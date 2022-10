1523: Ce jour où l’assassin de Lucien Grimaldi est arrêté… puis relâché

Charles Quint à Monaco

En route pour se faire couronner empereur par le pape Clément VII à Bologne, Charles Quint fit halte à Monaco du 5 au 9 août 1529.

Son escadre était commandée par l’amiral Andrea Doria et était escortée par deux galères envoyées à Barcelone par Augustin Grimaldi.

On s’étonnera peut-être de la présence de l’amiral Andrea Doria à la tête de la flotte de Charles Quint. Celui-ci était en effet précédemment commandant de la flotte française du roi François Ier. (Voir Monaco-Matin du 23 octobre). Mais ce marin génois, ayant été victime de la jalousie des ministres français et ayant été furieux du manque de volonté de François Ier de libérer Gênes du joug de Charles Quint, a finalement changé de camp et s’est rallié au souverain espagnol !

Le séjour fut somptueux au château de Monaco.

On évita de mettre Augustin Grimaldi en présence d’Andrea Doria, qui était l’oncle de l’assassin de son frère. Après trois jours de fête, la flotte de Charles Quint repartit le 9 août, escortée jusqu’à Gênes par Augustin Grimaldi lui-même, en compagnie de son jeune neveu Honoré Ier, âgé de 7 ans, futur prince de Monaco.