Louise-Hippolyte, fille du prince Antoine 1er, trouvera-t-elle le mari idéal? La survie de la dynastie des Grimaldi en dépend

Louise-Hippolyte, fille du prince Antoine 1er, avait à l’époque 18 ans. Trouverait-elle enfin le mari idéal? La question était capitale en ce milieu du XVIIe siècle. Il en allait de la survie de la dynastie des Grimaldi. Car le prince Antoine 1er n’avait pas de fils. Il fallait donc trouver pour Louise-Hippolyte un mari qui accepterait d’abandonner son nom et prendre celui de Grimaldi afin d’en assurer la pérennité. Cette solution avait été trouvée en accord avec le roi de France Louis XIV, lequel assurait la tutelle de la Principauté de Monaco.

Nous avons vu précédemment comment cinq postulants au mariage furent successivement écartés par les personnes chargées de trouver un mari à la princesse (Voir Monaco-Matin des 15 et 22 octobre).

Une nouvelle candidature

Et voilà qu’au bout de trois ans se présente la candidature d’un nouveau prétendant, Jacques-François-Léonôr de Goyon-Matignon, comte de Torigny. Agé de 25 ans, il est l'aîné des descendants d’une famille prestigieuse qui possède des terres et des propriétés parmi lesquelles l’hôtel Matignon à Paris - résidence aujourd’hui du Premier ministre français. Mince, élancé, le regard intelligent, sa chevelure grisonnante le fait surnommer "Grison". Il a été éduqué chez les jésuites et a entrepris une belle carrière militaire. Il s’est en particulier distingué lors de la guerre de succession d’Espagne. Il est prêt à accepter les conditions d'un contrat de mariage – dont son changement de nom.

Une nouvelle difficulté

Mais un obstacle se présente. Il vient de l'intransigeance de l'abbé de Monaco, François-Honoré Grimaldi, frère du prince Antoine 1er. Du fait de l’arrivée d’un nouveau Grimaldi dans la liste de succession de la famille, celui-ci va se faire déposséder de ses droits sur la Principauté de Monaco et sur le duché de Valentinois qui appartient aux Grimaldi. Il va falloir négocier avec lui. Le maréchal de Villeroy, désigné par Louis XIV comme interlocuteur s’en chargera. Le maréchal propose à l’abbé de lui verser à vie une pension convenable. Celui-ci réclame 20.000 livres. 20000 livres? Ce n’est pas raisonnable! Contre-proposition du maréchal: 15.000 livres. L’abbé Grimaldi refuse, reste sur ses positions. On fait appel à des avocats. L’affaire piétine. Le roi s’en mêle. Au mois de mars 1715, on finit par proposer un pont d’or à l’abbé. (On n’en a jamais su le montant exact). L’abbé Grimaldi renonce enfin à ses droits. Le mariage est à présent possible.

"Oublier le passé"

Soulagement du prince Antoine 1er! Ayant appris que son beau-père Louis de Lorraine a usé de son influence pour faire fléchir l’abbé, Antoine 1er lui envoie cette lettre touchante, dans laquelle il dit son souhait de se réconcilier avec son épouse avec laquelle il s’était querellé à cause des affaires liées au mariage de leur fille: "Je vous dois, Monsieur, les grâces infinies que le Roi vient de nous accorder, et par conséquent le bonheur de ma vie, puisqu'elles déterminent le mariage de ma fille avec M. de Torigny. Cet événement m'est d'autant plus heureux qu'il me redonne entièrement l'honneur de votre amitié et qu'il met un terme entre Madame de Monaco et moi à nos discussions domestiques. Je vais oublier le passé, afin que nous revenions dans cette douce union où nous avons été pendant quelques années ici. Je vous supplie de croire qu'il ne tiendra qu'à elle que ce soit pour le reste de ma vie."

Trois femmes de chambre

Pendant ce temps, l’épouse en question, Marie de Lorraine, s’occupe d’installer les futurs époux au Palais princier et organise leur appartement et leur domesticité.

Jacques Goyon, le futur marié, espère "que le Prince trouvera bon qu'il habite toute la nuit la chambre de sa femme, et que la chambre qui lui est destinée ne lui servira qu'à son habillement!"

Trois femmes de chambre sont choisies "toutes trois sages, raisonnables et capables, selon la chronique de l’époque. La première joue du clavecin, la seconde chante, quant à la troisième, elle pourra danser, s'il le faut".

Tout se présente donc bien… à part que Louise-Hippolyte n’a toujours pas fait connaissance de son futur époux! Toutes les tractations ont été faites à son insu par ses représentants et sa famille ainsi que par le "chasseur de têtes" Bernardoni nommé par son père! Elle ne connaît de son mari qu’un tableau – qu’elle dit, d’ailleurs, beaucoup apprécier!

C'est l’évêque de Fréjus qui procédera au mariage. On approche de la date des noces.

Un nouveau contrat

Mais voilà que se présente une nouvelle difficulté: le contenu du contrat de mariage. On aurait pu s’en inquiéter plus tôt! Le prince Antoine 1er trouve injuste que, "toutes dettes et charges prélevées, sa fille apporte à M. de Torigny une fortune au moins égale à celle que M. de Matignon assure à son fils, sans que ce dernier, par un apport plus important, tienne compte des dignités que lui apportera son mariage avec Mademoiselle de Monaco". Il reproche en outre à M. de Matignon "de garder à sa disposition plus d'un million et demi de livres, en se réservant 500.000 livres sur ses propres biens, des bois, et ce qui reste de la fortune de Madame de Matignon".

De nouvelles négociations sont entreprises. La signature du contrat de mariage est retardée. Les semaines passent. Les négociations vont bon train. Toutes les difficultés semblent enfin aplanies. C’est alors qu’un événement inattendu et considérable se produit. Le mariage sera-t-il remis en question?

A suivre.

Louis de Lorraine, grand-père de la mariée. Photo DR.

La maison de Goyon, d’où est originaire le nouveau prétendant au mariage avec Louise-Hippolyte Grimaldi, est une famille de la noblesse française originaire de Bretagne. Quant à la famille de Matignon, elle provient, elle, de Normandie, héritière de plusieurs grandes terres et principalement de la baronnie de Torigni.

La famille de Goyon compte dans son passé un grand nombre de gouverneurs, de maréchaux de camp, de lieutenants-généraux des armées du Roi, un amiral et un maréchal de Bretagne, des chambellans des ducs de Bretagne, deux conseillers d’État, plusieurs chambellans des rois de France, un gouverneur de Guyenne et trois maréchaux de France, dont l’un fut connétable de France au sacre du roi Henri IV. Jacques Goyon de Matignon, le prétendant à la main de Mademoiselle de Monaco, est le fils de Jacques III, comte de Torigni, et de Charlotte Goyon de Matignon. Il est lui-même comte de Torigni. Il deviendra par mariage duc de Valentinois, prince de Monaco en même temps que le roi le fera pair de France.