monégasque.

Plus récemment, le prince Albert II avait haussé le ton en mars 2020 auprès des élus lors de la crise sanitaire. Les invitant à "démontrer une véritable solidarité avec son gouvernement en mesurant leurs propos et en évitant toute surenchère déplacée (...) La gravité de la situation impose de la retenue et de la cohésion, où les ambitions politiques n’ont pas leur place." Cette mise au point faisait suite à de nombreux messages diffusés par le Conseil national sur les réseaux sociaux notamment, sur son appréciation de la gestion de la pandémie par le gouvernement.

Après Brigitte Boccone-Pagès, c’était au tour du Souverain de prendre la parole, reprenant les propos de la présidente du Conseil national. "L’évocation que vous venez de faire de mon père nous rappelle ce que fut son engagement pour notre pays et l’unité de notre communauté autour de ses princes devant l’adversité [...] Il avait saisi toute l’importance qui s’attachait à préserver les princes traditionnels de notre monarchie tout en conservant, comme il le disait, une évolution et non une révolution."