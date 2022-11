Elle aurait inspiré le personnage principal du "Fantôme de l'opéra" : en 1893 une diva suédoise donnait sa dernière représentation à Menton

Les diverses biographies de Christine Nilsson s’accordent sur un point : c’est à Menton que la diva suédoise a fait sa dernière représentation en public, lors d’un gala de charité. On raconte que son nom n’était pas au programme, mais on chuchotait dans la ville qu’elle surprendrait le public d’une manière ou d’une autre. Et pour cause : ce soir de 1893, Christine Nilsson prend place dans un quatuor à cordes en tant que second violon. Un instrument qu’elle avait appris à dompter durant son enfance.



Rien ne la destinait véritablement au monde de l’opéra, pourtant. Ou des paillettes, du moins. La superstar suédoise ayant grandi dans une famille modeste de paysans. Christine est remarquée par un fonctionnaire alors qu’elle chante dans une foire paysanne. Le brave homme ne tarde pas à devenir son mécène, et lui finance notamment des leçons de chant.

Ses adieux virent au cauchemar

La soprano fait ses débuts à Paris en octobre 1864 dans le rôle de Violetta (La Traviata), puis dans celui de la Reine de la Nuit (La Flûte enchantée). En 1868, elle participe à la création de Hamlet d’Ambroise Thomas, qui deviendra l’un de ses plus grands succès. L’année suivante, elle chante Lucie de Lammermoor au Covent Garden. Avant de partir en tournée aux Amérique. À son retour à New York, en octobre 1883, elle inaugure même le nouveau Metropolitan dans le rôle de Marguerite (Faust).



Deux ans plus tard, en septembre 1885, ses adieux officiels à la scène tournent au cauchemar. Le public est venu nombreux, très nombreux, au niveau du Grand Hôtel de Stockholm pour l’écouter. Mais une rumeur évoquant la chute imminente d’un échafaudage sème la panique. Le mouvement de foule qui s’ensuit conduit à une centaine de blessés et à une vingtaine de morts. Christine ne s’en remet jamais vraiment, mais tente à son échelle de consoler les familles endeuillées en leur faisant des dons généreux.

Des habitudes au Château Vallaya à Garavan



Le lien avec Menton ? Mariée, en secondes noces, au noble espagnol Ángel Vallejo Miranda, la soprano prend l’habitude, à la toute fin des années 1800, de passer l’hiver au Château Vallaya – à Garavan. Les journaux de l’époque versant dans le people se font à chaque fois l’écho de ses arrivées. Comme le Littoral illustré, en 1887. Le 22 novembre 1921, c’est bien dans sa Suède natale qu’elle s’éteint. À Växjö.



De sa belle voix – louée par tous ses contemporains –, aucun enregistrement n’a vraisemblablement été fait. Mais la postérité est ailleurs. Il se murmure que Christine Nilsson a inspiré le personnage principal de Christine Daaé dans Le Fantôme de l’opéra. Pas tant étonnant quand on sait que Gaston Leroux posa aussi ses valises à Menton en 1908. Plus précisément, à Garavan…