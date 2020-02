Connaissez-vous Émile Ollivier, le Varois qui légalisa le droit de grève?

Pourchassé par le baron Haussmann

Mais Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République depuis le 11 décembre 1848, va se méfier de lui. Il va dresser contre lui le préfet du Var qui n’est autre que le célèbre baron Haussmann, futur bâtisseur du nouveau Paris.

Haussmann surveille ses agissements. Une réunion à Vidauban, en 1850, au Club des Démocrates, où il s’écrie:"Vous verrez que les riches finiront par nous manger tout crus", est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Émile Ollivier est convoqué devant le tribunal de Draguignan pour "tenue illégale de club".

La foule vient le soutenir:"Sur toutes les routes aboutissant à Draguignan, les hommes avançaient en chantant, les femmes et les enfants suivaient dans des charrettes ou des omnibus, raconte l’historien Pierre Saint-Marc. Ceux qui ne purent entrer dans le palais de justice où l’on s’écrasait, restèrent dehors malgré une pluie violente. Lorsque la foule apprit l’acquittement, ce fut une clameur de joie. Le jeune orateur fut porté en triomphe jusqu’à Vidauban."

Car Émile Ollivier fut acquitté. Mais, pensant que sa vie dans le Var deviendrait impossible, il décida de partir en menaçant Haussmann:"Je pars mais un jour, nous nous retrouverons ! Et alors, c’est moi qui vous aurai!"

Il ne croyait pas si bien dire. Émile Ollivier quitta donc le Var politiquement. Mais pas familialement. En 1857, il épousa la fille aînée du compositeur Franz Liszt, la belle et brillante Blandine. En 1860, il acheta cette imposante demeure de style italien qu’on appelle le château de la Moutte à Saint-Tropez. Et Blandine devint la maîtresse des lieux.

Le poète Alfred de Vigny la décrivait comme "belle et grande, blonde comme son père et sa mère, un air tellement spirituel, énergique et candide à la fois, portée par son mariage à l’étude étrange pour une jeune femme de l’économie politique".

"J’ai trouvé l’enchantement"

"J’ai choisi Saint-Tropez, où l’on arrive en dix heures de voiture, pour me dérober aux importunités de la vie publique, déclare Émile Ollivier au Figaro. Je ne cherchais que le calme, j’ai trouvé l’enchantement."

Hélas, le bonheur ne sera que de courte durée. Blandine meurt à Saint-Tropez le 11 septembre 1862, à l’âge de 27 ans, un mois après avoir accouché de son fils Daniel. Elle sera enterrée au cimetière marin. Émile Ollivier obtiendra du maire de Saint-Tropez la clé du cimetière afin de pouvoir s’y recueillir à tout moment.

Émile Ollivier repart en politique. Élu député de la Seine, il est donc, en 1864, le rapporteur de la loi instaurant le droit de grève. Cette loi comporte plusieurs articles dont un prévoyant de ne pas empêcher le travail des non-grévistes et de ne pas commettre de violences:"Sera puni d’un emprisonnement de six jours à trois ans et d’une amende de 16 francs à 3.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, à l’aide de violences, voies de fait, manœuvres frauduleuses, aura amené ou maintenu, tenté d’amener ou de maintenir une cessation concertée de travail, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail."

En 1869, Émile Ollivier est élu député du Var. Il se produit alors un de ces renversements dont la politique a le secret:son ennemi de jadis, Louis Napoléon devenu l’empereur Napoléon III le charge le 27 décembre 1869 de constituer un nouveau gouvernement.

Il devient le Premier ministre de Napoléon III. Il en profite pour limoger le préfet de Paris Haussmann qui avait pourtant métamorphosé la capitale française en détruisant les quartiers insalubres et construisant les fameux nouveaux grands boulevards.

La vengeance est un plat qui se mange froid! La même année, Émile Ollivier est élu à l’Académie française. Mais l’Histoire va se précipiter. Le 15 juillet, la France déclare la guerre à la Prusse. La débâcle de Sedan arrive, Napoléon III est emprisonné. Le gouvernement d’Émile Ollivier tombe. Il n’aura duré que six mois.

Battu aux élections législatives de 1876 et 1877 dans le Var, il se retirera dans son château de la Moutte et écrira les dix-sept volumes de son Empire libéral. Émile Ollivier meurt en 1913.

Il est enterré dans un tombeau face à la mer, sur ce rivage tropézien qu’il a tant aimé, seul, à l’écart de sa femme Blandine et de sa famille, sur un récif battu par des flots aussi denses que la foule qui, 65 ans plus tôt, à Toulon, avait acclamé son entrée en politique.