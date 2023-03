Deux Carabiniers du Prince consacrent un livre à leurs pairs morts pour la France durant la "Grande Guerre"

"Fidélité au passé, exemple pour l’avenir." Inscrite sur le fronton du "Musée des Princes de Monaco et de leurs gardes", la devise est visible de tous les Carabiniers transitant par le hall de la caserne du boulevard de Belgique. Se souvenir des anciens et de deux siècles d’histoire pour mieux servir l’institution et la famille princière. Cette philosophie de la transmission transpire clairement dans l’ouvrage de 280 pages que deux Carabiniers du Prince, férus d’histoire, Bruno Vogelsinger et Florent Sicart, ont publié aux éditions du Précurseur: L’engagement militaire monégasque dans la Grande guerre.

Cinq années durant, ces passionnés ont épluché les archives de la France et de la Principauté, notamment celles du Palais princier, pour conter la mobilisation au péril de leur vie des Carabiniers, ainsi que des sapeurs-pompiers et de Monégasques volontaires.

Mieux encore, ils ont dépoussiéré celles de la Compagnie et déniché les états de service de leurs prédécesseurs. "Un travail de fourmi jamais réalisé auparavant", salue le lieutenant-colonel Martial Pied, chef de corps des Carabiniers du Prince.

La quasi-intégralité des effectifs part à la guerre

En première de couverture, un cliché noir et blanc de 1912 montre trois carabiniers en faction devant la porte d’honneur du Palais. Lorsqu’éclate la Première Guerre mondiale en juillet 1914, ces mêmes hommes partent au front servir la France face à l’ennemi allemand. Au total, sur l’effectif de 88 militaires, pour l’immense majorité Français, 80 seront mobilisés. L’unique Monégasque de la compagnie, Félix Lombard, s’engage volontairement pour épauler ses frères d’armes. En mai 2015, à la suite de l’entrée en guerre de l’Italie, deux carabiniers italiens rejoindront l’autre camp. "Leur départ est un manque. Pour assurer la garde du Palais, des volontaires se manifestent, et il est également fait appel aux carabiniers retraités, relate le prince Albert II dans la préface. Cette garde de fortune se voit notamment confier la triste tâche d’assurer les piquets d’obsèques et les cortèges funèbres des soldats décédés, en particulier dans les hôpitaux militaires de Monaco."

Le lieutenant-colonel Martial Pied, chef de corps des Carabiniers du Prince, présente l’ouvrage historique réalisé par deux de ses hommes, Bruno Vogelsinger (désormais à la retraite) et Florent Sicart. Photo Thibaut Parat.

Décès de 8 carabiniers

Sur différents fronts, que ce soit dans le nord de la France, en Italie, en Belgique, dans les Balkans ou en Afrique du Nord, les Carabiniers de la Principauté reçoivent des affectations diverses: infanterie, artillerie, génie, train des équipages militaires ou encore gendarmerie. Et prennent part à d’importants combats: la bataille des frontières en août 1914, celle de Verdun de février à décembre 1916 ou encore celle du Chemin des Dames d’avril à octobre 1917.

Pour les "Poilus" survivants, les séquelles sont irréversibles, tant pour l’esprit que pour le corps: blessures, souvent causées par des éclats d’obus, amputation, invalidité, affections pulmonaires, fièvres paludéennes. Le livre dévoile leur portrait, relate leur histoire, affiche leurs décorations, quel que soit leur destin.

Huit tomberont au champ d’honneur entre 1915 et 1918.

Le 29 octobre 1920, une plaque commémorative en leur honneur est posée dans l’atrium de la caserne du Palais. Leurs noms, prénoms, grades et dates de décès y figurent: Angélin Bérard, Toussaint Reimonenq, Léon Grac, Némorin Lignon, Louis Nattareu, Jules Rigoard, Félicien Jaumary et Romain Caubère. En souvenir de leur sacrifice, les nouvelles promotions de carabiniers utilisent désormais leurs patronymes.

La France "touchée par le sacrifice de tant de jeunes Monégasques"

À l’image de leur prince, Albert Ier, qui sortira son pays de son historique neutralité en soutenant ouvertement la France, des citoyens monégasques se sont portés volontaires pour prêter main-forte à la patrie voisine. Au moins 9 - une liste non exhaustive - ont été recensés dans l’ouvrage dont le plus célèbre d’entre eux : le prince héréditaire Louis qui prit part à de nombreux combats dans la Marne, en Champagne et en Picardie. Cinq d’entre eux trouveront la mort: Paul Bergeaud, Louis Caraveo, Emmanuel Isoart, Victor Rebaudengo et Eugène Salvetti.

Le consul général Albert Pingaud déclarera: "La France a été profondément touchée par le sacrifice de tant de Jeunes Monégasques qui, au jour du danger, sont venus spontanément lui offrir leurs bras et même leurs vies." L’ouvrage, dont un exemplaire luxe a été offert au prince Albert II et 200 autres numérotés pour les autorités locales, est disponible au grand public en librairie. Il sera présenté au festival international du livre militaire à Saint-Cyr Coëtquidan en Bretagne.

Une statue rend hommage aux pompiers de la Principauté morts au front durant la Grande guerre. Photo J.-F. O..

Quatorze sapeurs-pompiers sont aussi morts pour la France Si une grande partie de cet ouvrage historique est dévolue aux Carabiniers du Prince, celui-ci n’omet pas le sacrifice des sapeurs-pompiers de Monaco, l’autre versant de la Force publique. Sur 60 militaires que comptait la Compagnie, placée sous les ordres du capitaine Auguste Picandet, la quasi-totalité a été mobilisée par la France. Seuls 15 soldats du feu sont restés en poste. Là encore, des Monégasques se sont naturellement portés volontaires pour compenser le manque d’hommes en caserne, et même des résidents de diverses nationalités. L’effectif fut, entre autres, complété par des gardes d’incendie de la SBM et renforcé par 18 sapeurs-pompiers célibataires, dont le plus jeune avait 15 ans. Une statue du souvenir Au terme du conflit, la Compagnie des sapeurs-pompiers comptabilisera 14 morts pour la France. En 2018, année du centenaire de l’Armistice, une nouvelle plaque, et une sculpture de Blaise Devissi ont été installées sur la place du Campanin, juste devant l’entrée de la caserne de Fontvieille. Elle représente un soldat du feu, fusil à la main et en partance vers le front, le regard tourné vers la caserne.





Le carabinier Romain Caubère. Archives de la Compagnie des Carabiniers du Prince.