Épidémies dans la région: quand la peste et le choléra attaquaient...

Les fêtes de Noël annulées

Les victimes commencèrent à s’accumuler. On entendit rouler la sinistre charrette destinée à récupérer les corps. Ses roues grincèrent sur le pavé, accompagnées par les appels lugubres de ceux qui la conduisaient. Des forçats du bagne furent chargés de ce macabre travail – sachant qu’eux aussi, au bout du compte, trouvèrent la mort.

En décembre, le fléau ne cessa de croître. Les fêtes de Noël furent annulées. Mais la ville n’était pas encore en quarantaine. Elle le fut le 28 janvier 1721. Voilà déjà six mois que la peste était arrivée à Marseille. Plus personne n’était autorisé à sortir.

Chaque famille devait vivre isolée, les portes ne s’ouvrant que pour laisser sortir les cadavres ou accueillir les livreurs de vivres. Car la municipalité organisa une distribution de provisions, assurée là encore par des bagnards.

À la mairie, les consuls n’arrêtaient pas de travailler. Ils se relayaient jour et nuit. Dans les rues désertes passaient les silhouettes des médecins masqués. On les voyait glisser comme des fantômes le long des murs, avec leurs tuniques qui descendaient jusqu’à terre et leurs masques en forme de becs d’oiseaux.

C’est sous Louis XIII que fut créée leur tenue. Tous les soirs, lorsque les cloches de la cathédrale sonnaient 19 heures, les gens allumaient des feux devant chez eux pour brûler les linges et les objets suspects et chasser les miasmes. La ville semblait alors en proie à un incendie. Le ciel se voilait de cendres.

Les lavandières du Revest

Des feux étaient également allumés dans les campagnes, créant jusqu’à l’horizon une atmosphère d’angoisse. Tous savaient que ces brasiers n’avaient d’autre but que de barrer la route à l’épidémie et brûler les cadavres.

La Valette, La Garde étaient touchées par la peste au mois de février. Au Revest, des lavandières venues de Toulon avaient ramené la maladie dans leurs linges. La Seyne fut durement atteinte. À Ollioules, on enferma les pestiférés dans le vieux château. L’épidémie progressa.

À Toulon, c’était à présent chaque jour que passa la charrette ramasseuse de cadavres. On entendait de loin son angoissant roulement dans les rues vides. On la redoutait. Les morts y étaient entassés par dizaines. Elle pouvait recevoir 50 corps.

Parfois – macabre spectacle –, on jetait les cadavres depuis les fenêtres. Les préposés au ramassage mettaient quelquefois dans le tombereau un malade pas encore mort qui agonisait au milieu des cadavres.

En mars, un seul tombereau ne suffisait plus. Il fallait deux charrettes quotidiennement. On comptait alors 100 morts par jour. En avril, quatre tombereaux devinrent nécessaires. On était à 200 morts par jour. Début mai, à 300. Plus personne ne maîtrisait l’épidémie.

les boulangers périssaient

On ne pouvait plus enlever tous les cadavres. Les places publiques devenaient des charniers. Des odeurs pestilentielles se répandaient dans la ville. L’enfer sur terre. Trois quarts des boulangers étaient décédés. Les transporteurs de nourriture périssaient les uns après les autres.

Les fossoyeurs aussi. De même pour les confesseurs qui se rendaient auprès des mourants, de maison en maison. Ils étaient dévoués jusqu’à leur dernier souffle. "Ils couraient à la mort avec l’enthousiasme des âmes de vingt ans!", écrira plus tard, à leur sujet, monseigneur de Montauban, évêque de Toulon.

Il n’y avait plus de médecin à Toulon. À part un, ils étaient tous morts. On en fit venir de Marseille, de Montpellier, de Paris, de même que des forçats de Marseille pour ensevelir les cadavres.

Les consuls de Toulon décédèrent à leur tour. Jean d’Antrechaus, lui, fut épargné. Son dévouement légendaire resta dans l’histoire de Toulon. Une rue lui rend aujourd’hui hommage, de même qu’une place à Lorgues où est mise en évidence sa qualité de "premier consul pendant la peste de Toulon".

Son entourage ne fut pas pour autant épargné:il perdit neuf membres de sa famille dont sa mère et deux frères. Il avait pourtant interdit à l’un d’eux, Antoine, de venir le rejoindre à Toulon.

Quand l’épidémie allait-elle s’arrêter? Nul ne sait. Cependant, fin juillet, soit un an après son commencement, le fléau semblait fléchir. La fin du cauchemar était-elle en vue ? Personne n’osait y croire.

La population, qui pataugeait dans l’apocalypse depuis des mois, qui avait perdu tout le monde autour d’elle, qui en était réduite à une existence animale, n’avait plus la force d’espérer. Mais, au fur et à mesure que l’été avançait, le nombre de morts diminuait.

Le dernier décès fut enregistré le 7 septembre. Le 21 octobre 1721, Toulon annonça l’incroyable nouvelle:la fin de la peste. La population hagarde, épuisée, terrorisée, put à nouveau sortir. Des fantômes titubèrent dans les rues.

Le 31 octobre, Toulon se retrouva en sa cathédrale pour un Te Deum. L’une des plus grandes calamités qu’ait connue notre région fut terminée. Toulon avait perdu 13.000 de ses 26 000 habitants, la Provence 100.000 de ses 400.000 habitants. Sur tous ces morts, l’Histoire a déployé son immense linceul. Puis elle a repris son cours...