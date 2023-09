Connaissez-vous la légende de la Madone d'Utelle, sanctuaire miraculeux?

Visite guidée du sanctuaire

Incendié en 1793, le sanctuaire fut reconstruit à partir de 1806 par les habitants. Les gens des vallées y travaillèrent et apportèrent des matériaux, à dos d’hommes ou de mulets de dix lieues à la ronde.

Belvédère fournit les ardoises et le bénitier; Le Figaret, les planches pour la charpente; Le Reveston, le plâtre et Clans construit le cloître en 1871.

L’intérieur de l’édifice offre un contraste saisissant avec la sobriété de l’extérieur. Il comporte une nef unique de cinq travées. Aux extrémités et au centre des travées courtes et basses alternent avec deux plus grandes et élevées. Une plus étroite constitue le chœur. Elle est couverte d’une voûte d’arêtes qui s’ouvre sur des baies hautes assurant un éclairage abondant du chœur en opposition avec la pénombre de la nef.

Le chevet est magnifié par un retable à quatre colonnes lisses, datant du début du XIXe siècle, soutenant un monumental fronton, qui présente la statue de la Vierge de l’Assomption, la tête ceinte d’une auréole de douze étoiles, accompagnée de deux anges. Le déambulatoire témoigne de la foi et de la reconnaissance des pèlerins et fidèles, tant les ex-voto, fixés aux murs sont nombreux.

La Vierge d’Utelle a été couronnée le 27 juin 1938 par Mgr Valerio Valeri, nonce apostolique, lors d’une célébration solennelle, en présence de quelque 30.000 personnes.