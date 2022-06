Il y a 100 ans, les derniers bulletins de santé du prince Albert 1er avant son décès

Il y a cent ans, la Principauté était préoccupée par l’état de santé de son souverain Albert 1er.

Dans son édition du 20 juin le Journal de Monaco publiait un article dont les détails étonneront par leur précision médicale :

« Samedi matin 10 juin, à la clinique de la rue Georges-Bizet, à Paris, S. A. S. le Prince Albert a subi une nouvelle opération chirurgicale. Cette opération constitue le complément de l’intervention d’urgence pratiquée le 31 août 1921, à Font-Romeu. Tandis que ce premier temps opératoire a prolongé la vie de Son Altesse Sérénissime, le deuxième est destiné à rendre la santé au Prince. »

« Le professeur Gosset, assisté des docteurs Bensaude, médecin de l’Hôpital Saint-Antoine, et Loüet, médecin particulier de Son Altesse Sérénissime, a décidé de pratiquer une laparotomie qui a permis de préciser la cause initiale de la maladie du Prince. »

« L’obstruction intestinale dont souffre Son Altesse Sérénissime résulte d’un simple obstacle mécanique siégeant sur le colon descendant. L’obstacle a été définitivement supprimé le samedi 17 juin et S. A. S. le Prince, dont la fermeté de caractère et le sang-froid ont fait l’admiration des médecins, est dans un état aussi satisfaisant que possible.

S. A. S. le Prince Héréditaire Louis II, revenu la veille de Haute-Silésie, S. A. S. Madame la duchesse et Monseigneur le duc de Valentinois, se tenaient dans un salon réservé de la clinique et y ont reçu, aussitôt l’opération terminée, le professeur Gosset et les médecins qui l’entouraient. »

« Les membres de la Maison et de nombreux amis de Son Altesse Sérénissime se trouvaient également réunis dans une salle voisine de la chambre du Prince. »

À cette époque, le prince Albert 1er était séparé de sa deuxième épouse, la princesse Alice Heine.

Quant à la première, Mary Victoria Hamilton, mère de son fils Louis II, elle était décédée un mois plus tôt, le 14 mai, à l’âge de 71 ans. Elle s’était séparée de son mari peu avant la naissance de leur fils.

La famille la plus proche d’Albert 1er était donc constituée de son fils, le prince héréditaire Louis II, et de sa petite-fille, la princesse Charlotte - fille naturelle du prince Louis II à laquelle son grand-père Albert 1er avait officiellement donné le titre de princesse de Monaco et de duchesse de Valentinois, en l’absence de descendance masculine du prince Louis II. La princesse Charlotte était mariée au prince Pierre de Polignac. Leur fils serait le futur prince Rainier III.

Une première opération du prince Albert 1er avait eu lieu au mois de septembre 1921, lorsque le souverain avait été pris de malaise dans les Pyrénées lors d’une partie de chasse.

Il avait été opéré sur place le 1er septembre, par le docteur Blazy, membre de l’Institut de France, venu de Paris [Albert 1er faisait, lui aussi, partie de l’Institut de France en tant que membre associé, en raison de ses recherches océanographiques, ndlr].

Le 19 septembre, l’état de santé s’étant amélioré, le prince avait été ramené à Paris, pour une convalescence dans son hôtel particulier du 10, avenue du Président Wilson.

Il l’ignorait, à l’époque : il ne reverrait plus sa Principauté.

Le 27 septembre, le Journal de Monaco donna des nouvelles rassurantes : « La convalescence est marquée chaque jour par de grands progrès. Le Prince a effectué hier Sa première sortie. Il S’en est déclaré satisfait et n’en a ressenti aucune fatigue. »

La vie semble reprendre son cours normal. Le prince prononce lui-même le discours d’inauguration des séances de l’Institut Océanographique de Paris, le 12 janvier.

On sait l’attachement du souverain aux institutions scientifiques qu’il a accompagnées toute sa vie. Même en mauvaise santé, il leur témoigne son soutien.

Le 7 février, il est élu membre de l’Académie d’Agriculture de Paris afin de lui rendre hommage pour les cultures qu’il a réalisées sur des terres anciennement stériles de son domaine de Marchais dans l’Aisne et pour les fermes modèles qu’il a fait reconstruire dans ce département à la suite des bombardements de la guerre.

Le 18 février, le Prince inaugure les conférences à l’Institut de Paléontologie Humaine de Paris-Fondation Albert ler : « Messieurs, dit-il, vous êtes ici dans un temple nouveau que j’ai fait sortir de terre pour que l’Anthropologie appuyée sur des lois solennelles puisse planer un jour sur les mystères qui nous enveloppent... »

Au cours du printemps, on ne signale plus de sortie du souverain. Sa santé se serait-elle affaiblie ?

On apprend son opération du 10 juin.

Le message du Journal de Monaco le 20 juin était optimiste. Hélas, la situation devait s’aggraver.

La nouvelle tant redoutée intervint au soir du 25 juin 1922 : le prince Albert 1er était décédé dans l’après-midi. En l’absence du prince Louis II, qui était reparti en Allemagne pour assumer ses fonctions de général de division de l’armée française, ce fut la princesse Charlotte qui informa officiellement Monaco et le monde. Le « Prince savant » venait de disparaître.