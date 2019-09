Tous unis pour développer la pratique du hand

Mardi soir, une convention visant à promouvoir le handball dans la partie Est du département des Alpes-Maritimes, a été signée entre les fédérations européenne et monégasque de handball, en partenariat avec les fédérations françaises et italiennes. Le projet, qui se nomme « Levant 06 », a été lancé en 2007 avec le rapprochement entre l’AS Monaco et les clubs voisins. Le club monégasque a soutenu la mise en place de nombreux clubs comme à La Turbie ou à Vintimille. Au total, il y a aujourd’hui 10 clubs.

Deux postes à pourvoir

« Ce qui existait avant a été internationalisé avec les fédérations qui sont désormais partie prenante. Nous ne sommes plus simplement dans des discussions et des mutualisations entre clubs. Ce projet, c’est plus dans la sensibilisation du handball, dans des interventions. Par exemple, on intervient actuellement à Beausoleil, dans une maison de retraite, pour une sensibilisation au Handfit pour les personnes âgées », explique Eric Perodeau, vice-président de la FMHB.

La signature vient donc officialiser le travail réalisé par les différentes parties pour promouvoir ce sport. Cette convention va permettre un soutien financier pour le recrutement de deux postes de développement, durant trois saisons sportives.

« Il y aura un cadre technique plus un administratif. On va à la fois atteindre, je l’espère, un double objectif : la structuration et la qualité. Ces deux personnes auront vocation à aller au contact des clubs dans ces deux régions », déclare Joël Delplanque, président de la FFHB. Le handball monégasque est voué à grandir.

Développement du handball à Monaco et la région transfrontalière

Fédérations engagées dans le projet : européenne, monégasque, française et italienne

Un projet lancé

en 2007

10 clubs affiliés

La constitution d’équipes communes reconnues au niveau régional du championnat français

Deux postes créés après cette signature à Monaco : un agent de développement sportif et un coordinateur

Des journées de sensibilisation annuelles, des interventions dans les écoles et différents lieux

Un développement non seulement du handball mais aussi du Handfit et du Beach Hand