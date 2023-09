Histoire : ce Grimaldo qui fut à l’origine des Grimaldi

Jusqu’où peut-on remonter avec certitude dans l’arbre généalogique de la famille princière Grimaldi ? Jusqu’au XIIe siècle, à l’époque de la République de Gênes – cette République qui exista pendant près de huit siècles jusqu’à ce que Bonaparte la transforme en République ligurienne en 1797.

C’est là, au XIIe siècle, que vivait un certain Grimaldo Canella, qui fut plusieurs fois consul de Gênes et qui, par son simple prénom, donna son nom à la dynastie des seigneurs et des princes de Monaco.

Grimaldo Canella était fils d’Otto Canella, lui aussi consul de Gênes, et d’une certaine Adelasia, qui faisait partie de la noblesse gênoise. Otto Canella aurait été lui-même descendant de seigneurs de Vezzano Ligure. Mais là, on se perd en conjectures.

Grimaldo Canella fut amiral à l'époque des premières croisades et représenta sa République de Gênes auprès du puissant et redoutable empereur romain germanique Frédéric Barberousse.

Quatre lignées

Grimaldo eut un fils, Oberto, né vers 1140, qui fut lui aussi amiral. C’est à partir de cette génération que la famille abandonna le nom de Canella et transforma en patronyme le prénom Grimaldo. Ainsi, les quatre fils d’Oberto, dont le premier se prénommait lui aussi Grimaldo et les autres s’appelaient Ingo, Oberto et Nicolo, prirent-ils tous le nom de Grimaldi.

Les armoiries des Grimaldi de Gênes. (Photo DR).

Les quatre frères ont engendré plusieurs lignées de Grimaldi :

- Grimaldo les lignées des seigneurs et des princes de Monaco et des seigneurs de Beuil et de Nice,

- Ingo les lignées des seigneurs de Cagnes-Antibes et des seigneurs de Vintimille,

- Oberto la lignée des seigneurs de Gattières,

- Nicolo la lignée des seigneurs de Chateauneuf.

C’est, bien sûr, la première lignée qui nous intéresse ici.

Château construit en 1215

À Gênes, deux partis se disputaient le pouvoir, les Guelfes et les Gibelins. Les Grimaldi appartenaient aux Guelfes. Ceux-ci soutenaient le pape tandis que les Gibelins étaient partisans de l’empereur romain-germanique.

En 1191, ce dernier, nommé Henri VI, concéda à la ville de Gênes la souveraineté sur Monaco. La République de Gênes encouragea alors l’installation de ses habitants dans cette nouvelle colonie et les exonéra d’impôts. Dès l’origine, Monaco fut considéré comme un paradis fiscal !

Un timbre monégasque représentant la prise du château par Fancesco Grimaldi déguisé en moine (Photo DR).

C’est ainsi qu’un certain Fulco de Castello, qui appartenait à la famille des Gibelins, décida de s’y installer et, avec une armée de soldats et d’ouvriers, construisit en 1215 un château sur le rocher.

Lorsqu’en 1270 les Gibelins expulsèrent les Guelfes de Gênes, ceux-ci trouvèrent une terre d’accueil en Provence dont le comte, Charles d’Anjou, soutenait la papauté. Les Guelfes s’intéressèrent alors à la place forte de Monaco.

C’est là qu’intervinrent les descendants de Grimaldo Grimaldo, et plus précisément son petit-fils Rainier et son arrière-petit-fils Francesco.

Francesco "la malice"

On connaît l’histoire, qui a déjà été racontée dans ces colonnes, de Francesco dit "la Malice" qui s’empara par ruse du château de Monaco tenu par les Gibelins. Au cours de la nuit du 8 au 9 janvier 1297, déguisé en moine, il se présenta à la porte du château et, demandant l’hospitalité, s’introduisit par ruse à l’intérieur, entraînant derrière lui une petite armée qui se tenait cachée aux alentours.

L’armoirie de Monaco s’inspire de cet épisode : on y voit deux moines franciscains armés d'une épée déployant une banderole sur laquelle est inscrite la devise "Deo Juvante" ("Avec l’aide de Dieu").

Les armoiries de Monaco sur le fronton du Conseil national. (Photo DR).

Au lieu de s’installer lui-même au pouvoir, Francesco confia le trône à son cousin Rainier Grimaldi, âgé de 25 ans qui, sous le nom de Rainier 1er, devint le premier seigneur de Monaco.

Le règne de Rainier Ier sera de courte durée puisque le 10 avril 1301 la forteresse de Monaco sera reprise par les Gibelins. Le comte de Provence Charles d’Anjou donnera en compensation à Rainier Ier les châteaux de Villeneuve, de Vence et de Cagnes, consolidant la présence des Grimaldi en Provence.

Pendant un siècle, les Gibelins et les Grimaldi ne vont cesser de se disputer le Rocher, se le reprendre alternativement, jusqu’à une installation définitive des Grimaldi avec Jean 1er en 1454. Il s’appelait encore seigneur à l’époque. Les Grimaldi ne prirent le titre de prince qu’en 1662 par décision du souverain monégasque Honoré II.

L’extinction de la ligne masculine

La branche des Grimaldi de Monaco s’est éteinte en ligne masculine en 1731 à la mort du prince Antoine 1er, lequel n’avait pas de fils. La dynastie fut sauvée par le mariage, en 1715, de sa fille Louise-Hippolyte avec Jacques de Matignon qui accepta de prendre le nom de Grimaldi.

Une situation semblable s’est reproduite au XXe siècle, lorsque la dynastie Grimaldi fut perpétuée grâce à la légalisation de la fille illégitime du prince Louis II, prénommée Charlotte, dont le mari Pierre de Polignac prit le nom de Grimaldi. De cette union naquit en 1923 le prince Rainier III.

Ainsi la dynastie, dont l’origine remontait à Grimaldo Canella, au XIe siècle, fut-elle sauvée.