Du quartier des Musiciens à Auschwitz-Birkenau... Le parcours niçois de Simone Veil, la survivante

"II était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient sept enfants, tous garçons…" La voix d’André Jacob résonne au 50 avenue Clemenceau à Nice.

Devant les quatre frimousses fraîchement sorties du bain, il reprend, sans lassitude aucune, la lecture des contes de Perrault. Jean, Madeleine – dite Milou –, Denise et Simone boivent ses paroles. Nous sommes dans les années 30. L’ogre est encore loin.

Enfance au quartier des Musiciens

La benjamine de la fratrie est née ici, dans ce bel immeuble bourgeois, le 13 juillet 1927. Une plaque le rappelle aux passants depuis 2021. Un autre siècle qui a fait apparaître snacks et auto-écoles entre les numéros pairs et impairs.

"Simone Veil? Ah oui, bien sûr, elle a grandi là. Je pense que tous les Niçois le savent", estime Guillaume, 39 ans, reprenant sa route en quittant des yeux le bâtiment qui a protégé les rires des sœurs qui y partageaient une chambre. Les mêmes petites qui, parées le jeudi et le dimanche pour jouer les éclaireuses, étaient tentées de sauter dans les quelques flaques d’eau de l’automne.

La vie est douce dans l’agréable quartier des Musiciens, choisi avec soin par le père de famille, voyant déjà tout le potentiel de la Côte d’Azur pour l’architecte qu’il est.

S’il a quitté Paris avec Yvonne, deux ans après leur union, c’est en quête d’un meilleur avenir. Malgré la réalisation d’une villa à La Ciotat, les rêves se fissurent face au krach boursier de 1929.

Rue Cluvier, moins d’aisance

Le jour s’assombrit. Les six Jacob prennent leurs affaires pour les déposer dans un logement plus modeste, à 700mètres de là. Rue Cluvier. Certes, le parquet au sol et le chauffage central ont disparu. Mais la petite Simone n’a d’yeux que pour la cathédrale russe. Une voisine qui invite à la contemplation. Tout comme son nouvel environnement: la campagne, la vraie de vraie.

Depuis, le décor champêtre a été englouti, l’horticulteur enseveli, le bois de mimosa étouffé. "Vous voulez savoir où elle habitait? Dans cette rue-là? Ah bah tiens, je n’en ai aucune idée. Il n’y a plus vraiment personne de cette époque ici, ça va faire presque 100 ans ce dont vous me parlez", lance, amusée, Rita, avant de passer sous le chemin de fer.

Le bourdonnement de la voie Mathis recouvre les gazouillis d’antan. Ceux de la bande-son du trajet de l’adolescente vers le centre-ville, direction le lycée Calmette.

Elle doit quitter le lycée Calmette

Les Jacqueline, Monique, Paulette et autres Gisèle ont laissé leurs places sur les bancs aux Léa, Lucie, Nathan et Jules. Les élèves connaissent parfaitement les traits de la première présidente du Parlement européen: "Peut-être qu’il y a un futur ministre ici?" Qui sait?

Après tout, Simone ne pouvait pas imaginer l’ampleur de son destin lorsqu’en 1941 elle prend la pose dans la cour avec ses camarades de classe de seconde AA’1. Même si déjà, le fond de l’air effraie.

Deux de ses enseignantes juives ont dû quitter leurs fonctions, son père aussi se retrouve sans emploi. Malgré le manque, les Jacob se considérant comme "juifs laïques" accueillent des familles juives en quête de répit dans la zone libre. L’ogre se rapproche.

Elle révise son bac boulevard Carabacel

Terminé le temps où elle pouvait déjeuner chez les filles Reinach au sein de la villa Kerylos à Beaulieu. L’insouciance suffoque lorsque la Gestapo s’installe à Nice en 1943.

La lettre J tamponnée sur les documents d’identité de la famille fait figure de cible. Il faut se cacher, obtenir de faux papiers, se disperser. Milou et elle se retrouvent au Palais de Nice, boulevard Carabacel.

Là, Simone poursuit sa scolarité chez un professeur de lettres mariée avec l’héritier des Villeroy, porcelainiers. "Tout ce que je peux vous dire c’est qu’avant, lors de la Première Guerre Mondiale, c’était un hôpital de guerre", indique Philippe devant le sublime ancien grand hôtel. Des pierres marquées par l’Histoire. Par les âmes qui y ont été abritées.

Depuis novembre, la lycéenne reste loin de son établissement à la demande de la direction. Le risque court les rues. Ses camarades lui apportent les cours, les devoirs. Elle se rend à la bibliothèque municipale. Les combats font rage tandis que Simone planche sur son bac.

Elle le veut, elle l’aura. Les épreuves sont adaptées au contexte géopolitique: elles prennent place trois mois plus tôt, uniquement par écrit. Le 29 mars 1944, Simone les passe, sous son vrai nom. Sans savoir qu’il s’agit du dernier jour avant le précipice.

Le lendemain, elle est arrêtée avec un camarade par des Allemands dans la rue. Ses faux papiers ne lui permettent pas de se dérober. Elle est conduite au siège de la Gestapo. L’hôtel Excelsior. L’ogre a une adresse.

Déportée depuis la gare de Nice

Aloïs Brunner y tient ses quartiers, à proximité de la gare. Le SS et ses hommes connaissent bien la couleur des faux documents en circulation. Simone et sa famille ne lui échapperont pas. Durant une semaine, ils vivront inquiétude et attente entre ces murs. Le 7 avril, ils sont placés dans un train pour Drancy. Le 15 avril, Simone foulera le sol d’Auschwitz-Birkenau.

L’innommable a désormais un nom.

Elle en reviendra le 23 mai 1945. À 17 ans. Le numéro 78.651 sur son bras gauche. Son père et son frère, déportés, disparus. Sa mère adorée emportée par le typhus à Bergen-Belsen, quelques jours avant la libération des camps.

Survivante, Simone a décidé de vivre. Et ne laissera personne lui dicter son chemin. Petit poucet, elle sèmera le long de sa route non pas des cailloux, mais des graines. Pour que demain puisse éclore.