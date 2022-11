De 1524 à 1641, quand Monaco était sous tutelle de l’Espagne…

On a oublié depuis longtemps qu’en 1534 - le 3 novembre exactement - Monaco signa avec l’Espagne le Traité de Tordesillas. Cela fait quatre cent quatre-vingt huit ans ! Ce traité eut pourtant une importance capitale dans l’histoire monégasque. Il plaçait la seigneurie de Monaco - on disait "seigneurie", à cette époque, et point encore "principauté" - sous la protection de l’Espagne et de son empereur Charles Quint.

Monaco allait être sous tutelle de l’Espagne pendant plus d’un siècle. Ce serait une période bien difficile de son histoire.

L’héritier n’avait que 9 mois !

À cette époque, Augustin Grimaldi, évêque de Grasse, avait été placé à la tête de Monaco à la suite de l’assassinat de son frère Lucien Grimaldi le 22 août 1523.

Le fils de ce dernier, Honoré 1er, n’avait pu prendre sa succession - et cela pour une raison majeure: il était âgé de… 9 mois !