Défilé de saints sur Les Îles de Lérins

L’île Saint-Honorat, au large de Cannes, est un lieu de sainteté. En plus du moine qui lui a donné son nom, un nombre considérable de saints a fréquenté l’île.

Saint Léonce

Tout commença avec Saint Léonce. Venu de Nîmes vers l’an 400, il entra dans le clergé de Fréjus. Sa piété, sa personnalité, son énergie à répandre la foi chrétienne dans le midi de la Gaule, le firent nommer le premier évêque de Fréjus. C’est de son époque que date le baptistère de la cathédrale, le deuxième plus ancien de France après celui de Poitiers. Fêté le 1er décembre.

Saint Honorat

Léonce accueillit Honorat, venu d’Arles. Il le nomma prêtre et l’envoya sur l’île de Lerina, au large de Cannes. Honorat chassa miraculeusement les serpents qui infestaient l’île, fit jaillir une source et édifia l’abbaye de Lérins qui, par la suite, servit d’exemple à de nombreux monastères. Il attira à lui quantité de religieux avant de repartir comme évêque d’Arles et d’accéder à la sainteté. Fêté le 16 janvier.

Saint Hilaire

Saint Hilaire est parmi les premiers moines à avoir rejoint saint Honorat. Originaire de Bourgogne, il s’est séparé de tous ses biens pour se consacrer à la religion.

Sa réputation de sainteté fut telle que les Arlésiens l’appelèrent comme évêque à la succession d’Honorat lorsque celui-ci mourut. On raconte que, comme il refusait de prendre ce poste, une colombe vint se poser sur sa tête. Il prit cela comme un signe divin et accepta de prendre le poste. Fêté le 5 mai.

Saint Loup

Saint Hilaire maria sa sœur Piméniole à un certain Lupus, natif de Troyes. Au bout de sept ans de mariage, les époux se séparèrent, le mari décidant de devenir moine et la femme moniale. Lui vient se retirer à Lérins.

S’étant empli de cette foi qui allait le mener à la sainteté, Lupus repartit dans sa ville de Troyes. Il la protégera de l’invasion des Huns d’Attila. On lui attribuera plusieurs miracles – dont le foudroiement d’un seigneur qui s’apprêtait à transpercer d’une épée le corps de son esclave. Lupus fut canonisé sous le nom de Saint Loup. Fêté le 29 juillet.

Saint Vincent

Saint Loup avait un frère, saint Vincent. Lui aussi vint se retirer à l’abbaye de Lérins. Il y mourut vers 450. Il avait exercé auparavant le métier des armes. Il rédigea vers 434 une "Instruction écrite du pèlerin contre les hérétiques", qui deviendra une référence dans l’Occident chrétien: "Il faut que croissent et progressent l’intelligence, la connaissance, la sagesse de chacun des chrétiens et de tous, celle de l’individu comme celle de l’Église entière...". Fêté le 4 mai.

Saint Eucher... et ses fils

C’est en 416 que débarque à Lérins le futur saint Eucher, venu du pays d’Aigues. Il quitte son épouse Galla, enceinte, qui enfantera la future sainte Tulle.

Eucher arrive à Lérins avec ses deux fils, Salonius et Véran, dont il confie l’éducation à Hilaire. Ces deux fils deviendront saints eux aussi. Dans cette famille, on est saint de père en fils!

Saint Eucher, célèbre par ses écrits, s’insurgeait sur le fait qu’"on voie encore, en ce monde aux cheveux blancs, la famine, la peste, la dévastation, les guerres et la terreur". On était en 430! Fêté le 16 novembre.

Saint Véran

Saint Véran, fils de saint Eucher, fut évêque de Vence après avoir quitté le monastère de Lérins. Vers 470, on raconte qu’il se rendit au devant d’Euric, roi des Wisigoths, qui s’apprêtait à envahir sa ville: "Je renoncerai à prendre la ville si mon épée fleurit avant l’aube, lui dit Euric." Le lendemain, un liseron rouge était apparu autour de son arme... Une chapelle fut construite sur le lieu du miracle, transformée en monastère Saint Véran au VIe siècle. Fêté le 11 novembre.

Saint Patrick

Dans les années 420, le saint patron de l’Irlande, saint Patrick, est passé lui aussi par l’abbaye de Lérins. Né vers 380 en Grande-Bretagne d’un père percepteur, il fut enlevé par des pirates à l’âge de 16 ans et revendu comme esclave. Pendant sa captivité, il eut la révélation de la foi et réussi à s’enfuir. Il repartira de Lérins vers 430 pour évangéliser l’Irlande. C’est lors d’un célèbre sermon sur le rocher de Cashel qu’il se serait emparé d’un trèfle à trois feuilles pour expliquer le mystère de la Sainte-Trinité. Ce trèfle est devenu le symbole de l’Irlande. Fêté le 17 mars.

Saint Maxime

Lorsqu’en 430, Honorat quitta Lérins pour devenir évêque d’Arles, il fut remplacé par le futur saint Maxime. Celui-ci opéra des miracles rendant la vue à des aveugles, guérissant des malades. On raconte que chaque soir, il voyait apparaître le diable qu’il chassait avec un signe de croix. Choisi à Fréjus comme évêque pour remplacer saint Léonce, décédé en 432, il refusa le poste en se cachant dans l’île. L’année suivante, il fut élu évêque deRiez, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Il se cacha à nouveau mais on le découvrit et le força à accepter. Lorsqu’il mourut, on raconte que son cortège funéraire croisa celui d’une jeune fille. Celle-ci ressuscita et se joignit au cortège mortuaire du saint. Fêté le 14 avril.

Saint Fauste

Saint Maxime fut remplacé à Lérins par un autre futur saint nommé Fauste. Celui-ci était né d’une union incestueuse entre le roi d’Angleterre Vortigern et sa fille. Ses écrits ont eu une grande influence dans l’Occident chrétien, dont un Traité sur la divinité du saint Esprit. Fêté le 28 septembre.

Saint Quenin

Saint Quenin, qui est le patron de Gonfaron dans le Var, passa lui aussi par le monastère de Lérins. Avant sa naissance, vers l’an 500, sa mère entendit une voix lui annonçant qu’elle aurait un fils qui serait évêque. Très jeune, il se retira dans un ermitage à Toulon. Il vint ensuite à Lérins puis retrouva en 556 sa ville natale de Vaison où il devint évêque. On prétend qu’il épargna cette ville de la lèpre et qu’il permit des guérisons miraculeuses. Fêté le 15 février.

Saint Césaire

Saint Césaire est né vers 470 à Châlon-sur-Saône. Il se retira à Lérins vers 490. Il fut chargé de gérer les terres que les moines avaient acquises sur la côte. C’est là que fut bâti sur les bords de la Siagne, le village des Alpes-Maritimes qui porte son nom (avec un "z" au lieu du "s"). Un de ses sermons est resté célèbre: "Le soin de notre âme est semblable à la culture de la terre, on doit en arracher les mauvaises herbes pour semer le bon grain." Fêté le 18 novembre.

Saint Nazaire

Au milieu du Ve siècle, saint Nazaire fut le quatorzième abbé de Lérins. S’attaquant aux traces du paganisme, il détruisit un sanctuaire de Vénus près de Cannes, et fonda à la place un couvent pour femmes qui sera détruit au début du VIIIe siècle. Son nom, en provençal, est San Nary, dont la contraction a donné le nom du port du Var appelé Saint-Nazaire jusqu’au XIXe siècle. Fêté le 12 août.

Saint Aigulf

Aygulf devint abbé de Lérins vers 671 pour remettre de l’ordre dans le monastère. Sa fermeté fut peu appréciée. Lui et ses compagnons furent enfermés dans un cachot, leur langue arrachée, leurs yeux crevés. Ils furent transportés sur l’île de Capraia où ils furent décapités en 677. Le corps de saint Aygulf fut ramené au monastère de Lérins. Son nom est porté par une station balnéaire du Var. Fêté le 3 septembre.

Saint Porcaire

Autour de 732, les musulmans chassés de Poitiers par Charles Martel se replièrent sur la Provence et prirent d’assaut l’abbaye de Lérins et ses moines. Ce fut le plus grand massacre perpétré sur l’île. Leur chef abbé s’appelait Porcaire. Un vitrail de l’église Notre-Dame-de-Bon-Voyage de Cannes le représente ce futur saint lors du massacre. Fêté le 12 août.

Saint Ferréol

Saint Ferréol fit partie des moines massacrés lors de l’attaque des musulmans de 732. Son nom a été donné à la troisième île de Lérins. C’est la plus petite. Ses ossements auraient été retrouvés sur place au XIXe siècle, confondus par Maupassant (dans son ouvrage Sur l’eau) avec ceux du cadavre du violoniste Paganini qui, lui, avait momentanément été enterré à la pointe saint Hospice du cap Ferrat.

Saint Lambert

C’est vers l’âge de 12 ans que le futur saint Lambert, dont la mère était morte à sa naissance fut recueilli par les moines à l’abbaye de Lérins. Sa réputation de sainteté s’étant étendue dans la région, les habitants de Vence demandèrent en 1114 à l’abbé de Lérins de leur donner Lambert pour évêque. Celui-ci refusa trois fois puis finit par accepter. Il se retirait régulièrement dans la forêt (où se trouve aujourd’hui la chapelle Saint-Lambert). Il jouissait d’une telle réputation d’équité qu’on venait de toute la région le prendre pour arbitre dans les conflits entre seigneurs et évêques. Il resta quarante ans évêque de Vence. Fêté le 26 mai.