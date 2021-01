Commémorations, noms de rues, éducation... les principales recommandations du rapport Stora sur la mémoire de la guerre d'Algérie

C'est la première pierre d'un très long chantier. Commandé en juillet dernier par Emmanuel Macron auprès de l'historien Benjamin Stora, un rapport sur la mémoire de la colonisation française ainsi que la guerre d'Algérie a été remis ce mercredi 20 janvier au président de la République. Ces sujets ont "trop longtemps entravé la construction entre nos deux pays d'un destin commun en Méditerranée", selon le Président. L'objectif de ce rapport est de dépasser cette "paralysie" dans les relations entre les deux pays. En voici les principales recommandations.

Commémorations et mémoire

C'est un des axes majeurs vers une réconciliation selon Benjamin Stora. L'historien propose la création d'une commission "Mémoires et vérité" pour "impulser des initiatives communes entre France et l'Algérie sur les questions de mémoires".

Cela passe par des commémorations des dates dates ou d'événements majeurs comme le 19 mars, date de la signature en 1962 des accords d'Evian qui ont précédés la fin de la guerre d'Algérie, de la répression des travailleurs algériens en France ou encore pour rendre hommage aux harkis.

Le rapport propose également de faire des anciens camps d'internement des prisonniers algériens sur le sol français des lieux de mémoire.

noms de rue, stèles et entrée au Panthéon

Le rapport Stora recommande de mettre à l'honneur des figures "particulièrement méritantes" pour leurs actions contre ces événements tragiques.

Cela passe par donner des noms de rue à des "médecins, artistes, enseignants... issus des territoires antérieurement placés sous la souveraineté de la France". Il propose également d'établir des stèles pour certaines personnalités marquantes comme Emir Abdelkader, un farouche opposant à la conquête de l'Algérie par la France au XIXè siècle.

Enfin, Benjamin Stora appuie la demande d'entrée au Panthéon de l'avocate Gisèle Halimi, décédée en juillet dernier, une des grandes figures de l'opposition à la guerre en Algérie.

Enseignement et recherche

Plusieurs suggestions de ce rapport portent sur les travaux en lien avec les deux pays. Elles préconisent la création du "premier fond d’archives commun aux deux pays, librement accessible".

Le rapport recommande de faciliter les travaux des chercheurs des deux pays en lien avec la guerre d'Algérie, par des travaux communs, des visas de recherche pour accéder aux fonds de part et d'autre de la Méditerranée.

Benjamin Stora appelle à accorder une plus grande importance à la place de la France en Algérie dans les livres d'Histoire et dans les programmes scolaires. Il demande également de "ne plus traiter de la guerre sans parler de la colonisation".

Assassinats, disparitions, torture... plus de transparence de la part de la France

Une guerre n'est jamais propre mais on a tendance à cacher le linge sale. L'historien en charge du projet recommande de jouer la carte de la transparence sur les exactions commises par la France, durant la guerre en Algérie principalement.

Après la reconnaissance par l'Etat de l'assassinat du mathématicien Maurice Audrin, Benjamin Stora appelle à en faire de même avec d'autres personnalités comme l'avocat algérien Ali Boumendjel, dont la torture puis le meurtre ont été maquillés.

Enfin, le rapport souhaite créer un "guide des disparus" pour retrouver et répertorier les Algériens et Français disparus, probablement exécutés et enterrés, durant le conflit.

Le travail du gouvernement, qui promet des "actes symboliques", s'annonce fastidieux mais pourrait poser les fondements d'une nouvelle relation avec l'Algérie.