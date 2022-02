Il y a 100 ans, Katia, la maîtresse du tsar Alexandre II, s'éteignait à Nice

Vers 8 heures du matin, le 15 février 1922, dans une chambre de la villa Georges au 10 du boulevard Dubouchage à Nice, la comtesse Meremberg ferma les rideaux des fenêtres. Sa mère Katia, venait de mourir, emportée par un cancer à l’âge de 74 ans. Dans la pièce sombre, dont les meubles et le décor révélaient la richesse de la défunte, on se répandit en prières.

De l’extérieur, montaient les chants insouciants de quelques passants qui fêtaient carnaval.

Katia avait connu la célébrité dans l’Europe entière. Elle avait été la maîtresse du tsar Alexandre II. Tout le monde avait suivi le roman de sa vie amoureuse. Un demi-siècle plus tard, son histoire fut même adaptée au cinéma par Robert Siodmak avec Romy Schneider et Curd Jurgens.

Une rencontre à 19 ans avec le tsar

C’est à 19 ans, à Saint-Pétersbourg, que Katia croisa le regard du tsar Alexandre II, âgé de 48 ans, venu visiter l’établissement dans lequel elle étudiait. Ils tombèrent aussitôt amoureux.

Le tsar était alors marié à Maria Alexandrovna, bien connue à Nice où elle séjournait en hiver et où elle avait eu la douleur de perdre son fils Nicolas âgé de 21 ans. C’est d’ailleurs à sa mémoire que fut construite la cathédrale russe de Nice.

La liaison entre Katia et Alexandre II scandalisa toute l’Europe, d’autant le tsar installa sa maîtresse à la Cour dans un appartement voisin de celui de sa femme, avec ses quatre enfants illégitimes.

Lorsqu’en 1880, l’épouse officielle Maria Alexandrovna, malade, mourut, le tsar épousa Katia sans attendre la fin du deuil officiel.

L’année suivante, le drame: le 13 mars 1881, le tsar est tué dans un attentat. Katia ne s’en remettra jamais.

Katia chassée de Russie

Le second fils d’Alexandre II et de Maria Alexandrovna, devenu tsar sous le nom d’Alexandre III, chasse alors Katia de Russie. Celle-ci choisit de venir vivre à Nice, sur cette Riviera ombragée de palmiers que fréquentait depuis une trentaine d’années la famille des tsars. Elle arriva en gare de Nice dans le wagon spécial aux armes des tsars dans lequel elle se déplaçait à travers l’Europe.

Nice est une ville aux avenues bordées d’arbres et de jardins, sillonnées par les cabriolets des riches hivernants.

Au numéro 10 du boulevard Dubouchage, Katia achète une villa à laquelle elle donne le nom de son fils aîné, Georges. La rente de 3,4 millions de roubles que lui avait consentie son époux lui permettra de vivre aisément. Dans une malle, se trouvent les lettres amoureuses qu’Alexandre II lui a écrites ainsi que la chemise ensanglantée – dont elle fera don à l’église russe de Nice – qu’il portait le jour de son assassinat.

Dans son livre, Les Femmes de la Côte (éditions Giletta), Martine Gasquet a décrit une journée de Katia: "Elle quittait le matin le boulevard Dubouchage vers 11 heures, traversait le centre de Nice dans sa voiture découverte, une ombrelle de dentelle noire et blanche à la main, ayant à ses pieds les chiens qui avaient toujours été ses compagnons fidèles dans la solitude glacée du Palais d’hiver, et elle parcourait la promenade des Anglais, ses cochers en blouse blanche bouffante et culotte noire attirant la curiosité."

Katia organise de somptueuses réceptions dans lesquelles le personnel porte la livrée noire aux boutons d’or de la cour de Russie.

Le 30 avril 1895, en l’église orthodoxe de la rue Longchamp, elle marie sa fille Olga au comte Meremberg, petit-fils de l’écrivain Pouchkine.

En 1900, en la même église, son fils Georges épouse une petite fille du tsar Paul 1er. Un enfant naîtra à Nice la même année, portant le titre de prince Alexandre Yourevski.

Arrivèrent les deux cataclysmes de la Révolution d’octobre en Russie et de la Première Guerre mondiale. Katia créa alors l’hôpital russe, au 73 de la promenade des Anglais, pour soigner les blessés rapatriés à Nice.

Quantité d’aristocrates russes ruinés par la Révolution arrivent sur la Côte. Beaucoup sombrent dans la misère en se souvenant de leur splendeur passée. Le temps des grandes réceptions est fini. Katia se contentera du dîner annuel marquant l’anniversaire de la mort de son impérial époux.

Le 18 février 1922, la colonie russe se retrouva autour du cercueil de Katia en la cathédrale, auprès de son frère le prince Dolgorouky, ex-chambellan de la Cour impériale, sa fille la comtesse Meremberg et sa petite-fille Olga, son petit-fils Alexandre, les grands-ducs André et Gabriel, respectivement petit-fils d’Alexandre II et arrière-petit-fils de Nicolas Ier, la grande-duchesse Anastasia, belle-fille de Nicolas 1er – laquelle allait mourir le mois suivant à Èze.

Katia fut enterrée au cimetière russe de Caucade à Nice.

Le roman de sa vie était fini.