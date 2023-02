En 1904, Monaco supérieur devient Beausoleil

Les autres noms proposés pour Beausoleil

C’est le 10 avril 1904 qu’Emile Loubet, président de la République française, signa le décret de création de la commune de Beausoleil.

Des élections eurent lieu les 1er et 8 mai 1904 pour mettre en place les nouveaux conseillers municipaux dans les deux communes de la Turbie et de Beausoleil. Le conseil municipal de Beausoleil fut mis en place le 10 mai et élut à sa tête Camille Blanc.

Le choix du nom de la nouvelle commune avait été anticipé. C’est lors de la séance du conseil municipal du 12 novembre 1903 que les membres du conseil de la Turbie avaient choisi le nom de “Beausoleil’’.

Deux autres noms avaient été proposés: "Montfleury" et "Beauséjour".

Par délibération du 30 novembre 1905, Beausoleil se dote de ses armoiries (un olivier d’argent surmonté d’un soleil et… d’une étoile d’or). Il adopte aussi sa devise: "Lucet omnibus" ("Il luit pour tous").