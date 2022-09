Découvrez qui est l’amiral de Grasse, figure de la guerre d’indépendance des Etats-unis né au Bar-sur-Loup

Le 28 septembre 1781 eut lieu la bataille de Yorktown (Virginie) au cours de laquelle les États-Unis allaient conquérir leur indépendance par rapport aux Anglais. Le général George Washington commandait l’armée américaine. Mais il n’aurait pu accéder à la victoire sans un homme de notre région, l’amiral de Grasse.

"Il a été l’arbitre de la guerre!", a déclaré Washington à plusieurs reprises.

Cet homme est né il y a exactement trois cents ans, le 13 septembre 1722.

Rendons-lui hommage.

L’énigme de l’endroit de sa naissance

Où est-il né? Dans le village des Alpes-Maritimes du Bar-sur-Loup. Personne ne le conteste. Mais les historiens se divisent sur l’endroit exact de la naissance. Certains pensent que ce fut dans le château du village (acheté en 1235 par l’ancêtre de l’amiral, un certain Rambaud, au comte de Provence Raymond Béranger).

D’autres estiment que c’est au château des Valettes, qui était un relais de chasse appartenant aux seigneurs du Bar, en contrebas du village sur la route de Nice.

Comment départager les propositions?

Les partisans du château de Bar font remarquer que le lendemain de la naissance, le 14 septembre 1722, eut lieu à l’église le baptême du nouveau-né. Pour aller du château à l’église, il suffisait de traverser la rue. Alors que pour venir du château des Valettes il fallait emprunter la route royale reliant Cagnes à Grasse en passant en contrebas du Bar puis emprunter à pied ou à dos d’âne un chemin abrupt montant au village (l’accès direct que l’on connaît aujourd’hui, n’existait pas). Une mère qui venait d’accoucher la veille aurait-elle été en mesure d’effectuer ce trajet?

La question reste en suspens....

À 11 ans dans la Marine

C’est à 11 ans que François Joseph de Grasse, mineur dans l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, entre comme page dans la marine. Il commence à naviguer et prend goût au métier. Il sera marin – peut-être même capitaine!

En 1740, il entre au service du roi de France. En 1743, le voilà engagé dans les combats de la guerre de Succession d’Autriche et, en février 1744, dans la bataille du cap Sicié au large de Toulon où les Français et les Espagnols s’unirent contre les Anglais.

En 1762, il devient capitaine de vaisseau, commande le Protée aux Antilles lors de la Guerre de Sept. Mauvais souvenir pour la Marine royale française...

Mais c’est en 1776, lors de la Guerre d’indépendance des États-Unis qu’il va conquérir la gloire.

La flotte française part de Toulon sous les ordres de l’amiral Henri d’Estaing. Dans un premier temps, elle subira une succession d’échecs: à New York en juillet 1778, à Newport en août 1778 – et cela bien que notre André Suffren, bailli de Saint-Tropez, ait réussi à détruire plusieurs frégates anglaises – puis aux Antilles à l’automne.

C’est alors qu’intervient un renfort de la flotte française. François Joseph de Grasse s’y trouve à bord du Robuste.

On imagine le capitaine à la proue du navire, le doigt tendu vers l’ennemi, dans cette attitude impérieuse où il est représenté dans les deux statues qui se trouvent devant l’église du Bar-sur-Loup et sur le cours Honoré-Cresp à Grasse.

Le cours de la Guerre d’indépendance des États-Unis va alors changer.

Le 6 juillet 1779, les Français arrivent à reprendre l’île de Grenade. Mille morts anglais, deux cents morts français, huit cents Français blessés. L’amiral d’Estaing est parmi les blessés. Désormais, De Grasse va le remplacer au commandement de la flotte française.

À la tête d’une grande escadre à bord du Ville de Paris

Le voilà à la tête d’une grande escadre comprenant vingt vaisseaux, trois frégates et cent vingt autres bâtiments. Lui-même se trouve à bord du Ville de Paris. C’est un des plus beaux navires jamais construits en France avec ses trois ponts et sa centaine de canons.

Le 28 avril 1781, De Grasse oblige l’amiral anglais Hood à lever le blocus de Fort Royal en Martinique. Le 2 juin, il prend aux Anglais l’île de Tobago. Le 5 juillet, il s’impose à Saint-Domingue.

C’est alors qu’il reçoit l’appel de George Washington. Les Américains perdent pied sur le continent. De Grasse vole à leur secours. Tout va se jouer dans la baie de Chesapeake, au sud de New York, près de l’actuelle ville de Washington, entre la Virginie et le Maryland.

Le 4 août, De Grasse arrive sur place. Le 30 août 1781, avec vingt-huit vaisseaux et trois mille cinq cents hommes. Parmi ces vaisseaux, plusieurs ont été fabriqués à Toulon: le Marseillais, le Saint-Esprit, commandé par le Toulonnais le marquis de Chabert (qui sera grièvement blessé lors de cette bataille), le César, le Languedoc, l’Hector.

Le 5 septembre commence la bataille de Chesapeake. Le but est de défaire la marine anglaise, d’empêcher le ravitaillement de l’armée anglaise sur terre et d’établir une jonction avec les troupes de La Fayette et de Rochambeau qui, venues en renfort, encerclent sur terre la ville de Yorktown au bord de la baie de Chesapeake. Plus de vingt-cinq mille hommes sont engagés des deux côtés. La canonnade dure plusieurs heures. Les vaisseaux britanniques sont presque tous endommagés. De Grasse a gagné la première bataille.

Une rencontre avec Washington

Il faut envisager la suite. Le 17 septembre, Washington et De Grasse se rencontrent à bord du Ville de Paris. Grande réception. Tout le monde est en grande tenue.

Tout semble prêt. Du 28 septembre au 19 octobre va se dérouler la bataille décisive de Yorktown. Les Français sont sous le commandement de De Grasse. Les Anglais, encerclés sur terre et asphyxiés par le blocus maritime, n’en peuvent plus. Les Américains, qui étaient au bord de l’effondrement, voient, le 19 octobre 1781, les généraux britanniques Cornwallis et O’Hara se retirer (O’Hara est ce même général que Bonaparte mettra en difficulté à La Seyne lors du siège de Toulon en 1793).

La victoire est considérable. Là se trouve le tournant de la Guerre d’indépendance des États-Unis commencée six ans plus tôt.

Le roi Louis XVI ordonne de chanter des Te Deum dans toutes les églises de France. Depuis, Le Bar-sur-Loup n’a jamais failli à la tradition. Chaque année est organisée une cérémonie en souvenir de la bataille de Chesapeake (l’an dernier, la célébration a été annulée par l’ambassade de France à Washington à la suite de la rupture de la vente des sous-marins français à l’Australie, dans laquelle les États-Unis étaient impliqués).

L’indépendance des États-Unis sera définitivement acquise le 3 septembre 1783 lors du Traité de Paris.

Capturé mais honoré par les Anglais

La suite de la carrière de l’amiral De Grasse sera moins glorieuse. Car les Anglais, défaits sur terre, chassés d’Amérique, n’ont pas dit leur dernier mot sur mer. Ils veulent leur revanche.

Épuisé par des mois de combat, De Grasse voit arriver face à lui deux nouveaux amiraux, Rodney et Hood, venus d’Angleterre sur des navires flambant neufs, de nouvelle génération, dont les coques sont couvertes de panneaux de cuivre. Le 12 avril 1782, De Grasse perd la Bataille des Saintes en Guadeloupe.

Il est fait prisonnier par les Anglais. Mais ceux-ci ont du respect pour lui. À Londres, l’amiral De Grasse est reçu par le roi George III qui lui rend son épée. Il est ensuite accueilli par la cour et l’aristocratie londoniennes.

Abandonné par les Français

Cette complicité avec les Anglais commence à irriter les Français, qui décident – suprême humiliation – d’organiser un conseil de guerre pour analyser les causes de la défaite des Saintes. L’amiral De Grasse a beau être acquitté, il est rejeté par le roi Louis XVI qui refuse de le recevoir. Sa carrière est brisée.

Pendant ce temps, les Américains continuent à le vénérer. En 1786, il reçut les honneurs du Congrès américain. Lorsqu’il mourut en 1788, il jouissait de plus de considération en Amérique qu’en France.

Une statue en 1988

Ainsi a-t-il fallu attendre 1933 pour qu’un bas-relief lui soit consacré au Trocadéro à Paris et 1988 pour que sur la place de la mairie du Bar-sur-Loup soit érigée la statue dont un autre exemplaire se trouve à Grasse.

Les Américains, eux, avaient placé en 1931 une plaque en l’église Saint-Roch à Paris, où il avait été inhumé avant que sa tombe soit détruite à la Révolution. On peut toujours y lire: "Ici a été inhumé François Joseph Comte de Grasse, décédé le 14 janvier 1788. Par la victoire navale qu’il remporta sur les Anglais à Chesapeake, il rendit possible la capitulation de Yorktown, assiégé par l’armée franco-américaine sous les ordres du général Washington et du lieutenant général comte de Rochambeau. Ainsi, il acquit avec eux la gloire immortelle d’assurer l’indépendance des États-Unis d’Amérique."