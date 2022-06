Il y a 120 ans, le crash du pionnier de l’aviation Santos-Dumont dans le port de Monaco

Santos-Dumont racontera par la suite: "J'avais d'abord ralenti, puis arrêté le moteur. Comme l'aéronef approchait lentement de la plateforme d'atterrissage, je fis le signal pour qu’on saisisse mon guide-rope. La chaloupe à vapeur du Prince, qui avait viré de bord à mi-chemin entre Monte-Carlo et le Cap-Martin venait de rentrer dans la baie. Le Prince s'y trouvait encore. Il voulut saisir le guide-rope. Il s'y prit de telle sorte que la corde le frappa au bras droit et le renversa au fond du petit bateau, lui occasionnant des contusions sérieuses". (Texte cité dans l’article de Régis Lécuyer dans les Annales monégasques n°5. Année 1981).

Soudain, l’ordre est donné: "Lâchez tout!" Les cordes d’amarrage sont rompues. Le vaisseau volant en forme de cigare s’élève. La foule applaudit. On le voit se déplacer doucement. Tout se passe bien. Les regards suivent l’engin en l’air. Il effectue une rotation, se dirige vers l’esplanade du Tir aux pigeons. On est près du but.

Santos-Dumont racontera: "Soumises à une pression oblique, plusieurs cordes se rompent, d'autres, notamment celles du gouvernail, s'accrochaient au propulseur… J'arrêtai le moteur. J'étais à la merci des vents. Ils me portaient vers le rivage. J'irais bientôt me jeter contre les fils télégraphiques, les arbres, les angles des maisons de Monte-Carlo. Je n'avais qu'un parti à prendre : je tire sur la valve de sécurité. La chute s'amorce. La chaloupe du Prince s’avance. Je finis par n'être plus qu'à quelques pieds de la cheminée de la chaloupe. Une seule étincelle aurait pu enflammer l'hydrogène, et réduire en poudre le ballon et moi-même !..."

Le destin apporta alors sa contribution. Un soudain souffle salvateur ramena l’aéronef en l’air. Le pire fut évité. Mais, dans l’opération, le ballon avait perdu de l’air. Retrouvant la position horizontale, il se plia en deux. Et chuta dans la mer.