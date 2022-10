Comment la commune de Cap d'Ail est devenue une station balnéaire

L’histoire de Cap-d’Ail est singulière. Cette frange littorale vierge de la commune rurale de La Turbie jusque dans les années 1880, va connaître en quelques décennies un extraordinaire développement et devenir une destination balnéaire prisée, desservie par une gare et un service hippomobile!

Dès 1921, la ville fut classée station climatique. Ses cinq kilomètres de côtes ont séduit bien des personnalités tels le prince de Galles, le tsarévitch, les princes russes exilés, Sacha Guitry, Greta Garbo, Apollinaire ou encore Winston Churchill et Cocteau...

Une étymologie complexe

Il a longtemps été prétendu que le nom de Cap-d’Ail venait de Cap-d’Aglio, en raison de la tour d’abeille ou Tour d’Aglio, construite sur le territoire qui, pensait-on, servait d’entrepôt aux apiculteurs de la région. La tour que l’on retrouve sur les armoiries de la ville surmontée de trois abeilles rappelle cette légende. D’autres hypothèses sont avancées, notamment celle qui dit que Cap-d’Ail serait issu du latin Cau Daï, soit le cap en forme de faux profil qui se dessine lorsque l’on observe la côte depuis un bateau.

D’autre part, sur divers documents, on trouve différentes formes anciennes, telles in loco qui dicitur in Cabo d’Ail en1259, in Capboal, in Campboal, Cabdal en 1301, in Capbauel ou in Campboal en 1318, loco dicto caput Agli en 1365, terra parte di Capo d’Aglio en 1407, ou encore Cabiel en 1678 et enfin Capo d’Aglio en 1699. L’étymologie de caput est simple, et quand il est utilisé avec un déterminatif, on obtient par exemple capbal et capboal, extrémité inférieure, côté plat d’un relief, rappelant la topographie de péninsule. Sans oublier qu’elle s’est sans doute aussi appelée La Turbie-sur-Mer!

Un peu d’histoire

Au cours des XIIe et XIIIe siècles, La Turbie et ses hameaux sont, au gré des conflits, possessions des Grimaldi de Monaco ou des Spinola de Gênes, ainsi que plusieurs autres propriétaires. De la dédition de 1388 jusqu’en 1860, la région est sous l’autorité de la maison de Savoie puis du royaume de Piémont-Sardaigne.

En 1419, La Turbie et ses hameaux sont intégrés au comté de Nice.

En 1880, le baron de Pauville, financier audacieux, va acquérir un vaste domaine de 26 hectares et s’attacher à faire de Cap-d’Ail une station climatique pour accueillir des hivernants fortunés. En effet, le territoire est doté d’un indéniable potentiel touristique vu sa proximité avec Nice et Monaco.

Entre 1892 et 1897, il édifie l’hôtel Eden dont les jardins descendent jusqu’à la mer. Il va rester le véritable fleuron hôtelier de la station jusqu’en 1945 où il devient la résidence Eden. Parallèlement aux grands chantiers de la Principauté voisine en plein essor, il lance une vaste opération immobilière en faisant construire de luxueuses villas avec vue mer, ce qui va générer un engouement touristique et une économie locale fructueuse.

En 1908, Cap-d’Ail est érigé en commune par un décret paru dans le Journal Officiel du 31 décembre 1908. De nos jours, Cap-d’Ail est une station de bord de mer très prisée dont les habitations sont dispersées au milieu des pins, des palmiers et des cyprès. Elle possède un port de plaisance et des plages. Le chemin romain appelé aussi sentier panoramique, part de la Moyenne corniche pour mener au magnifique belvédère de la Tête de Chien, puis au littoral.