Chroniques monégasques estivales des siècles passés: Quand le peintre Claude Monet faisait partie des touristes de marque de la Principauté

Ah, l’aspect touristique de la Principauté a bien changé ! Il est un temps où les visiteurs rencontraient des troupeaux dans les rues. Au point qu’en 1887, le maire de Monaco fut obligé de prendre un arrêté réglementant les traversées d’animaux. On était aux petits soins pour les touristes. C’est ainsi qu’à une époque où les réfrigérateurs n’existaient pas et où les voyageurs et autochtones utilisaient les pains de glace pour refroidir leurs aliments, le Journal de Monaco les mettait en garde contre l’usage malsain de « glace naturelle ».

C’est à cette époque que, loin de ces considérations matérielles, on vit arriver un touriste prestigieux, le peintre Claude Monet. Un témoignage d’un de ses séjours à Monaco prend la forme d’un tableau actuellement présenté au Grimaldi Forum.

Après la Seconde Guerre mondiale, les choses ont bien évolué. Les Américains envahirent la Côte. Ils fréquentaient leur bar sur l’actuelle rue d’Ostende. L’époque est révolue. C’était au siècle dernier…

1883 : Un voyageur nommé Monet

Parmi les voyageurs célèbres qui ont fréquenté Monaco se trouve le peintre Claude Monet. Il effectua deux séjours en 1883 et 1884. Une œuvre qu’il a peinte lors de son premier séjour, Monte-Carlo vu de Roquebrune est présentée lors de la magnifique exposition « Monet en pleine lumière », actuellement au Grimaldi Forum, prêtée par un collectionneur américain.

En 1883, Claude Monet a 43 ans. Il souhaite donner une nouvelle orientation à sa carrière de peintre impressionniste et se laisse entraîner par son ami Auguste Renoir sous les cieux lumineux de notre région. Tous deux parcourent en train la Côte d’Azur de Marseille à Gênes. Monet dira de Monaco : "C’est le plus bel endroit de la Côte... mais il y a trop de monde!" Renoir s’installera, lui, à Cagnes-sur-Mer en 1903.

Monet logea à l’hôtel du Parc et de la Méditerranée dans le quartier des Bas Moulins. De là, fuyant le monde, il lui fallait plus d’un quart d’heure pour aller planter son chevalet à la pointe de la vigie (à l’emplacement de l’actuel Palm Beach).

C’est de là qu’il peignit son tableau.

1887 : Règlementation des transports de bestiaux

Un meneur ne pouvait conduire que 80 moutons. (DR)

La Principauté doit garantir les conditions de sécurité pour les touristes de l’été. Aussi le comte Félix Gastaldi, maire de Monaco, a-t-il pris l’arrêté suivant, le 12 juin 1887 :

Article 1: "Les bestiaux qui, en entrant dans la Principauté, seront conduits directement à l’abattoir, suivront les itinéraires suivants : Les bestiaux arrivant par la gare passeront avenue de la Gare, place d’Armes, rue du Port et prendront l’avenue de Ia Quarantaine. Les bestiaux arrivant par voie de terre, du côté de Menton, traverseront le boulevard des Moulins, le boulevard du Nord, le boulevard de l’Ouest, avenue du Castelleretto et avenue de la Gare. Ceux venant du côté de Nice passeront par le boulevard Charles III."

Article 2: "Il est enjoint aux conducteurs de bestiaux traversant la Principauté de mener les bestiaux au pas et de laisser un espace suffisant pour le passage des voitures et piétons ; les bœufs et les vaches seront attachés par deux."

Article 3: "Un meneur ne pourra conduire plus de dix bœufs. Les bandes de moutons n’en comprendront pas plus de quatre-vingts et pourront être conduites par un seul conducteur."

1893 : Attention à la "glace naturelle"

Les pains de glace étaient utilisés pour rafraîchir les aliments. (DR)

Dans son édition du 23 juillet 1893, le Journal de Monaco fait le point sur l’usage des pains de glace pour rafraîchir les aliments : "La glace consommée actuellement dans la Principauté est exclusivement fournie par la Compagnie des Glacières de Monaco. La glace est obtenue par la congélation d’une eau provenant de la condensation de la vapeur des chaudières, c’est-à-dire d’eau distillée, qui est ensuite filtrée. Cette eau répond donc au desideratum de la science."

Le Journal de Monaco met en garde contre la « glace naturelle » qui est utilisée par certains : "Cette glace est recueillie l’hiver dans des prairies inondées par le Tanaro, près de Monchiero, on l’emmagasine dans des glacières situées à Monchiero et on l’exporte en wagon jusqu’à Monaco. Quelque soin que l’on mette à n’exporter que des blocs non contaminés par le contact avec le fond ou les bords des prairies, où, sans aucun doute, s’accumulent les matières suspectes, la glace ne peut arriver à destination dans de bonnes conditions hygiéniques. Le transport en charrettes, et surtout la permanence dans des wagons qui ont généralement servi au transport de bestiaux, souille la glace d’une foule d’impuretés qui en rendent l’usage peu recommandable."

1945 : A l’époque du Bar américain

L’American Nino’s Bar, là où sis aujourd’hui l’Institut monégasque de Médecine du Sport (IM2S). (DR)

Le premier été de l’après Seconde Guerre mondiale a été celui des touristes américains. En Principauté, ils avaient leur bar, l’American Nino’s Bar sur l’avenue qui montait à Monte-Carlo et qui s’appela successivement route de Monaco à Menton, route de La Costa, montée des Spélugues, montée de Monte-Carlo, montée du Casino et enfin avenue d’Ostende, suite au jumelage de Monaco avec la ville belge en 1958. Son surplomb au-dessus de la mer a été conforté par une quarantaine d’arches achevées en 1906. L’avenue était parcourue par un tramway qui montait jusqu’à Monte-Carlo et par les cochers dont les chevaux avaient du mal à gravir la pente.

L’American Bar a été remplacé par la suite par le célèbre "Chatham" (du nom du célèbre chantier naval britannique) populairement appelé "Rosie’s Bar" ou simplement "Rosie’s", du nom de sa tenancière Rosie Bernard, fille du premier propriétaire de l’établissement. Il est resté un lieu de fêtes nocturnes jusqu’à ce qu’il soit démoli en 1996 pour être remplacé par l’IM2S, l’Institut Monégasque de Médecine du Sport.