HISTOIRE. Comment s'était déroulée la première élection municipale à Nice en 1792 ?

Huit bureaux de vote

La ville comptait quelque 25.000 habitants. Les électeurs seraient les hommes de plus de 21 ans, "actifs" mais "non domestiques" (sic). Huit bureaux de vote furent installés : à la mairie même mais aussi dans les églises Sainte-Réparate, Saint-Augustin, Saint-Jacques, Saint-Jean-Baptiste, les chapelles des Jésuites et Sainte-Claire ainsi que la sacristie de Sainte-Réparate.

Afin de bien marquer son empreinte, le nouveau régime avait réquisitionné les églises. Dans chaque bureau, le doyen d’âge des électeurs serait nommé président.

Les électeurs prêteraient serment "de maintenir la liberté ou de mourir en la défendant" et de "soutenir le rattachement de la ville et du comté de Nice à la République française".

Après quoi, les électeurs seraient appelés nominativement et exprimeraient secrètement leur vote avec un bulletin. Le jour de l’élection fut fixé au dimanche 9 décembre.

La campagne des candidats put commencer. Giacobi avait beau être sûr de sa victoire, il ne voulait quand même pas négliger l’existence d’opposants potentiels au rattachement de Nice à la France. Il eut l’idée toute simple de proposer la création d’une... République niçoise autonome, dont il deviendrait le président, et qui serait placée sous protection française! Rien que ça!

Le 9 décembre, le citoyen Barrière, organisateur du scrutin, avait prévu que "la convocation des électeurs serait faite... par son de trompe ou par tout autre moyen jugé équivalent" (sic). On ne sait si les électeurs furent sensibles au son de la trompette ou au désir de démocratie, toujours est-il qu’ils furent 1.100 à se présenter.

Mais les choses ne se passèrent pas comme prévu. Les royalistes étaient en embuscade. Il y en avait encore qui étaient restés à Nice et ne s’étaient pas enfuis dans l’arrière-pays. Ils avaient pour meneur un ancien magistrat du Sénat de Nice (institution qui régissait la ville jusqu’alors, sous le royaume de Piémont-Sardaigne):Albert Leotardi de Boyon.

Ils décidèrent de saboter l’élection. Leotardi et une douzaine d’hommes se rendirent au bureau de Sainte-Réparate, dont Dabray était le président. Là, ils tombèrent sur le notaire Giraudi qui était chargé de surveiller le scrutin. Le ton monta. L’homme de loi les traita de "bande de coquins".

Course-poursuite dans le Vieux Nice

On en vint aux mains. Giraudi arriva à se dégager et, laissant sur place ses documents, n’hésita pas à prendre la fuite. Il courait vite, l’huissier de justice! Une poursuite s’engagea dans les rues du Vieux-Nice.

Les émeutiers n’arrivaient pas à le rattraper. Parcourant les rues appelées aujourd’hui Rossetti et du Malonat, Giacobi arriva, à bout de souffle, jusqu’au bâtiment de l’ancien Sénat.

Là se trouvaient les locaux de la prison. Des gendarmes l’y firent rentrer pour le protéger. Les insurgés arrivaient de toutes parts, certains avec des cordes pour le pendre. Ils s’attaquèrent à coups de hache à la porte de la prison. L’action tournait à l’émeute.

Les "représentants du peuple" arrivés sur place, Goupilleau, Collot et Lasource, n’arrivèrent pas à rétablir le calme. Il fallut faire appel à l’armée. Le général Anselme arriva en personne à la tête d’un détachement de grenadiers. Ce n’est que par l’intervention de la force que les assaillants furent dispersés. Une fois le calme rétabli, Giraudi fut libéré et Leotardi incarcéré à sa place.

Mais les émeutiers royalistes avaient obtenu ce qu’ils voulaient:l’élection fut interrompue. Le scrutin fut reporté au dimanche suivant 16 décembre. Ce jour-là, le général Anselme déploya son armée dans toute la ville. Les élections se déroulèrent normalement.

douche froide

Nous voici donc le 17 décembre, au lendemain du scrutin au moment où la commission électorale va rassembler les résultats des divers bureaux de vote et annoncer les résultats.

Trois agents assermentés par bureau ont apporté sous pli cacheté les résultats de leurs bureaux respectifs. Joseph-Ignace Giacobi, en sa qualité de président, surveille les opérations.

Sûr de sa victoire en tant que candidat il assume sa présence avec arrogance. La première enveloppe est ouverte, contenant les résultats du bureau Sainte-Réparate. Première douche froide pour Giacobi:Pauliani a obtenu 80% des voix, lui 20%. Giacobi n’en croit pas ses yeux.

Il doit y avoir une erreur. Il demande que l’on vérifie. C’est lui le candidat du pouvoir. C’est lui qui doit gagner! Deuxième bureau. Le résultat est encore plus accablant:85% pour Pauliani, 15% pour lui. Qu’arrive-t-il? On s’est trompé d’élection! Même chose avec les résultats des bureaux suivants.

Alors, Giacobi demande que l’on s’intéresse aux résultats du bureau de Sainte-Claire qui, il le savait, lui était favorable. L’assesseur annonce : 66 voix contre 55.

- "Quoi !, s’insurge Giacobi. Je n’ai obtenu que 66 voix et Pauliani 55!

- Non, rétorque l’assesseur. Les 66 voix vont à Pauliani, vous c’est 55!"

La modérationplus que la Révolution

Giacobi a définitivement perdu. Il s’effondre. Les Niçois l’ont rejeté. Malgré les pressions, la présence de l’armée, les Niçois ont, dans le secret du vote, préféré la modération à la Révolution.

Pauliani était désormais leur maire. La nouvelle se répand. Sur la place Saint-François, on scande son nom:"Pau-liani- Pau-liani." C’est le héros du jour, l’homme qui a défié les pronostics.

Pauliani était le premier maire élu démocratiquement dans Nice française. On ne possède aucun portrait de lui. Mais son nom est aujourd’hui associé à la Fondation qui a été créée par ses descendants pour venir en aide aux personnes âgées.

On a oublié qu’il fut ce magistrat inattendu... Sa tâche ne fut pas facile, Robespierre ayant décidé d’avoir sa revanche. Et c’est ainsi que s’acheva la carrière du sieur Giacobi, baron devenu révolutionnaire par opportunisme. Il quitta Nice et se réfugia dans la principauté d’Oneglia, en Italie (aujourd’hui Imperia).

Quant au général Anselme qui avait conquis Nice, doté la ville d’une administration et organisé les élections, le moins que l’on puisse dire est qu’il ne fut pas récompensé à la hauteur de ses espérances. Robespierre, furieux qu’il ait été incapable de faire élire à la mairie de Nice le "bon candidat", le limogea.

Il fut contraint de quitter la ville le 23 décembre, fut révoqué quatre jours après puis emprisonné. C’est ce que l’on appelle la démocratie!