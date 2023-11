On a rencontré Lorris Chevalier, l'homme qui a conseillé Ridley Scott pour son film sur Napoléon

Avant de devenir un moment de divertissement, Napoléon, la dernière superproduction du cinéaste britannique Ridley Scott, a été un emploi à plein temps pour Lorris Chevalier.

À 29 ans à peine, le jeune homme, originaire de Tournus en Bourgogne, s’est plongé pendant un an, dans la richissime bibliographie consacrée à l’empereur français.

Les raisons de ce voyage studieux dans le temps: "j’ai été le conseiller historique de Ridley Scott sur le tournage", déclare l’intéressé, d’un ton presque détaché.

Déjà deux films avec Ridley Scott

A priori, rien ne prédestinait pourtant Lorris Chevalier à parler à l’oreille du réalisateur anglais. "Je suis docteur en histoire et littérature médiévales. On est bien loin de la période du Premier Empire…", reconnaît l’érudit.

Pour comprendre cette marque de confiance du très expérimenté Ridley Scott envers le jeune historien bourguignon, il faut remonter à 2020, lors du tournage du Dernier duel, également à mettre au crédit du réalisateur britannique.

"Je travaillais au château de Berzé-le-Chatel, près de Cluny. Arthur Max, le directeur artistique du film, m’a d’abord proposé de travailler comme documentaliste, puis comme conseiller historique. Ça a matché immédiatement avec Ridley. On a une très bonne relation professionnelle", confie Lorris Chevalier.

Docteur en histoire et littérature médiévales, Lorris Chevalier, photographié ici dans le musée national de la Marine de Toulon, exerce à plein temps le métier de conseiller historique pour le cinéma. Photo Frank Muller.

Bénéficiant d’un an de préparation en amont du tournage du film, le jeune historien s’est donc mis à l’ouvrage. "Ridley Scott m’a demandé de me concentrer sur la relation entre Joséphine et Napoléon Bonaparte, ainsi que sur leurs personnalités respectives. À raison de cinq ou six heures par jour, j’ai dévoré des ouvrages comme L’homme Napoléon de Louis Chardigny, ou l’excellente biographie que Pierre Branda a consacré à Joséphine. Mais aussi des dictionnaires de citations et tant d’autres documents… L’objectif était que je maîtrise parfaitement le sujet afin de pouvoir répondre instantanément aux questions du réalisateur".

Et pas que. "J’ai également visité Paris -, notamment les Invalides, le musée de l’Armée, le château de Malmaison - avec les deux acteurs principaux du film. Pour eux, cette démarche participe au processus d’appropriation de leur personnage. Mon rôle: leur révéler des petits détails qui peuvent les aider à donner de l’épaisseur, du corps à leur personnage", raconte encore Lorris Chevalier.

Et pourquoi pas Spielberg

Après avoir assisté à plusieurs avant-premières, le jeune historien a entendu, lu certaines critiques. Il les balaye d’une main. "Un film n’a rien à voir avec une thèse d’histoire. Parfois, pour l’efficacité d’une scène, il faut accepter quelques interprétations".

Et de citer la scène où l’on voit le capitaine Bonaparte être élevé au rang de général après le siège victorieux de Toulon. "Il n’existe pas de document précis sur ce changement de grade. Alors il a fallu improviser. Et c’est comme ça qu’est née la scène où Napoléon Bonaparte, au centre d’un cercle constitué de soldats, est fait général par Paul Barras".

Après soixante-et-un jours de tournage, au milieu d’une armée de parfois plus de 2000 acteurs, figurants et autres techniciens, dirigée par le général Scott, Lorris Chevalier n’a qu’une envie: y retourner.

Et il se verrait bien travailler avec Steven Spielberg qui, reprenant un vieux projet de Stanley Kubrick, prépare une série sur… Napoléon!