L’affaire du mariage de Louise-Hippolyte Grimaldi

Qui allait épouser Louise-Hippolyte, fille du prince Antoine 1er ? La question était capitale pour les Monégasques, au XVIIe siècle. Il en allait de la survie de la dynastie des Grimaldi. Car le prince Antoine 1er n’avait pas de fils. Il fallait donc trouver pour Louise-Hyppolite un mari qui accepterait d’abandonner son nom pour prendre celui de Grimaldi et qui assurerait ainsi la descendance et la pérennité du nom. Cet arrangement avait été accepté par le roi de France Louis XIV, lequel assurait la tutelle de la Principauté de Monaco.

Trois candidatures écartées

Nous avons vu la semaine dernière [voir Monaco-Matin du 15 octobre] comment le prince Antoine 1er avait désigné un chasseur de tête, en la personne d’un certain Bernardoni, pour trouver le mari idéal. Toute la famille s’était également investie dans cette recherche. Une seule personne n’avait pas eu son mot à dire : l’intéressée elle-même, la future mariée, Louis-Hippolyte alors âgée de 15 ans !

Ses parents, le prince Antoine 1er et son épouse Marie de Lorraine, se déchirèrent sur ce sujet, au grand dam du peuple monégasque. Antoine 1er voulait voir sa fille épouser un certain comte de Roye, apparenté aux La Rochefoucault, tandis que Marie de Lorraine plaidait en faveur de… son propre frère, Charles de Lorraine. Cela aurait entraîné que l’oncle épouse sa nièce !

Un troisième candidat, le comte de Lux, eut, lui, les faveurs de l’abbé de Monaco, qui n’était autre que le frère du prince Antoine 1er, François-Honoré Grimaldi.

Au bout de deux ans d’hésitations, de disputes et de tractations, le comte de Roye finit par retirer sa candidature. Les deux autres ayant été écartées par le prince Antoine 1er, il fallait donc repartir à zéro et trouver d’autres prétendants. Louise-Hippolyte avait maintenant 17 ans. On était en 1714.

Le fils du roi de Pologne

C’est alors que deux nouvelles candidatures apparurent. L'une provenait du prince Alexandre Sobieski, fils du roi de Pologne, l'autre du duc del Sesto, grand d’Espagne.

Les deux déplurent… au roi de France Louis XIV à qui le prince Antoine 1er avait promis de marier sa fille à un gentilhomme français. Ces deux candidatures furent donc rejetées.

L’évêque de Fréjus, André-Hercule de Fleury, intervint à son tour. Il briguait pour sa part la place de précepteur du dauphin de France, arrière-petit-fils de Louis XIV, âgé de 5 ans (futur roi Louis XV). Il avait donc intérêt à se mettre bien avec la Cour de France. Dans ce but, il proposa la candidature du comte d’Eu, petit-fils du duc Louis-Auguste de Bourbon, lui-même fils de Louis XIV.

Pourquoi pas un Grimaldi d'Antibes ?

Cela plairait sans aucun doute au roi de France ! Mais le prince Antoine 1er refusa. Il soupçonnait en effet sa femme d’avoir été impliquée dans ce projet. Or, dans cette affaire, il ne faisait pas confiance à son épouse. Le prince Antoine 1er s’excusa donc auprès de l’évêque de Fréjus - lequel obtint néanmoins son poste de précepteur du futur Louis XV.

Antoine 1er continua à chercher un époux pour sa fille. Il songea à une alliance avec le chevalier de Grimaldi, héritier de la branche des Grimaldi d'Antibes. Celui-ci avait un avantage : il n’aurait pas besoin de changer de nom pour assurer la dynastie.

Les choses semblaient suffisamment avancées pour qu’Antoine 1er fasse sortir sa fille du couvent des Visitandines où il l’avait "enfermée "et présente le prétendant à sa fille. Le prince Antoine exprima sa satisfaction dans une lettre à une amie, la maréchale de Boufflers : "Ma fille m'a écouté avec une attention infinie, et c'est pour la première fois de sa vie qu'elle s'est attendrie en m'embrassant à plusieurs reprises."

Mais le prince de Monaco ne tarda pas à s'apercevoir que l'attitude de sa fille n'était qu'une feinte pour pouvoir sortir du couvent et entrer à nouveau en contact avec sa mère. Elle n’avait que faire du mariage avec le chevalier Grimaldi d’Antibes !

Le projet fut donc abandonné et Louise-Hippolyte retourna au couvent.

La candidature de Jacques de Matignon

C’est alors que le prince Antoine reçoit une nouvelle proposition de prétendant : Jacques-François-Léonôr de Goyon-Matignon, comte de Thorigny, 25 ans. Il était l'aîné de cette Maison de Matignon, famille prestigieuse qui possédait des terres, plus de 200 000 livres de revenus et des propriétés parmi lesquelles l’Hôtel Matignon à Paris - résidence aujourd’hui du Premier ministre français.

Ce candidat avait une qualité supplémentaire : il était le descendant d'une famille alliée à la Maison de Lorraine, ce qui pouvait satisfaire Marie de Lorraine, l’épouse d’Antoine 1er. Le prince de Monaco voyait là un moyen de se raccommoder avec son épouse. Il envoya son conseiller Bernardoni auprès de celle-ci pour lui faire savoir qu'il était prêt à se réconcilier avec elle… "à condition qu'elle reconnaisse ses torts, et qu'elle accepte le gendre qu’il venait de choisir !"

Cette candidature serait-elle la bonne ? (À suivre).