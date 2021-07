Coup de projecteur sur ce Monégasque qui a fait chavirer le coeur de Marcel Proust

Le monde de la littérature s’apprête à célébrer, le 10 juillet 2021, les cent cinquante ans de la naissance de Marcel Proust.

La vie de l’écrivain croisa pendant quelques années celle d’un Monégasque, Alfred Agostinelli. Il devint son secrétaire. Proust en tomba amoureux. Leurs relations s’achevèrent tragiquement.

C’est en 1907 que Marcel et Alfred se rencontrèrent. La rencontre se fit à Cabourg, station balnéaire normande fréquentée chaque été par l’écrivain. Celui-ci avait 36 ans. Alfred Agostinelli en avait 19. Il était né à Monaco le 11 octobre 1888.



A cette époque, Agostinelli est chauffeur de taxi. Plusieurs étés, il promène Proust à travers la Normandie. En 1913, ayant perdu son emploi, il demande à l’écrivain s’il peut l’engager comme chauffeur. Mais Marcel Proust en a déjà un. Il lui propose alors de devenir son secrétaire. Il dactylographierait ses manuscrits.

Epris d’Alfred, il voulait lui offrir un avion

Allons pour secrétaire! Les choses, au début, se passent bien. Mais, peu à peu, Proust fait comprendre à Alfred qu’il est amoureux de lui. La situation devient embarrassante.

Alfred vit en couple avec une femme, Anna. Proust décide de les héberger tous les deux chez lui à Paris.



Le jeune couple accepte. Mais rapidement, la situation n’est plus tenable. Devant l’instance de Proust, Alfred finit par s’enfuir avec Anna chez son père à Monaco.



L’écrivain ne renonce pas. Il envoie en Principauté son ami et conseiller financier Albert Nahmias pour faire savoir à Alfred qu’il paiera n’importe quoi pour qu’il revienne auprès de lui. Refus d’Alfred.



Sachant celui-ci féru d’aéronautique, Proust propose de lui acheter un petit avion, sur lequel seraient gravés ces vers de Mallarmé: "Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui..."

Le destin l’empêchera de réaliser ce projet…