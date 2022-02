Connaissez-vous l'Histoire de Monaco au Moyen-Age ? On vous la raconte

Il était un temps où Monaco ne comptait que quelques centaines d’habitants. Cette petite enclave méditerranéenne à l’extrémité de la Provence, peuplée de pêcheurs, vivait blottie sur son Rocher. En contrebas se trouvait, outre quelques habitations, une chapelle qui avait été construite près de la grotte où, selon la tradition, sainte Dévote avait été enterrée.

En 1191, Monaco fut cédée à Gênes par l’empereur romain germanique Henri VI, puis transformée en forteresse en 1215 par la famille génoise des Gibelins.

C’est en janvier 1297 que se situe le célèbre épisode du Guelfe François Grimaldi qui, déguisé en moine, s’introduisit dans la forteresse et, avec quelques hommes, s’empara du lieu. Il installa alors la dynastie des Grimaldi à Monaco. Son cousin Rainier 1er en devint le premier seigneur.

Alors vont commencer deux siècles de luttes entre les familles génoises des Guelfes et des Gibelins pour posséder Monaco. Les premiers étaient partisans du pape, les seconds de l’empereur germanique.

Les Gibelins victorieux en 1301

En avril 1301, les Gibelins conduits par leur chef Nicolas Spinola se présentent au pied du Rocher. Les hommes montent vers la forteresse en rangs désordonnés, protégés par leurs boucliers et leurs cottes de maille. Des catapultes équipées de boulets de pierre sont installées autour des murs. Les Monégasques ripostent par des jets de flèches et de projectiles de toutes sortes. Des combats ont lieu au corps à corps et à l’épée.

Le 10 avril, les Gibelins sont finalement victorieux et s’installent sur le Rocher. Le duc de Provence Charles II leur cède alors La Turbie et Roquebrune, qu’il avait autrefois achetés aux Guelfes. En compensation, il donne à Rainier Ier les châteaux de Villeneuve, de Vence et de Cagnes.

La revanche des Grimaldi en 1331

Trente ans plus tard, en 1331, le fils de Rainier 1er, Charles Ier Grimaldi, a toujours dans l’idée de prendre sa revanche. Lançant ses hommes à l’assaut de la forteresse, il s’en rend maître le 12 septembre. Il devient alors seigneur de Monaco.

Il achète en 1346 la seigneurie de Menton pour 16000 florins d’or à Manuel Vento, puis celle de Roquebune pour 6000 florins à Guillaume-Pierre Lascaris, comte de Vintimille. Il donne ainsi à la Principauté la physionomie qu’elle aura jusqu’en 1861.

Mais les Génois n’ont pas dit leur dernier mot. En 1357, ils reviennent avec une impressionnante flotte de vingt galères. Leur capitaine n’est autre que le doge corsaire Simon Boccanegra. Quatre mille hommes débarquent. Un siège s’établit autour de la forteresse. Il durera plusieurs semaines. Charles Ier meurt au cours des opérations.

Son héritier Rainier II n’ayant que 7 ans, son grand-oncle (frère de Rainier Ier) devient régent. Une résistance farouche s’organise. Mais le 15 août 1357, Antoine décide de capituler, tout en conservant Menton et Roquebrune. Les Génois sont à nouveau maîtres de Monaco.

Le retour des Génois

Les présences génoises et monégasques vont continuer à s’alterner. En 1395, c’est Louis Ier Grimaldi, troisième fils de Charles 1er qui reprend le Rocher. Au bout de douze mois, les Génois le chassent.

Deux ans après, grâce à une intervention du roi de France Charles VI, Louis Ier Grimaldi retrouve son trône. Il y restera jusqu’à sa mort en 1402. C’est alors que, dans un grand retournement stratégique, le même roi de France fera replacer Monaco sous le joug génois.

En 1417, quinze ans plus tard, une révolution a ramené les Guelfes au pouvoir à Gênes. Les conséquences s’en font sentir à Monaco. Les Grimaldi sont rétablis sur le Rocher par l’intermédiaire des trois fils de Rainier II, Ambroise, Antoine et Jean 1er. À la suite du décès de ses deux frères, Jean Ier se retrouve seul à la tête de Monaco en 1427.

Ce souverain au caractère incertain se perd en intrigues, alliances et trahisons. Emprisonné par le duc de Milan, il est obligé de lui céder Monaco. Cette fois-ci Monaco n’est plus entre les mains des Génois mais des Milanais !

Lorsque Jean II meurt en 1454 après avoir été libéré et avoir retrouvé son trône, s’ouvre une longue période continue d’un demi-siècle où les Grimaldi vont se succéder : Catalan, fils de Jean 1er ; Claudine, fille de Catalan (en 1457) ; Lambert, mari de Claudine (en 1458) ; Jean II, fils de Lambert et Claudine (en 1494).

Jean II Grimaldi assassiné par son frère

Jean II est jalousé par son frère Lucien qui l’assassine et prend sa place en 1505.

C’est alors que l’armée génoise se manifeste à nouveau.

Le 7 décembre 1506, forte d’une dizaine de milliers d’hommes, elle se présente aux abords de Monaco sous le commandement de Tarlatino dei Talatini. Après avoir occupé Menton et incendié Roquebrune, elle dresse son camp au pied du Rocher. En janvier, elle met en action son artillerie. À l’intérieur, Lucien et ses hommes résistent. Le 19 mars 1507, les soldats de Tarlatini montent à l’assaut de la tour Serravalle de la forteresse monégasque. Ils reçoivent une pluie de flèches, de pierres, d’huiles enflammées. Ils finissent par se retirer le 22 mars.

Cette date est historique : les Génois ne reviendront jamais plus attaquer Monaco. Une grande page de l’Histoire de la Principauté est tournée.