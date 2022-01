Il y a 150 ans, le prince Charles III faisait la publicité de la saison hivernale à Monaco

Il y a cent cinquante ans, la Principauté de Monaco était en plein essor avec la création de Monte-Carlo et de son Hôtel de Paris. Un casino existait déjà, mais pas dans le bâtiment que l’on connaît aujourd’hui, dont la construction remonte à 1879.

Il fallait faire venir les touristes à Monaco. Le prince Charles III lança une grande campagne publicitaire sous forme d’un grand texte paru dans la presse monégasque mais aussi internationale.

L’argument climatique arrivait en tête, bien sûr.

"La lumière enveloppe ce calme

et riant tableau"

« Parmi les stations hivernales du littoral méditerranéen, Monaco occupe la première place par sa position climatique, par les distractions et les plaisirs élégants qu'il offre à ses visiteurs et qui en ont fait aujourd'hui le rendez-vous du monde aristocratique, le coin recherché de l'Europe voyageuse pendant ces mois où la bise et les frimas désolent les contrées moins privilégiées. La Principauté de Monaco, située sur le versant des Alpes-Maritimes, est complètement abritée des vents du Nord.

L'hiver, sa température est la même que celle de Paris dans les mois de mai et de juin. La presqu'île de Monaco est posée comme une corbeille éclatante dans la Méditerranée, cette vaste mer d'un bleu intense. On y trouve la végétation des tropiques, la poésie des grands sites et des larges horizons ; la lumière enveloppe ce calme et riant tableau. Monaco, en un mot, c'est le miroir du printemps. »

"monte-carlo lieu de tous les loisirs"

La campagne publicitaire mettait aussi en évidence les établissements de loisirs.

« Monaco possède un vaste établissement de Bains de mer, ouvert toute l'année, où se trouvent également des salles pour l'hydrothérapie, pour des bains d'eau douce, d'eau minérale et des bains de mer chauds. Pour les étrangers désireux de demeurer près de l'Établissement des Bains, il y a dans l'établissement même l'Hôtel des Bains, parfaitement aménagé, avec table d'hôte et restaurant et qui joint le rare avantage de la modicité des prix au confortable le plus complet. En regard de l'antique et curieuse ville de Monaco, dominant la baie, est placé Monte-Carlo, création récente, merveilleux plateau sur lequel s'élèvent le splendide Hôtel de Paris, le Casino et ses jardins, qui s'étendent en terrasses jusqu'à la mer, offrant les points de vue les plus pittoresques et des promenades agréables au milieu des palmiers, des caroubiers, des aloès, des cactus, des géraniums, des tamarins et de toute la flore d'Afrique. Au bas des jardins on vient de terminer l'installation d'un vaste et magnifique Tir aux Pigeons. »

l'élégance parisienne

La campagne publicitaire voulait toucher le public élégant. Monte-Carlo visait avant tout la clientèle des gens fortunés.

« En face de l'Hôtel de Paris on voit des magasins contenant tout ce que l'élégance parisienne peut offrir parmi les objets de luxe et de première nécessité, un bureau de tabac où l'on trouve avec les tabacs ordinaires de la régie française, les cigares étrangers supérieurs de l'entrepôt du Grand Hôtel, au Boulevard des Capucines de Paris. On y voit de plus 3 somptueux cafés avec billards. A Monte-Carlo, à la Condamine, aux Moulins, de charmantes villas, coquettement posées au milieu des orangers et des citronniers, offrent aux étrangers de nombreux appartements. »

"La saison des fêtes"

Bien entendu, les fêtes étaient mises en évidence. La vie à Monaco, ne saurait s’imaginer sans fête.

« À partir du ler novembre la Saison des Fêtes commence à Monaco pour se prolonger sans interruption jusqu'au ler mai.

Le Casino de Monte Carlo offre aux étrangers les mêmes distractions que les établissements des bords du Rhin, Wiesbaden, Hombourg et Bade. Pendant toute la saison d'hiver, une troupe d'artistes des meilleurs théâtres de Paris y joue, plusieurs fois par semaine, la comédie et le vaudeville.

Des concerts splendides, dans lesquels se font entendre les plus grands virtuoses et les plus célèbres cantatrices, viennent ajouter à l'éclat de cet orchestre, dont la réputation justement acquise est aujourd'hui européenne. L'Administration donne fréquemment de grands bals parés, des réunions dansantes et des bals d'enfants. Le Casino contient des Salles de Conversation et de Bal, ainsi qu'un Cabinet de Lecture où se trouvent tous les journaux illustrés, toutes les publications françaises et étrangères environ 150 journaux et revues. »

24h de train pour atteindre les jeux

Parmi les distractions se trouvent, bien sûr, les jeux. Il faut attirer le public au Casino. C’est de là que la Principauté tirera sa prospérité. « Dans les Salons de Jeux, vastes et bien aérés, il y a en permanence des tables de Trente-et-Quarante et de Roulette. La Roulette s'y joue avec un seul zéro ; le minimum est de 5 francs, le maximum de 6 000 francs. Le Trente-et-Quarante ne se joue qu'à l'or. Le minimum est de 20 francs, le maximum de 12 000 francs. »

Comment vient-on à Monaco ? En chemin de fer, bien sûr. Le train arrive à Monaco depuis 1868. Précision utile : « Le trajet de Paris à Monaco se fait en 24 heures ; de Lyon en 15 heures ; de Marseille en 7 heures ».

Bref, venez à Monaco !