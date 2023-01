Il y a 100 ans à Monaco, prince Louis II accédait au trône

En ce samedi 13 janvier 1923 - il y a cent ans - les rues et les fenêtres de la Principauté sont pavoisées, un arc de triomphe a été dressé sur la place du Palais. La Principauté va célébrer l’avènement du prince Louis II. Le souverain est officiellement arrivé au pouvoir à la mort de son père Albert 1er, le 26 juin 1922, mais les cérémonies d’avènement n’ont lieu qu’en ce début d’année 1923.

Elles se dérouleront jusqu’au 17 janvier, date fixée par Louis II pour la fête nationale. Traditionnellement, cette fête se célébrait jusqu’alors le jour du saint patron du prince régnant. Mais la Saint-Louis se fêtant en été, le 25 août, le souverain l’a déplacée hors de la saison des vacances, le 17 janvier, au jour de la fête de Saint-Antoine, patron de sa petite-fille Antoinette, âgée d’un an, qui est la seconde héritière du trône après sa mère Charlotte (le futur prince Rainier III n’est pas encore né).

Tapis rouge

En ce samedi 13 janvier, le train en provenance de Paris transportant le souverain est attendu en fin de matinée. Une foule impatiente a envahi les rues.

Le train s’est arrêté en gare de Nice, où le prince a été accueilli par le préfet Bernard des Alpes-Maritimes. Puis il a repris sa route. Soudain, à 11 heures 25, la fumée blanche de la locomotive est aperçue à la frontière. Toutes les cloches des églises se mettent à sonner.

Vingt et un coups de canon sont tirés, qui seront recommencés à intervalle régulier jusqu’à ce que Louis II arrive au Palais.

Deux minutes plus tard, le train s’arrête en gare de Monaco - laquelle est située, à l’époque, peu après la frontière. Un tapis rouge bordé d’or a été déroulé sur le quai. Louis II sort du wagon en pardessus noir et chapeau haut de forme. Il est accompagné de sa fille, la princesse héréditaire Charlotte, de son gendre le prince Pierre et de sa petite fille, la princesse Antoinette, dans les bras de sa nourrice. Le ministre d’État Le Bourdon l’accueille.

Les clés de la ville

Un long cortège de voitures se forme alors, qui conduira le souverain jusqu’au Palais. La foule se presse sur le parcours, agitant des drapeaux, criant des vivats. On monte sur la route du Rocher, on s’arrête devant le Musée Océanographique, bâtiment emblématique du règne d’Albert Ier. Et l’on arrive sur la place du palais.

Tandis que retentit la musique des carabiniers, le maire de Monaco, Alexandre Médecin, attend au pied de l’arc de triomphe. Il est de tradition qu’il remette au souverain les clés de la ville. La cérémonie s’accompagne d’un échange de discours. "Je serai le père de tous mes sujets", déclare Louis II dans sa réponse au maire.

Puis, le long d’une haie d’honneur formée par les carabiniers, le prince et sa famille entrent dans le Palais. Les portes se referment derrière eux. Il est chez lui.

Mais les festivités sont loin d’être finies.

Mardi 16 a lieu la cérémonie de prestation de serment des fonctionnaires. Toute la Une du Journal de Monaco est barrée d’un grand titre sur l’"Avènement de S.A.S. le Prince Louis II".

Le prince apparaît dans la salle du trône du Palais en uniforme de général, la poitrine barrée par le Grand Cordon de Saint-Charles et portant ses décorations militaires. Si Albert 1er était le « prince savant », lui est le « prince soldat ». Il apparaîtra ainsi sur les portraits officiels et sur les premiers timbres édités à son effigie.

Tous lèvent la main et disent "Je le jure"

Le ministre d’État Le Bourdon prend la parole : "S.A.S. le Prince Albert Ier, de qui le règne a jeté tant d'éclat sur notre Principauté et dont nous conserverons pieusement la mémoire, étant décédé, S.A.S. le Prince Louis II, son fils, qui possède déjà toute la confiance et l'affection de ses sujets et qui, par sa vaillance au cours de la Grande Guerre, s'est acquis des titres à la reconnaissance des alliés, a été appelé à succéder à son illustre père. Suivant l'usage, les autorités, fonctionnaires, officiers, employés et agents doivent prendre l'engagement solennel de se soumettre à l'autorité du nouveau souverain et d'obéir aux lois du pays."

Tous les membres présents de l’administration lèvent alors la main droite et disent : "Je le jure".

En la cathédrale

Il reste encore une cérémonie capitale en ce pays où le catholicisme est religion d’État : celle qui va se dérouler en la cathédrale.

Le 17 janvier, le prince, qui est toujours en tenue de général français, est accueilli devant la foule par Monseigneur Bruley des Varannes. "Monseigneur, dit l’évêque, que votre altesse sérénissime daigne me permettre, la première fois que j'ai l'honneur de la recevoir sur le seuil de cette belle cathédrale, bâtie par ses ancêtres, et qui abrite leur dernière demeure, de lui offrir le très respectueux hommage de notre plus profond attachement et de notre parfait loyalisme." L’instant est solennel.

Au cours de la cérémonie qui va suivre, où la bénédiction sera faite au nom du pape, est évoquée la mémoire de tous les souverains qui sont enterrés en ce lieu et dont Louis II sera le successeur.

Ce jour-là, les festivités durèrent jusqu’au feu d’artifice nocturne. Le règne du nouveau prince pouvait vraiment commencer. Il allait durer presque vingt-sept ans.