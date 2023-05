15 mai 1873: La nuit où on déménagea les cercueils des princes de Monaco

Tandis que le soleil se couchait en cette fin de journée du 15 mai 1873 (il y a cent cinquante ans) une ambiance funèbre se répandait sur la Principauté. Une étrange cérémonie allait se dérouler: le transfert des cercueils des princes de l’ancienne Église Saint-Nicolas à la chapelle de la Visitation.

La raison de ce funèbre déménagement était la démolition prochaine de l’église Saint-Nicolas. On allait construire à la place la nouvelle cathédrale. Pendant le temps des travaux qui dureraient vingt-huit ans, il fallait mettre à l’abri les cercueils des anciens souverains.

Une vingtaine de cercueils

Comme si une partie de l’Histoire de la Principauté ressurgissait du fond des siècles, une vingtaine de cercueils de souverains monégasques et de membres de leur famille allaient être remontés de la crypte de Saint Nicolas. Il y avait là les cercueils d’Honoré ler, mort en 1581, Charles II, mort en 1589, Claudine, fille d'Honoré ler, morte en 1598, Hercule ler, mort en 1605, Hippolyte, femme d'Honoré II, morte en 1638, Hercule, fils d'Honoré II, mort en 1651, Honoré II, mort en 1662, Marie de Lorraine, femme d'Antoine ler, morte en 1724, Marie-Pauline, fille d'Antoine ler, morte en 1726, Antoine ler, mort en 1731, sa fille Louise-Hippolyte, morte en 1732, Antoine Grimaldi, gouverneur de la Principauté, mort en 1784, Honoré IV, mort en 1819, Honoré V mort en 1841, Marie de Wurttemberg, fille du Duc Guillaume de Wurttemberg, morte en 1864 et Antoinette de Mérode, femme de Charles III, morte en 1864.

Pour éviter une cérémonie trop longue, il avait été décidé que seuls les quatre cercueils les plus récents prendraient part à la procession publique. Les autres seraient transportés plus tard dans la nuit.

Silence de plomb

Vers la fin de l’après-midi, la foule silencieuse se masse autour de l’église. La porte principale est recouverte de draperies noires frangées d’argent. Devant l’église, les gardes du prince forment une haie d’honneur. Un char funèbre attelé à quatre chevaux caparaçonnés de noir, conduits par quatre valets de pied en livrée de deuil.

Un silence de plomb règne sur la Principauté. Peu après 19 heures on voit arriver le prince héréditaire Albert 1er. Âgé de 25 ans, il porte un uniforme de lieutenant de vaisseau et est suivi des aides de camp, officiers et dignitaires du Palais. Il est accueilli par Mgr Theuret, aumônier du prince, en grande tenue ecclésiastique, portant les ornements pontificaux. De l’intérieur de l’église parviennent les échos de l’orgue et des récitations de prières liturgiques.

Puis, tandis que la garde rend les honneurs militaires et que retentissent les tambours et les clairons, on voit apparaître par la porte centrale un premier cercueil. Un deuxième cercueil suit. Puis un troisième et un quatrième. Les quatre cercueils sont installés sur le char funèbre. La foule se recueille.

Après un moment de silence entrecoupé de prières, le cortège se met en marche, ouvert par Mgr Theuret, entouré de trente prêtres et d’un détachement de carabiniers. Impressionnant et sombre cortège en cette nuit de printemps!

Suivent les représentants des corps constitués, les Pénitentes et Pénitents et la jeunesse de Monaco: les jeunes filles du pensionnat des Dames de Saint-Maur, les garçons des écoles chrétiennes. Aux côtés du char marchent le premier aide de camp du prince, le président du tribunal, le commandant des gardes et le maire de Monaco.

À la lumière vacillante des torches, des marches funèbres rythment la lente avancée de la procession. Le cortège s’engage dans la rue de l’Église puis suit la rue du Tribunal. Il longe la place du Palais où pendent des oriflammes en berne. Les murs du palais dressent au loin leur masse sombre, devant laquelle est massée la foule silencieuse qui multiplie les signes de croix. On se dirige ensuite dans la rue du Milieu et la rue de Lorraine.

"Venez, ô chères dépouilles!"

Et voilà l’arrivée sur la place de la Visitation. Au-dessus de l’entrée de l’église un texte en latin a été écrit en lettres d’argent sur une draperie noire: "Venez, ô chères dépouilles des Princes de Monaco ! Marie, qui vous est redevable de cet asile sacré, à son tour vous offre l'hospitalité. Venez reposer ici dans la paix du Seigneur, en attendant que la munificence de l'Auguste Charles III vous ait préparé une demeure permanente et digne de vous, dans le temple somptueux qu'il va élever en faveur de cette pieuse population!"

Des chants et prières s’élèvent. Mgr Theuret répand l’eau bénite au-dessus des cercueils. Le prince héréditaire Albert 1er rend un dernier hommage. Puis les cercueils disparaissent dans la chapelle.

La cérémonie est terminée. La foule se disperse dans le même silence qui avait entouré son arrivée.

Lisons le Journal de Monaco du 20 mai 1873: "Une fois de plus, en cette journée mémorable, l'attachement séculaire de la population monégasque à ses souverains s'est affirmé hautement. Nous le constatons avec fierté, ce n'est point par simple curiosité qu'une foule aussi nombreuse suivait le char funèbre, se pressait sur son passage. Le silence respectueux, l'attitude recueillie de tous, attestaient qu'ils étaient venus pour faire un cortège d'honneur à leurs princes défunts et rendre hommage à leurs princes vivants".