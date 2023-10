Connaissez-vous l’affaire du mariage de Louise-Hippolyte Grimaldi?

Une question préoccupa les Monégasques au XVIIe siècle, celle du mariage de la fille du prince Antoine Ier, Louise-Hippolyte. Il en allait de la survie de la dynastie des Grimaldi.

Le prince Antoine Ier n’ayant pas de garçon, une solution avait été trouvée en accord avec le roi de France Louis XIV : Louise-Hippolyte épouserait un homme qui accepterait d’abandonner son nom pour prendre celui des Grimaldi.

Une situation un peu semblable se présenta trois cents ans plus tard, au XXe siècle, où, le prince Louis II n’ayant pas d’enfant officiel, il fut décidé en accord avec le président de la République française Raymond Poincaré, que sa fille illégitime Charlotte deviendrait princesse de Monaco et épouserait un homme qui prendrait le nom de Grimaldi. Cet homme fut le prince Pierre de Polignac, futur père du prince Rainier III.

Louise-Hippolyte avait 15 ans

Au XVIIe siècle, donc, il fallait trouver un mari à Louise-Hippolyte. Tout le monde participa à la recherche : son père Antoine Ier, sa mère Louise de Lorraine (épouse d’Antoine Ier), le roi de France Louis XIV ainsi que tous les membres de la famille Grimaldi.

La seule qui n’avait pas voix au chapitre était la future mariée Louise-Hippolyte, laquelle n’avait que 15 ans !

Le prince Antoine 1er désigna un "chasseur de têtes" en la personne d’un certain Bernardoni. Les candidatures furent sélectionnées comme pour un casting ou une coopération d’embauche.

Cette histoire a été racontée lors de l’audience d’ouverture de la Cour de Justice de Monaco, en octobre 1923 (il y a cent ans) par le premier substitut général Détroye.

Trois candidatures

Trois premières candidatures arrivèrent rapidement pour le mariage avec Louise-Hippolyte. Deux provenaient de jeunes aristocrates français, les comtes de Lux et de Roye.

Quant à la troisième, elle émanait du propre… oncle de la future mariée, Charles de Lorraine. L’oncle prétendait se marier avec sa nièce ! Malgré son caractère incongru, cette candidature eut l’assentiment de la mère de Louise-Hippolyte – qui n’était autre que la sœur du postulant !

La candidature du comte de Lux, âgé de 16 ans, avait, elle, les faveurs de l’abbé de Monaco – lequel était le frère du prince Antoine 1er, François-Honoré Grimaldi.

Ce prétendant, apparenté à la famille de Montmorency, possédait 40 000 livres de rente et s’apprêtait à hériter du duché de son père.

Le troisième candidat, le comte de Roye, était, lui, apparenté à la famille de La Rochefoucauld. Il était d’autre part le neveu d’un ami proche du prince Antoine 1er, le comte de Pontchartrain.

Une réunion pour le choix de l’époux

Le conseiller Bernardoni organisa, le jeudi 11 août 1712 à Paris, une réunion pour choisir le futur époux – toujours à l’insu de la future mariée.

La réunion eut lieu chez la comtesse de Guiscard, en présence de l’évêque de Fréjus et de l’abbé de Monaco. Un rapport fut fait au prince Antoine 1er : "Tous les mariages proposés sont fort bons. Celui du prince Charles de Lorraine est sans contredit le plus éclatant. Les deux autres se valent en importance : le premier, celui du comte de Lux semble plaire davantage à l’abbé ; le second, celui du comte de Roye, apparaît plus avantageux pour la Maison de Monaco".

Comme il se doit, le prince Antoine 1er eut le dernier mot. Il désigna le comte de Roye.

Brouille entre les parents princiers

Constatant que la candidature de son frère avait été écartée, la mère de la future mariée prit mal les choses. Une brouille s’installa entre les parents princiers.

Antoine 1er écrivit une lettre à sa femme, se plaignant "qu’elle ait incité sa fille à la révolte et ensorcelé l’abbé". Il la "conjurait, au nom de Dieu, de se soumettre à sa volonté".

Il terminait sur cette injonction : "Je finis ma lettre les larmes aux yeux, le cœur percé de douleur mais plus résolu que jamais à me faire obéir dans ma famille !"

Pour être sûr que sa fille ne serait plus sous l’influence de sa mère, il l’envoya au couvent de la Visitation d’Aix-en-Provence.

Les Monégasques souffraient des mauvaises relations entre les époux princiers. Le 23 juin 1713, le premier magistrat de Monaco, un certain Jacques-Antoine Milo s’adressa à la princesse Marie "au nom du peuple monégasque" : "Nous vous supplions d’entrer dans les vues du Prince et de rendre ainsi à vous-même et au peuple de Monaco le repos et la félicité que les divisions de l’auguste Famille princière leur ont ôtés". Furieuse, la princesse Marie quitta Monaco et se retira à Paris auprès de son père, Louis de Lorraine.

Une nouvelle candidature

C’est alors que la Cour de France avança une nouvelle candidature, celle du prince Alexandre Lanti, futur grand d’Espagne. Promesse fut faite qu’en cas de mariage le roi d’Espagne restituerait les biens autrefois confisqués sous Honoré II, au XVIe siècle, au moment où Monaco était passé de la tutelle espagnole à la tutelle française.

Cette candidature fut rejetée par le prince Antoine Ier. Celui-ci n’avait qu’une idée en tête : marier sa fille au comte de Roye. Mais un an plus tard, en août 1714, certainement poussé par des âmes bien intentionnées, le comte Roye retirait sa candidature.

Il fallait donc trouver un nouveau prétendant au mariage avec Mademoiselle de Monaco. (À suivre).