À Six-Fours, ils sauvegardent les pointus d’antan pour un avenir plus riche

Didier Sophin, président de Lou Capian, l’association de sauvegarde et de conservation des pointus du Brusc à Six-Fours, dans le Var, estime que "pour se construire, on a besoin d’histoire, de racine, d’identité". Et sur les bords de la Méditerranée, cette identité passe notamment par les bateaux traditionnels. "On a créé l’association il y a une quinzaine d’années pour que nos pointus ne meurent pas."

À l’époque, la lagune du Brusc vient d’être classée Natura 2000. Et si ces zones rassemblent des sites de l'Union européenne à la faune et à la flore exceptionnelles, elles font fi des traditions, assure Didier Sophin: "On nous demandait de retirer les bateaux qui étaient au mouillage dans la lagune", se souvient-il, rappelant que les pointus sont en bois: "S’ils sèchent au soleil, ils sont détruits!"

L’action de Lou Capian a permis d’obtenir une autorisation d’occupation temporaire, renouvelée chaque année, ainsi que la mise en place de pontons dédiés. Et ainsi de préserver quelque 80 embarcations, toujours visibles aujourd’hui sur la lagune. Patrimoine et environnement peuvent ainsi faire bon ménage.