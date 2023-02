Il y a plus de 200 ans, le poète André Chénier était guillotiné deux jours avant une princesse de Monaco

"Elle a vécu, Myrto, la jeune Tarentine…" Tout le monde connaît ce poème. Il est d’André Chénier. Cet écrivain qui vivait au moment de la Révolution, et dont la mort sous la guillotine le 25 juillet 1794, à l’âge de 31 ans, trois jours avant la fin de la Terreur, a inspiré un opéra qui sera représenté à partir de ce dimanche en la Salle Garnier de Monte-Carlo.

Sa tragique fin de vie a été partagée par une princesse monégasque qui a été guillotinée deux jours après lui, le 27 juillet 1794, à l’âge de 27 ans, et qui a fait partie de la même rafle d’aristocrates qui a eu lieu à l’hiver 1794. Sur le célèbre tableau de Charles Muller, Appel des dernières victimes de la Terreur, conservé au château de Versailles, on peut voir, autour d’André Chénier, les cent trente-trois derniers condamnés à mort de la Révolution avec, à droite, une personne qui sort de l’ombre, désignée du doigt par un garde, apparaissant dans un halo de lumière : c’est la princesse monégasque.

La Principauté abolie le 15 février 1793

Elle s’appelait Marie-Thérèse de Choiseul et avait épousé en 1782 le fils du prince Honoré III, Joseph de Monaco. C’est ainsi qu’elle est devenue princesse monégasque. Comme toute la famille Grimaldi, elle fut victime de la Révolution. Le 4 août 1789, les princes de Monaco furent dépouillés de leurs possessions françaises. Le 15 février 1793, la Principauté fut abolie et intégrée au département français des Alpes-Maritimes sous l’appellation de "Fort Hercule". Le prince Honoré III fut renversé et emprisonné. Toute la famille Grimaldi se dispersa en Europe.

Le prince Joseph quitta la France avec son épouse. Mais celle-ci ne supportait pas d’être séparée de ses deux filles, Honorine, 9 ans, et Athénaïs, 7 ans, qui étaient gardées par leur nourrice à Paris. Elle décida donc de revenir en France et fut arrêtée au printemps de 93. En tant qu’étrangère, elle bénéficia d’une remise en liberté sous caution.

Mais à la fin du mois de février 1794, le régime de la Terreur s’étant à nouveau durci, une nouvelle vague d’arrestations eut lieu. Marie-Thérèse de Choiseul fut interpellée le 28 février 1794 et incarcérée à la prison de Sainte-Pélagie. André Chénier, lui, fut arrêté le 4 mars et enfermé à la prison de Saint Lazare, avec sa "muse", Aimée de Coigny, qui lui inspirera ce célèbre poème de la "Jeune captive". "Ces chants, de ma prison témoins harmonieux,/ Feront à quelque amant des loisirs studieux /Chercher quelle fut cette belle : /La grâce décorait son front et ses discours, / Et, comme elle, craindront de voir finir leurs jours / Ceux qui les passeront près d'elle".

La princesse de Monaco essaya de se sauver en se déclarant enceinte. Mais un examen médical prouva qu’elle mentait. Par la suite, elle avoua son mensonge dans une lettre au redoutable personnage de Fouquier-Tinville - lequel est évoqué dans l’opéra sur André Chénier.

Dès ce moment, Marie-Thérèse savait qu’elle était condamnée. Les jours passaient, elle attendait sa fin avec angoisse. Elle voyait disparaître un à un les gens qui avaient été arrêtés en même temps qu’elle.

La lettre et les cheveux de la princesse

Le 25 juillet 1794, ce fut André Chénier. En quittant la prison pour aller à l’échafaud, celui-ci corna la page du livre qu’il était en train de lire. C’est le geste que l’on fait lorsqu’on compte reprendre la lecture plus tard !

Son amie Aimée de Coigny ne fut pas guillotinée en même temps que lui, contrairement à l’histoire qui est racontée dans l’opéra (l’histoire de l’opéra est romancée ; d’ailleurs, pour marquer la différence avec le personnage réel, dans l’opéra elle est prénommée Madeleine et non Aimée). Elle devait être guillotinée la semaine suivante, mais échappa à la mort en raison de la fin de la Terreur, marquée par la décapitation de Robespierre, le 28 juillet.

Marie-Thérèse de Choiseul, princesse de Monaco, n’eut pas cette chance. Elle fut guillotinée… la veille de la fin de la Terreur, le 27 juillet !

Avant de quitter la prison, elle se coupa les cheveux et les destina à sa fille avec cette lettre : "Mes enfants, voici mes cheveux. J’ai repoussé ma mort d'un jour, non par peur, mais parce que je voulais me couper ces tristes restes de moi pour que vous puissiez les avoir. Je ne voulais pas qu'ils soient laissés aux mains du bourreau et ce furent mes seuls moyens. J'ai passé un jour de plus dans cette agonie, mais je ne m'en plains pas… Voici les restes de votre malheureuse mère qui mourut en vous aimant et qui regrette sa vie seulement parce qu'elle ne peut plus vous être utile. Je vous recommande à votre grand-père : si vous le voyez, dites-lui que mes pensées sont avec lui et qu'il est à la place de tout pour vous, et vous, mes enfants, prenez soin de lui dans sa vieillesse et lui faire oublier ses malheurs".

Marie-Thérèse de Choiseul fut la seule personne de la famille Grimaldi qui fut guillotinée à la Révolution. Souvenons-nous d’elle au moment où l’on célèbre André Chénier…