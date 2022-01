Comment le col de Villefranche est devenu une voie stratégique? On vous raconte

Dès l’Antiquité, Villefranche-sur-Mer (Vilafranca de Mar en provençal et Vilafranquié en nissart) fut une ville stratégique pour les échanges commerciaux entre la Provence et l’Italie. Ce fut même pendant longtemps le seul port du littoral attirant navires militaires et marchands. Mais une difficulté résidait pour le commerce par voie terrestre. Il fallait alors passer par la route forestière du mont Alban, une grimpette difficile qui nécessitait plusieurs haltes. C’est donc sur les hauteurs de la ville fortifiée, au lieu-dit Le Col, que va se construire une voie carrossable donnant l’élan à l’ouverture de la Moyenne Corniche. Le col marque la délimitation entre les communes de Nice et Villefranche. "Selon les études géologiques, l’origine du col de Villefranche est la conséquence de l’effondrement d’un pan du versant est de la montagne du Vinaigrier, sans doute provoqué par un tremblement de terre lors de la partie jurassique de l’ère secondaire", explique Jean Trouillot auteur de l’ouvrage Le Col de Villefranche et les collines environnantes. Premiers travaux en 1908 Ce mouvement aurait donné la partie plane du col qui culmine à une altitude de 149mètres. Mais pour qu’il devienne un lieu de passage stratégique, il aura fallu plusieurs étapes étalées sur une centaine d’années.

Le col de Villefranche et la "Corne d’Or" en 1865, époque où il n’existait encore que quelques bergeries perdues dans la nature. (Photo Collection Trouillot)

Jusqu’à la fin du XIXe siècle et même au début du XXe siècle, le site, encore relativement désert, était desservi uniquement par un sentier muletier peu praticable aux charrettes, une ascension difficile trouée dans une falaise abrupte et rocailleuse, péniblement accessible. Et si, seules quelques bergeries y étaient installées, les citadins, qui souhaitaient s’évader un peu le dimanche, poussaient la balade jusqu’au col. "Quel plaisir de pique-niquer dans le calme, avec cette vue magnifique sur la ville et la baie des Anges." Cependant pour s’y rendre aisément, il devint nécessaire de développer un réseau routier. Il fallut pourtant attendre 1908 pour que débutent les premiers travaux d’élargissement du sentier, prémices de ce qui allait devenir l’accès à la Moyenne Corniche. Faute de moyens financiers et à cause du début de la Première Guerre mondiale, ils furent brutalement stoppés. Ils ne reprirent qu’en 1927, à l’initiative du préfet André de Joly (1857-1934). "Sur toute la partie droite de la montée, il a fallu construire d’énormes murs de soutènement de la place Saluzzo, l’actuelle place Max-Barel, au plateau du Col. Aucune construction n’existait sur cette distance." Les premiers 2,5 kilomètres, vont prendre le nom de La Corne d’Or. "On doit cette appellation à un certain M. Mazetti, promoteur immobilier, qui en fit la demande auprès de la municipalité", reprend Jean Trouillot.

En 1950, atteindre la Moyenne Corniche en traversant la rue principale du col de Villefranche était plutôt tranquille. (Photo Collection Trouillot)

Une fois la guerre terminée et les travaux amorcés, le site commence sérieusement à intéresser quelques familles qui anticipent sur les avantages que ces travaux vont apporter. Dans les années qui suivent, villas, auberges, commerces, lotissements, garages, restaurants... vont faire leurs apparitions. C’est donc une vie urbaine qui commence à se créer sur un site encore en friche. Premières maisons du col en 1920 En 1920, vont apparaître les trois premières maisons du col. "Mais, c’est le bus et l’arrivée de la famille Morlino qui vont aider au développement du secteur", poursuit Jean Trouillot. En effet, à l’initiative de Jean Médecin, alors maire de Nice, Étienne Bonifassi, installé comme horticulteur dans le secteur, obtiendra l’autorisation de créer la première ligne d’autobus, permettant ainsi le désenclavement du Col de Villefranche. C’est lui qui, après la guerre de 1914-1918, va convaincre Charles Morlino (1882-1973), boulanger, de venir s’installer au Col de Villefranche. C’est l’impulsion qu’il fallait au quartier qui, avec tous ces aménagements, va prendre les allures d’un petit village autonome. "À l’époque, l’électricité n’était pas encore mise en route dans ce secteur, mais grâce aux activités qui semblaient devoir s’y développer, les premiers Niçois, à la recherche de calme et d’air pur, vont venir s’y installer et construire de belles villas." La Moyenne Corniche née en 1932 Après l’inauguration de la Moyenne Corniche en 1932 – elle ne fut goudronnée que des années plus tard – le quartier va connaître une extension fulgurante. Grâce à la nouvelle route et à la beauté du site, les villas de luxe vont fleurir tout au long de la Corne d’Or et ainsi contribuer au développement des commerces du Col de Villefranche. L’extension du quartier est très rapide, d’autant plus que l’accès vers Monaco est facilité par l’aménagement des voies de circulation.

Le mont du Vinaigrier, épargné par l’incendie de 1960, avec en premier plan, une des anciennes bergeries qui avaient été transformées en villa dès 1932. (Photo Collection Trouillot)

Parallèlement, un autre quartier va se développer, le Vinaigrier ou plutôt la colline du Vinaigrier qui va bientôt se transformer. En fait, tout a débuté au XVIIe siècle lorsque Michel Dunan Geoffroy, marchand d’huile, fait acquisition de terrains sur la partie sud d’une colline couverte d’oliviers, ainsi que d’autres sur le versant nord dominant la baie de Vilafranca de Mar. Puis en 1904, les descendants cèdent quelques hectares de terres à Etienne Bonifassi qui va créer l’une des plus prospères exploitations de fleurs de la région. Petit à petit, les quelques rares fermes et habitations qui meublaient déjà le coteau – appelé Le Vinaigrier (lire encadré) – depuis 1870 se transforment en villas.

Charles Morlino et son épouse Lucie en 1955 pour leurs cinquante ans de mariage. (Photo Collection Trouillot)