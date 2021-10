Connaissez-vous l'histoire de l'Opéra de Toulon, le joyau au cœur de la ville?

Antoine Pétrin dit Tony en est le premier directeur et l’œuvre d’ouverture est alors une partition légère et inoffensive: Les Mousquetaires de la Reine de Fromental Halevy.

Les travaux, d’un montant de 965.000 francs soit plus de deux millions d’euros, seront terminés en 1862. L’opéra est inauguré le 2 octobre de la même année en présence des autorités et de nombreux invités.

Il fut conçu par l’architecte Léon Feuchère (1804-1857) en 1855 et non par Charles Garnier comme on pourrait le penser compte tenu d’une ressemblance assez étrange avec l’opéra parisien.

Quelques années plus tard furent ajoutés un vestibule et le portail sculpté de cette salle connue aujourd’hui sous le nom de "Fantaisies toulonnaises".

Quant à la façade nord située boulevard de Strasbourg, sobre et élégante, elle comporte des statues de trois mètres qui représentent six des sept muses, œuvres du Toulonnais Marius Montagne (1828-1876).

La loggia du premier étage est décorée de colonnes de marbre rose et gris dont les chapiteaux supportent des arcs aux frises géométriques byzantines avec, de chaque côté, deux statues assises représentant la Musique tenant sa lyre, et la Comédie avec son masque.

S’il est indéniable que la grande salle, d’une surface de 340m² et 20m de hauteur, impressionne avec ses cinq niveaux qui partent de l’orchestre à l’amphithéâtre de gradins, son vrai trésor n’est autre que la toile du plafond.

Entourée d’une guirlande de fruits en stuc doré soutenue par douze victoires ailées portant des couronnes de laurier, elle est œuvre de Louis Duveau (1818-1867).

En toile marouflée de 15m de diamètre, ses 123 personnages racontent une véritable histoire mêlant allégories artistiques, historique de la ville et de son passé maritime.

Un vrai spectacle en soi qui rajoute au grandiose de cette salle de spectacle, d’une capacité à l’origine de 1797 places – réduite aujourd’hui à 1.350 places – et qui possède une acoustique exceptionnelle.

La scène à elle seule occupe une surface de 22,8mètres par 18,5. Avant d’atteindre la grande salle, on traverse plusieurs pièces vêtues d’or et de velours et parsemées de sculptures. Notamment, un grand palier de 200m2 qui, décoré de marbre noir et blanc datant de 1900, est surmonté d’une balustrade décorée des armes de la ville, encadrée de deux grands candélabres.

Se découvre également le grand tableau de Valentin Sellier (1900), qui représente une scène de Pétrarque, opéra du toulonnais Hippolyte Duprat.

À gauche et à droite, des arcades conduisent aux escaliers menant aux étages, tandis qu’en face s’élève le grand escalier en marbre blanc qui monte, recouvert du tapis rouge au milieu d’un jeu de miroirs, à la fois vers les loges du premier balcon et vers le Foyer Campra.

Lumineux et aéré, notamment par son jeu de miroirs que multiplient les trois lustres, il est appelé ainsi en hommage à André Campra.

Avec son décor qui mêle harmonieusement deux époques, ses seize tableaux de seize peintres différents datant de 1923, il s’étend sur 22m, soit sur toute la largeur intérieure du bâtiment.

Il est actuellement en restauration. Cet opéra qui propose toute l’année une programmation variée fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le 2 décembre 1988.

Remerciements à Valérie Caranta, responsable de communication de l’Opéra de Toulon.