Le 19 octobre 1869, le premier train entrait en gare de Monaco

Il en avait fallu des années de discussions et de travaux pour en arriver là . Il avait aussi fallu une complicité entre l’empereur des Français Napoléon III et le prince de Monaco Charles III. Si cette complicité n’avait pas existé, le chemin de fer serait passé à l’écart de la Principauté et aurait laissé Monaco dans son isolement de petit port.

On vit arriver avec les wagons qu’elle tractait. Elle s’arrêta le train long du quai de la petite gare dans un bruit métallique de roues qui freinent et dans un échappement strident de jets de vapeurs. Des années de tractations, de travaux, d’espoirs et de renoncements arrivaient à leur terme.

Il était 8 heures 35 du matin lorsque, malgré le mauvais temps, on vit grandir de loin le panache de fumée de la locomotive. Le coeur serré, on entendit s’approcher le bruit haletant de la machine.

Commentaire du Journal de Nice: "La distance est de 15 kilomètres et demi mais nulle part, certainement, il n'est donné de voir, dans un espace si étroit, accumulés autant de défis et de rébellions de la nature, et autant d'oeuvres qui par leur grandeur et leur audace attestent plus fièrement la puissance de l'homme pour dompter les obstacles. Il n'existe pas en France une ligne ferrée aussi magistrale que celle de Paris à la frontière d'Italie."

Le reporter du Journal de Monaco a effectué le voyage: "La nouvelle voie de Nice à Monaco déroule son double ruban de rails au pied des dernières assises des Alpes maritimes, au bord de la mer, parmi les jardins de citronniers et d'orangers, les bois de caroubiers, d'oliviers, et de pins. Parfois - c'est souvent qu'il faudrait dire - la montagne tombe à pic dans la mer et semble vouloir barrer le passage au train, mais la locomotive fait une longue trouée dans la montagne."

Adieu Grande Corniche ?

Le journaliste estime que l’usage de la Grande Corniche va tomber en désuétude: "Désormais tous les voyageurs qui vont en Italie vont abandonner la route de la Corniche pour passer par Monaco. De nombreuses voitures, omnibus, diligences, courriers, vont circuler sur les routes de la Principauté et donner à ce pays une vie, une animation inconnues jusqu'à ce jour." L’abandon de la Grande Corniche est également évoqué par le Journal de Nice: "Adieu superbe route de la Corniche; ta célébrité va s'éclipser; nous ne gravirons plus tes gigantesques escarpements, qui menacent les nues et où tu te déroules pour te précipiter vers l'abîme avec tes méandres vertigineux!"

Mais le Journal de Monaco continue à faire confiance à un autre moyen de transport: le bateau. Celui qui relie Monaco à Nice s’appelle le Charles III: "Le Charles III n'arrête pas le service qu'il faisait entre le port de Nice et celui de Monaco. Il reste toujours à la disposition des touristes curieux de côtoyer ce littoral enchanteur tout dentelé de golfes et de promontoires; seulement ce service est modifié: le Charles III partira de Nice à 11 heures du matin et de Monaco à 7 heures et demie du soir."

En descendant sur le quai de la gare, en ce 19 octobre 1868, les premiers voyageurs ont fait un petit pas pour l’homme et un grand pas pour la Principauté...