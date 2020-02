Découvrez l’histoire du rallye à Monaco dans l'émission Turbo dimanche sur M6

À vos zapettes, le dimanche 23 février à 11h15, le magazine de l’auto Turbo (M6) sera essentiellement consacré au rallye et notamment à l’exposition temporaire La Légende des Rallyes, visible jusqu’au 15 mars à la Collection de voitures de S.A.S. le Prince de Monaco.

Le tournage s’est déroulé ce mercredi sur les terrasses de Fontvieille à l’occasion de la visite de pilotes de renom et juste après le drapeau à damier du 23e Rallye Monte-Carlo historique.

Un sujet réalisé par l’acolyte de Dominique Chapatte, Safet Rastoder, qui a longtemps fait équipe avec Séverine Loeb sur la couverture des rallyes pour M6. Un fan absolu de la discipline conquis par le plateau éphémère exposé à Monaco.

Un condensé unique au monde de l’histoire d’une discipline populaire, dont les bords de piste s’apparentent parfois à des ambiances d’étapes du Tour de France.

La fascination pour les Groupe B décortiquée

"On voit vraiment l’évolution du rallye ! C’est incroyable d’avoir réuni autant de voitures", s’émerveille le journaliste. "Quand on voit cette Fiat 600 et qu’on se rend compte qu’elle fait 100 ch pour un peu plus de 600 kilos, c’est hallucinant ! On se dit que les pilotes étaient des génies parce que, là, il fallait pas sortir de la route! (...) Aujourd’hui, les voitures sont beaucoup plus lourdes, beaucoup moins puissantes, et, pourtant, si on les confrontait, les anciennes seraient larguées complètement. C’est des vraies voitures de bonhomme!"

Apogée de cette bestialité mécanique, évidemment, les fameuses Groupe B des années quatre-vingt. Si rugissantes que finalement bridées par sécurité des pilotes et du public. Des bolides loin d’être tombés dans l’oubli puisqu’ils formeront le fil rouge du sujet télévisé de Safet Rastoder.

Et pour parcourir ce fil rouge, qui de mieux qu’un funambule de l’asphalte? En l’occurrence Bruno Saby. Le vainqueur du Monte-Carl’ 1988, au volant de sa Lancia Delta, mais aussi du Tour de Corse 1986, qui sonna le glas des voitures du Groupe B après la sortie de route mortelle du Finlandais Henri Toivonen.

"Pourquoi ces fameuses Groupe B ont marqué autant les esprits?", interroge Safet Rostander. "Même les gamins qui ne les ont pas connues nous en parlent", acquiesce Bruno Saby. La suite, dans Turbo.

"Un rêve de gosse, j’avais les larmes"

L’émission du 23 février sera aussi marquée par l’interview d’un autre fan de rallye par Dominique Chapatte: Carlos Tavares, le patron du Groupe PSA.

L’exposition La Légende des Rallyes sera enfin abordée sous l’angle de la Madeleine de Proust. "Quand on aime le rallye, il y a forcément une voiture qui nous évoque des souvenirs ici. Moi, c’est la 205. Et la Quattro", confie Safet.

"J’ai eu la chance d’essayer la 205 Turbo 16 comme pilote il y a deux semaines, à Barcelone. C’était un vrai rêve de gosse, j’avais les larmes." Une joie en écho à des images du passé et certainement aux origines de son ardente passion.

"J’habitais à côté de l’usine de Poissy, là où était fabriquée la 205. Je voyais de temps en temps passer la version de route avec les stickers Talbot Sport, ça me faisait quelque chose."