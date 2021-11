De jeunes passionnés reconstituent les batailles du col de Turini et de l’Authion avec matériel et uniformes de l’époque

Leur truc? Trouver, acheter, des uniformes et du matériel de la Seconde guerre mondiale, et faire des reconstitutions d’époque, sur le terrain. "On montre des positions de combat sur les lieux, pour de l’immersion personnelle, mais aussi pour publier des photos sur les réseaux sociaux", raconte Simon. Ils participent également aux cérémonies de commémorations, et se mobilisent comme figurants pour des films d’époque.

Peut-être ont-ils été oubliés car peu reluisants: plutôt que d’attendre la capitulation, le général de Gaulle souhaite que Tende et La Brigue soient rattachées à la France et donc repousser les Allemands. Il pense forcer la main aux Alliés qui sont assez hostiles à une modification des frontières. Le 12 avril, les Français enlèvent l’Authion au prix de 274 tués et 644 mutilés ou blessés. De nombreuses fortifications témoignent de ce passé.

Quand ils le font pour eux, leur terrain de prédilection, c’est le col de Turini et le massif de l’Authion (partagés entre Lucéram, La Bollène-Vésubie et Moulinet). Secteur où il y a eu ce que ce salarié de la mairie de Théoule-sur-Mer de "front oublié des Alpes-Maritimes". En 1945, Français et Américains sur le col de Turini ont affronté les Allemands, installés sur l’Authion. Ces événements ont fait partie des derniers combats qui se sont déroulés en France pendant la Seconde guerre mondiale.

Simon et ses compères, eux, se dédient à faire vivre cette mémoire. "Petit, mes grands-parents m’amenaient dans les cimetières et les monuments, et je me suis passionné. En lisant des livres, j’ai appris qu’il y avait eu ce front. J’ai contacté des familles de vétérans sur Facebook, je récupère des photos d’époque, des témoignages…"

Selon lui, l’intérêt des jeunes pour le patrimoine militaire "prend de l’ampleur". La preuve, il est de plus en plus difficile de trouver du matériel. "On veut être le plus irréprochable possible: on cherche des uniformes et du matériel d’époque. Si on ne trouve pas, on achète des reproductions sur des sites spécialisés. Mais le marché des originaux est en pleine explosion, les prix flambent".

Pas de quoi décourager Simon: "On apprend beaucoup de choses aux gens, même aux locaux."