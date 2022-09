Défilé, reconstitutions, bataille... Napoléon redébarque ce week-end à Golfe-Juan

A Vallauris Golfe-Juan on n’hésite pas à bousculer l’Histoire avec un grand H! Preuve en est la reconstitution historique qui est organisée ce samedi et dimanche. L’Empereur a débarqué à Golfe-Juan le 1er mars 1815 en provenance de l’île d’Elbe avec quelque 900 grenadiers pour entamer la reconquête du pouvoir lors du fameux épisode des Cent-Jours.

Défilés et escarmouche

Cela c’est l’histoire! Pour la reconstitution les choses ont été ces dernières années plus compliquées, intempéries, covid ont eu raison de ces festivités hautes en couleurs. D’où la décision de la ville de déplacer le 1er mars au week-end prochain pour profiter d’une météo que l’on espère favorable.

Voici le programme de l’événement auquel participeront de nombreux "reconstitueurs" en uniformes chamarrés et costumes d’époque (1): à 9h30 les troupes se rassembleront sur la plage du Soleil.



L’arrivée de l’Empereur est prévue pour 10h30 suivie de la revue des troupes et d’un défilé en centre-ville avenue du midi et avenue de la Gare à 11 heures. Retour au campement à 12 heures et présentation des troupes.



A 16 heures aura lieu la reconstitution grandeur nature d’une escarmouche en haut de l’avenue des Frères-Roustan. Tirs des pelotons, repli des troupes françaises à la redoute, remise en ligne des troupes autrichiennes au niveau du bivouac et l’attaque finale sera stoppée.



L’Etat-Major engagera des pourparlers avec l’ennemi. Entre 19h et 20h aura lieu une bataille sur la plage commentée et scénarisée.

De Golfe-Juan à Wagram!

Dimanche à 10 heures aura lieu une conférence sur le Service de Santé Impériale par Gaston Leroux Lenci.

A 11 heures se déroulera une évocation de la bataille de Wagram commentée et scénarisée.

Après la présentation des troupes et la bataille, l’Empereur prendra le chemin vers Paris par le début de ce qui deviendra pour l’histoire la "route Napoléon".

1. A noter que les unités et corps représentés seront le 1er régiment des grenadiers de la Garde, l’état-major général de division, les 8e, 18e, 37e et 59e régiment d’infanterie de ligne, le 5e et le 11e régiment d’Infanterie légère, la compagnie d’avant-garde Italienne, le 3e régiment de la Vistule, le service de santé de la Grande Armée, le service topographie Impériale, le 4eRégiment d’artillerie, l’association Le Panache (personnages masculins et féminins en costumes Impériaux, les Jäger autrichiens et le régiment d’infanterie autrichienne).

Rens. office du Tourisme 04.93.63.73.12 et 04.93.63.18.38.