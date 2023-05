"Le Pont de la victoire": comment l’Iran a joué un rôle majeur (bien malgré lui) dans la Seconde Guerre mondiale

Moscou, 25 août 1941. L’ambassadeur iranien est réveillé en sursaut. Molotov, le ministre des Affaires étrangères de Staline, lui délivre une info capitale: Russes et Anglais ont décidé d’envahir l’Iran. Motif? Le pays abriterait des milliers d’Allemands, considérés comme des espions à la solde d’Hitler. Une cinquième colonne façon "repaire de Nazis". L’Iran vient de sortir de sa neutralité aussi brutalement que son diplomate de son lit.

Le livre commence façon roman d’espionnage, haletant et vertigineux. Il s’achève sur un constat amer, entre destins brisés et nostalgie d’un pays à la dérive. En près de 500 pages, Christian et Pierre Pahlavi nous emmènent sur Le Pont de la victoire (éditions Perrin). L’exploration d’une page méconnue de l’Histoire, sans laquelle l’histoire telle que nous la connaissons n’aurait pas été tout à fait la même.

Héritiers historiens

Ils avaient revisité la révolution iranienne de 1979 dans Le Marécage des ayatollahs (Perrin, 2015). Christian et Pierre Pahlavi livrent ici un nouveau récit historique, incroyablement riche et documenté, passionnant et édifiant, nourri d’archives oubliées et de souvenirs familiaux. Et pour cause.

Christian Pahlavi, qui fut longtemps notre collègue à Nice-Matin, est le neveu adoptif du Chah d’Iran Mohammad Reza. Le père de ce dernier, Reza Chah, a fondé la dynastie Pahlavi. Il fut contraint par les Alliés d’abdiquer, de lui laisser le trône et de s’exiler. Ce livre lui y est dédié.

C’est donc la chute d’un aïeul empereur que raconte, en filigrane, Le Pont de la victoire. Mais l’enjeu est ailleurs. C’est en historiens, et non en héritiers, que Christian et son fils Pierre, professeur au Collège des forces canadiennes de Toronto, écrivent une page obscure de la Seconde Guerre mondiale: le rôle stratégique majeur qu’occupa l’Iran, bien malgré lui, dans l’issue du conflit.

Téhéran, nid d’espions? Le Chah, suppôt du Führer? Sans nier la porosité idéologique entre "le IIIe Reich et la vieille Perse", les auteurs battent en brèche la vision des Alliés, très orientée à leur sens. Aussi germanophile qu’anglophobe, l’ancienne colonie britannique n’aurait pas viré nazie pour autant. Et le Chah Reza "est loin d’être une marionnette de Berlin". Qu’à cela ne tienne: l’ultimatum des Alliés a expiré. Le sort de l’Iran est scellé.

Longtemps sourd aux mises en garde, Reza Chah était pourtant prêt à faire le ménage parmi ses sulfureux hôtes allemands. Trop tard. "L’opération Countenance" a débuté. En trois jours, les Alliés font plier le vieux royaume perse, bien aidés par le déni du Chah et les trahisons de ses généraux. Aujourd’hui encore, cette humiliation nourrit le ressentiment anti-occidental.

Un corridor pour décor

Soucieux de réhabiliter les faits autant que l’honneur de l’empereur déchu, Christian et Pierre Pahlavi démontrent comment la "cinquième colonne allemande" aura, au final, servi de prétexte aux Alliés. Un prétexte bien commode pour sécuriser une voie de passage décisive vers l’URSS. Ce fameux "pont de la victoire", ou ce "corridor perse" dixit Churchill.

Conférence de Téhéran, fin 1943. Le "vieux lion" dessine les bases du nouvel ordre international avec les géants Roosevelt et Staline. L’Iran sert de décor. Un décor en ruines.

En juillet 1944, le Chah Reza s’éteint en Afrique du Sud, après un exil napoléonien sur l’île Maurice. Loin de son pays fracassé par le choc des plaques géopolitiques. Mais le monde regarde alors déjà ailleurs...

Le Pont de la victoire de Christian et Pierre Pahlavi, aux éditions Perrin. 496 pages, 25€.