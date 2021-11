Ces jeunes passionnés d’histoire militaire lèvent des fonds pour transformer la poudrière du col de Turini en musée

Leur passion pour le col de Turini et le patrimoine militaire a abouti à un projet concret. L’association Riviera 44 a signé une convention de cinq ans avec la commune de Moulinet pour retaper une poudrière. Le lieu avait servi d’abri aux soldats français et américains, à la fin de la Seconde guerre mondiale.

"À la base, on voulait faire un musée permanent, mais c’est tellement humide qu’on ne peut pas laisser les affaires, raconte le président, Simon Greboval. Du coup on va faire un musée éphémère, vivant. On l’ouvrira certains week-ends, lors des commémorations ou pour les journées du patrimoine, on sera habillés, pour montrer la vie de l’époque, avec les uniformes, les rations, la radio…"