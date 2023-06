À la rencontre des Polignac, ancêtres du prince Rainier III et du prince Albert II

La célébration des cent ans de la naissance du prince Rainier III a attiré l’attention sur sa famille paternelle, les Polignac. Intéressons-nous à cette famille française qui, par le mariage de Pierre de Polignac avec la princesse Charlotte a permis d’assurer la descendance des princes Grimaldi (lire Monaco-Matin du 4 juin).

La famille est originaire du village de Polignac, en Haute-Loire, où s’est rendu le prince Albert II le 1er juin dernier, accueilli par ses cousins Alain et Ludovic de Polignac (lire Nice-Matin du 3 juin).

C’est au château voisin de Lavoûte-sur-Loire qu’en 1915 la princesse Charlotte, alors âgée de 17 ans, fille du prince Louis II, rencontra Pierre de Polignac, âgé, lui, de 20 ans. Leur union donna naissance au prince Rainier III.

Évêque du Puy

La famille Polignac remonte au Moyen Âge. En 1050, Étienne de Polignac fut nommé évêque de Clermont-Ferrand puis du Puy, mais un conflit avec le pape Grégoire VII entraîna son éviction.

Héracle de Polignac, lui, prit part à la Première Croisade. Blessé sous les murs d’Antioche, le 28 juin 1098, il mourut le 9 juillet 1098. Pons IV de Polignac, pour sa part, participa à la Croisade des Albigeois en 1209 aux côtés de Bertrand de Chalençon. Lors de la Guerre de Cent ans (1337-1453), les Polignac assurèrent la défense de leur région.

La famille de Polignac s’étant éteinte en 1385 a eu son nom repris par la branche aînée de la famille Chalencon. C’est de cette famille de Chalencon de Polignac qu’est issu le prince Pierre, père de Rainier III.

Membre de l’Académie française

Le premier représentant important de cette branche de la famille fut Guillaume de Chalencon-Polignac qui fut, lui, un évêque du Puy tout à fait respecté, à l’origine de la création d’un couvent dont Sainte Colette fut la première supérieure.

Cette famille a donné à l’Église d’autres évêques à Rodez, à Auch et Meaux, mais aussi un écrivain et homme politique célèbre, Melchior de Polignac (1661-1741). Membre de l’Académie française, celui-ci a été nommé en 1693 par Louis XIV ambassadeur de France à Varsovie, et a fait partie, en 1713, des signataires du Traité d’Utrecht, qui mit fin à la Guerre de succession d’Espagne. Il a été ensuite ambassadeur de France auprès du Saint-Siège à Rome.

Logée à Versailles

En 1780, Jules de Polignac reçut le titre de duc. Son épouse Yolande de Polastron fut une des amies les plus proches de la reine Marie-Antoinette et l’un des personnages les plus emblématiques de la cour de Louis XVI.

La jeune reine qui l’a connue à l’âge de 19 ans, alors qu’elle souffrait de solitude et de déboires conjugaux, fit une confidente de cette femme vive et enjouée qui était son aînée de six ans. Elle fit combler par le Trésor royal les dettes du couple Polignac. Des historiens ont estimé que le total des gratifications royales en faveur de la famille Polignac atteignit la somme plutôt considérable d’un demi-million de livres par an.

Yolande de Polignac eut droit à être logée au château de Versailles, près des appartements de la reine, suscitant bon nombre de jalousies. Elle joua quelque temps le rôle de gouvernante des enfants du couple royal.

"La plus tendre des amies"

Lorsqu’éclata la Révolution, les époux Polignac et leurs enfants quittèrent Versailles avec une bourse de 500 louis octroyée par Marie-Antoinette. Celle-ci écrivit à Yolande de Polignac: "Adieu la plus tendre des amies; le mot est affreux, mais il le faut; je n'ai que la force de vous embrasser".

La duchesse de Polignac entreprit alors avec sa famille une vie errante qui la conduisit en Suisse, en Italie, à Turin, à Rome, continuant à entretenir une correspondance avec la reine. Malade, elle mourut le 5 décembre 1793, un peu plus d'un mois après Marie-Antoinette, à l'âge de 44 ans. On l'enterra à Vienne avec cette mention sur sa tombe: "Morte de douleur".

Noble mexicaine

Celui de ses quatre enfants qui est l’ancêtre direct des princes Rainier III et Albert II est Melchior de Polignac (1781-1855). Il se maria en 1810 avec Alphonsine Le Vassor de la Touche (1791-1861).

Le sixième enfant du couple, Charles de Polignac (1824-1881), eut lui-même un fils Maxence (1855-1936) qui, marié à une noble d’origine mexicaine, Susana de Paula del Corazón de Jesús de la Torre y Mier (1858-1913), donna naissance à Pierre de Polignac, père de Rainier III.

Ainsi, du Moyen Âge à nos jours, la famille de Polignac a-t-elle tenu une place importante dans l’Histoire de France… et de Monaco. (À suivre).