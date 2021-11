Grâce aux découvertes d’un retraité, cette petite commune du haut pays niçois va devenir "Village des Justes"

La mémoire et l’histoire d’un village tiennent parfois à peu de chose… Comme le flair et l’abnégation d’un professeur à la retraite. Ce dimanche, Beuil, commune du Cians, dans le haut pays niçois, adhérera officiellement au réseau "Villes et villages de Justes de France", encadré par Yad Vachem, institution en charge de la transmission de la mémoire de la Shoah.

Elle sera la 139e en France. "C’est très très rare", souligne Daniel Wancier, délégué de l’institution pour la Côte d’Azur et l’est du Var, fils de déportés, lui-même sauvé lorsqu’il était enfant. "On l’attribue après une enquête presque policière. Il faut que des gens aient caché des Juifs par humanité, pas pour de l’argent. À Beuil, des gens ont sauvé des Juifs et il n’y a eu aucune dénonciation. Il s’agit de les honorer."

Bastion de maquisards