A Antibes, Toulon, Saint-Tropez, l'appétit de Pablo Picasso pour la Côte

"Picasso expliquait que pour peindre, manger de l’œil était une nécessité."

Ces mots sont ceux d’Hélène Parmelin qui raconte les aventures varoises du maître dans son ouvrage « Picasso sur la place ». L’auteure, alors compagne du peintre Édouard Pignon, conte à la fin des années 50, les séjours à Sanary, au lieu-dit de La Piole, et les habitudes du peintre : casser la croûte à Toulon à la table des "Deux Chapons" sur le port. Le plaisir du dompteur de Minotaure? Y dévorer de la tête de veau !

Vorace, Pablo Picasso apprécie la douceur de vivre du département qu’il connaît notamment grâce à son fidèle ami, Paul Éluard. En 1951, le peintre savoure Saint-Tropez en passant l’été avec Geneviève Laporte dans l’appartement du poète. Le 15 juin, il endosse le rôle de témoin de mariage - aux côtés de Françoise Gilot qu’il a épousée en 1943 - pour célébrer l’union d’Éluard avec Dominique Lemort.

Buffet anthropophage

La fête. L’appétit.

Une histoire de faim pour défier le vide, engloutir le vivant. Dans son récit, l’estomac en dit long. Lors d’un des anniversaires du maître, les 25 octobre deviennent pantagruéliques. Comme pour ses 76 ans où "la galantine de volaille, la truite de la Siagne à l’orange, la pintade de Bresse à la crème" et autres "petits pois au beurre" tapissent les tables de cette célébration offerte par les potiers de Vallauris à Pablo. Image quasi-anthropophage pour l’artiste qui croque à pleines dents dans les représentations comestibles de ses obsessions: tridents en sucre et pâtés de faune.

Sans chichi

Quand il reçoit, les tablées ne doivent pas donner dans le minimalisme. "Jacqueline se débrouille", raconte Hélène Parmelin en évoquant le rôle de la dernière épouse qui, à La Californie à Cannes, se tenait prête à devoir recevoir au pied levé vingt-cinq convives. Garnir les assiettes, en faire des plats en reliefs. Le tout en mode pois chiches sans chichi. "Que voulez-vous, Olga aimait le thé, les gâteaux et le caviar. Et moi, j’aime les saucisses catalanes avec des haricots", lance Picasso qui, chez lui, mange sur une toile cirée et boit dans un verre à moutarde. Au quotidien, la démesure n’existe pas. C’est quand il sort qu’il déguste. À son menu: la bouillabaisse Chez Tétou à Golfe-Juan. Indétrônable !

Manger avec les yeux

Mais sa quête de satiété se conjugue au gré de ses périodes de création. La diète bouffe l’artiste. Les témoins racontent qu’il était possible de rester le ventre vide. "Tenez-vous prêts à ne pas dîner, car si Pablo veut continuer à peindre ou à sculpter, il n’y aura pas de repas", a déjà annoncé Jacqueline à ses hôtes. Manger avec les yeux: tout un programme. Après tout, qui a besoin de remplir son estomac quand on peut remplir un musée? (1)

Les crocs. Quand Dor de la Souchère ouvre les portes du château Grimaldi d’Antibes à Picasso - quelque peu poussé par ce dernier glissant un fameux: "J’ai toujours souhaité qu’on me donne de grandes surfaces à décorer et jamais l’État ne m’en a donné" - la voracité du peintre se trouve plus que jamais ravivée. Une résidence gloutonne où durant deux mois d’automne en 1946, il s’adonne au gargantuesque. À son départ, il laisse 23 peintures et 44 dessins (2). Un banquet pour les amateurs d’art.



Et une adresse phare: en 1966, le château est officiellement baptisé Musée Picasso. Signature.

1. "Donnez-moi un musée et je le remplirai", a-t-il déclaré.



2. Il ajoutera à ce don en 1948, 77 céramiques réalisées à Madoura.