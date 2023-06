En Haute-Loire, Albert II sur les traces des Polignac

Tout de suite après l’hommage au prince Rainier III de mercredi sur le Rocher, le prince Albert II a repris la route, jeudi matin, pour se rendre dans le département de la Haute-Loire vers un nouveau déplacement dans le cadre de ses visites régulières d’anciens territoires liés par l’Histoire à la famille Grimaldi.

Là où se sont rencontrés ses grands-parents

Comme à chaque déplacement dans des contrées en France ou en Italie, le souverain profite de bains de foule avec la population, et ici les enfants de Polignac en rouge et blanc pour l’occasion.

La première halte était prévue à Lavoûte-sur-Loire, où le maire Jean-Pierre Beaumel a accueilli la délégation monégasque avant une visite du château de Lavoûte-Polignac, propriété d’un cousin du souverain, le duc Armand-Charles de Polignac.

Une résidence symbolique car c’est lors de l’un de ses séjours à Lavoûte, qui furent nombreux entre 1915 et 1917, que la princesse Charlotte rencontre le comte Pierre de Polignac, qu’elle épouse en 1920. Le couple donnera naissance au prince Rainier en 1923.

Devant les habitants du village, confiant sa "grande émotion", le souverain a rappelé que "ma grand-mère, la princesse Charlotte, avait dix-sept ans, en 1915, lorsqu’elle est venue pour la première fois à Lavoûte, où elle a passé une partie de l’été, au pays vert, dans la famille du premier aide de camp de son grand-père, le prince Albert Ier", citant des lettres écrites par la princesse Charlotte à l’époque.

"Au début de l’année 1920, lorsque mon grand-père Pierre de Polignac apparaît au prince Albert Ier comme, je le cite, ‘‘le vrai prétendant à la main’’ de ma grand-mère, mon trisaïeul se souvient que depuis plusieurs années, sa petite-fille a vu ce jeune homme, surtout chez les Melchior de Polignac, en allant à leur château de la Voulte [..] Conformément à la tradition des Grimaldi en cas de succession féminine, le comte Pierre de Polignac devient le prince Pierre de Monaco. Il abandonne, certes, le nom et les armes de sa naissance mais garde l’esprit Polignac".

Citoyen d’honneur de Polignac

Au château de Lavoûte-Polignac, là où la princesse Charlotte a séjourné entre 1915 et 1917.

Le périple s’est poursuivi ensuite justement vers Polignac, un village de 3.000 habitants au cœur des terres volcaniques de l’Auvergne, réputé pour être le berceau de la famille de Polignac. Sur place, le maire Jean-Paul Vigouroux, ainsi que les princes Alain et Ludovic de Polignac, ont accueilli le souverain, entourés d’une nuée d’enfants faisant virevolter des drapeaux rouge et blanc. Le souverain a pu visiter la forteresse de Polignac avant de recevoir, au cours d’une cérémonie en plein air, la citoyenneté d’honneur de la ville.

"Désireux depuis longtemps de rendre visite à ce rocher emblématique de l’histoire de ma famille grand-paternelle, et sorte de pendant de notre Rocher monégasque, je suis moi-même frappé par cette allure altière que les images ne rendent pas complètement. Symbole d’un héritage historique que nous partageons, je souhaiterais que la forteresse soit aussi celui de l’avenir de notre relation", a confié le prince au micro, sur la place de l’église.

"Mon père, le prince Rainier était venu brièvement à Polignac pour les funérailles de son cousin germain, le prince Guy, enterré tout près d’ici. Et j’associe à sa mémoire celle de son frère le prince Louis, mon parrain, décédé quelques mois auparavant. Je me devais de le suivre, l’année du centenaire de sa naissance, au pays de son père, mon grand-père, que j’ai malheureusement peu connu: j’avais six ans à sa mort en 1964".

Enfin hier, après une visite privée du Puy-en-Velay, préfecture du département, le souverain a poursuivi son déplacement à Saint-Pal-de-Chalencon, bourg situé aux confins de la Loire et du Puy-de-Dôme.