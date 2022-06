L’esplanade Albert-1er baptisée à Font-Romeu

C’est un parvis qui se situe devant le Grand Hôtel de Font-Romeu. Autrefois établissement couru de la région devenu résidence privée, l’hôtel avait été fréquenté dans les années 1920 par le prince Albert-1er qui aimait séjourner dans la région. Ce parvis porte désormais son nom. Pour l’ultime étape de son séjour dans les Pyrénées sur les pas de son trisaïeul, le prince Albert II a baptisé les lieux, jeudi.

Un hommage qui a du sens. Il y a un peu plus d’un siècle, en 1920, Albert-1er avait été désigné comme parrain de cette station de sports d’hiver. Ce jour-là il invitait les personnalités présentes à regarder les montagnes avec amour « car elles nous offrent les meilleurs éléments pour la préparation ou la restauration de notre organisme, pour sa protection contre les entraînements mauvais et les passions qui tuent », a lancé le souverain, citant son aïeul qui aimait venir se ressourcer dans les montages pyrénéennes.

Devant la population, il a aussi rappelé l’engagement de la commune pour la préservation de la biodiversité. N’omettant pas de dire que sa fondation avait conclu un accord de coopération avec la commune de Bagnères-de-Luchon. « Les pistes qui seront explorées d’un côté des Pyrénées, en Haute-Garonne, valent aussi, bien sûr, de l’autre, dans les Pyrénées-Orientales. Mes collaborateurs sont à votre écoute s’ils peuvent aider à des projets qui visent à concilier activité humaine et préservation de la faune sauvage. »

Terre de sports

Au cours de sa visite dans la commune, le souverain a pu apprécier le chantier en cours du Centre d’entraînement en altitude qui accueillera les sportifs se préparant pour les Jeux olympiques de Paris en 2024. « Souhaitons que les nouveaux aménagements du centre soient des catalyseurs de réussite pour les sportifs français », a-t-il espéré, se souvenant qu’il y a quelques années, il était, lui-même, venu à Font-Romeu se préparer à ses épreuves olympiques de bobsleigh.

Après le baptême du parvis du Grand Hôtel, le souverain et la délégation monégasque ont découvert le Musée sans murs de la ville. Un sentier culturel aménagé en 2008 dans la forêt située entre Font-Romeu et l’Ermitage et jalonné d’œuvres d’art monumentales et contemporaines. Un bol d’air avant de regagner la Principauté.