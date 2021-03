Le Château d’Astros à Vidauban, une histoire de famille qui ambitionne de se perpétuer

Le vignoble, l’une des pistes du développement d’Astros. C’est en effet ce qui se joue pour les années à venir : assurer l’indépendance financière du Château d’Astros.

Nommé gérant il y a quinze ans par le conseil d’administration de la SA d’Astros, Bruno Maurel, prêtre de son état, a également pour mission de préparer la relève avec ses neveux et nièces. Génération emmenée par Louis, l’aîné de ces "petits grains" (le nom d’une cuvée de vin blanc).

"Il y a Jules, Valentin, confie Louis. Nous avons tous une activité professionnelle en parallèle, mais nous commençons à nous y investir, à essayer de voir quelle relation on peut créer avec le domaine et la vingtaine de salariés qui y travaille au quotidien et y trouver notre place " devant la responsabilité morale, culturelle, patrimoniale.

Car de tout temps, Astros a voulu s’ouvrir au monde extérieur. Un équilibre pas facile à trouver, "cela reste une propriété familiale", ajoute Louis.

Son frère et son cousin ont été baptisés dans la chapelle Saint-Lambert. Sa cousine s’est mariée sur le parvis. "Chaque année, à la Pentecôte, une messe est dite en extérieur, pour les paroissiens de Vidauban."

L’héritage est-il lourd à porter ? "On se rend compte surtout, dans le regard des autres, de la chance que l’on a, ajoute-t-il humblement, balayant toute autre idée. On en est pleinement conscient."

Aujourd’hui encore, même s’il prend du recul au sein du conseil d’administration, Bernard Maurel poursuit ses investissements sur le domaine comme dans les nouveaux bureaux. Astros, passion d’une vie pour le patriarche.

Rendre le domaine indépendant financièrement implique beaucoup de développements. Depuis quelques années, en matière d’œnotourisme, de reconversions de certains bâtiments comme le vieux château etc.

Le programme est ambitieux mais "la jeune génération a des idées très intéressantes", salue Dominique Maurel, l’épouse de Bernard.

Aujourd’hui encore, le "banquier paysan" comme on l’appelait en son temps, veille aux intérêts de la propriété.

Un "devoir de responsabilité " qu’il s’impose, ayant un amour filial et viscéral pour cette terre, bordée par l’Argens.

Dans son sillage, la neuvième génération semble déterminée à son tour à poursuivre l’aventure et le rêve d’Astros, en phase avec la devise de la famille : "Ni ne craint ni ne méprise".

"Il n’y aura pas de plus beau cadeau, de plus belle réussite que d’en faire profiter nos enfants et petits-enfants à notre tour…"