La "Bataille des Alpes" de 1940 sort officiellement de l’oubli

Historiens et autorités s’accordent à dire aujourd’hui qu’il s’agit d’une "bataille oubliée". Un fait marquant de la Seconde Guerre mondiale, trop peu mis en avant, alors qu’il est l’un des rares exemples de succès indubitable.

L’armée française n’ayant jamais été mise en déroute sur cette zone. C’est pourquoi en 2020, la ministre déléguée chargée de la Mémoire et des anciens combattants – Geneviève Darrieussecq – avait exprimé son soutien au projet de la Fédération des soldats de montagne, consistant à créer un triptyque mémoriel dédié à la bataille des Alpes.

L’heure est désormais à la concrétisation. Et après un passage par la Tarentaise et l’Ubaye en juin, le volet mentonnais a été inauguré samedi en présence d’élus, de chasseurs alpins, de leurs homologues italiens et de représentants des associations patriotiques.

Trois panneaux, un site et un guide

"Ce triptyque mémoriel est composé, dans tout l’arc alpin, de 18 chemins de mémoire matérialisés par 140 panneaux pédagogiques. D’un site Internet dédié, aussi: www.labatailledesalpes.fr Et d’un guide vert Michelin Sur les traces de l’armée des Alpes de 1940. Dans celui-ci, une page touristique et une page historique sont dédiées à chaque commune concernée pour permettre aux lecteurs d’en savoir plus sur le contexte du chemin de mémoire qu’ils emprunteront", explique le général Michel Klein, président de la Fédération des soldats de montagne. Précisant que l’objectif est double: sortir de l’ombre ces combattants victorieux (tristement oubliés), tout en développant un tourisme mémoriel dans les vallées alpines.

Spécialiste de l’histoire des Alpes, Jean-Pierre Martin rappelle que cette bataille – qui s’est déroulée entre le 10 et le 25 juin 1940 – se caractérisait par un déséquilibre sur le plan des effectifs, bien que les Français, minoritaires, aient de sérieux atouts de leur côté: "Une artillerie de forteresse aux feux dévastateurs, des retranchements peu vulnérables, l’impossibilité pour l’adversaire d’acheminer leur artillerie à portée de nos positions, et aussi un temps exécrable qui a gravement nui au développement des opérations". Au terme de la bataille des Alpes, les pertes sont bien plus conséquentes côté italien. Mais l’historien retient un bilan plus symbolique: "À l’heure où notre pays était entraîné vers l’abîme, où la voix de l’autorité se délitait, où les temps étaient aux lâches compromissions, une poignée d’hommes, commandés par des chefs déterminés, confrontés à des forces très supérieures, ont su dire non et ne rien céder. Ils ont évité à la France une nouvelle humiliation, de nouvelles concessions de souveraineté, ainsi que la captivité pour des milliers de soldats."

Le premier adjoint de Menton, Patrice Novelli, souligne de son côté que la municipalité n’a pas hésité un seul instant à accueillir ce triptyque. Entre autres parce que les familles de plusieurs élus ont connu l’occupation italienne et l’exode vers le Var et les Pyrénées. "J’ai retrouvé dans les archives familiales une lettre du 16 mai 1940 où ma grand-mère écrivait à mon grand-père que l’évacuation de la ville se préparait. Menton était alors désert. M. Sicardi était chargé de prévenir les dernières familles qu’il fallait se tenir prêt à partir", relate-t-il. Très ému. Avant d’annoncer que pour le 80e anniversaire de la libération de Menton, en septembre 2024, un jumelage avec le 27e bataillon des chasseurs alpins sera signé.

Marche mémorielle pour le 27e BCA Parmi les participants à cette cérémonie, on citera une section du 27e bataillon de chasseurs alpins d’Annecy, venue de la plus belle des manières : à pied. Ralliant Entraunes à Menton – du 8 au 18 août – le long de l’exigeante Grande traversée du Mercantour. Soit 214 kilomètres, et un dénivelé de 13 000 mètres positifs. L’enjeu? "Effectuer un entraînement physique de 11 jours sur un parcours de type GR. Et découvrir des massifs que l’on connaît peu, suivre un chemin mémoriel, nous arrêter sur les traces de l’Armée des Alpes de 1940", expliquait le capitaine Gautier à nos confrères de France 3. Précisant: "On s’est arrêtés dans des lieux spécifiques, avec trois points majeurs: la région du col de la Bonette avec le col et le camp des Fourches, qui était un ancien camp du 11e bataillon de chasseurs alpins. Le deuxième point majeur était l’Authion, je dirais, et le troisième, Sospel, avec le fort Saint-Roch." Sans oublier Menton, bien sûr, où des chasseurs alpins se sont illustrés en 1940.